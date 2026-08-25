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‘జగమే సంగీతం’ ట్రైలర్ టాక్ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!

Jagamae Sangeetham Trailer Talk Review: దేశంలో వన్ ఆఫ్ ది  స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ అయిన ప్రైమ్ వీడియో నుంచి ‘జగమే సంగీతం’ అనే  కొత్త ఒరిజినల్ సిరీస్ రాబోతుంది.  తాజాగా ఈ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. మరి ఈ ట్రైలర్ ఎలా ఉందంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:50 PM IST
‘జగమే సంగీతం’ ట్రైలర్ టాక్ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!
Image Credit: Jagamae Sangeetham (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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