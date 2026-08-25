/‘జగమే సంగీతం’ ట్రైలర్ టాక్ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!

Jagamae Sangeetham Streaming on Amazon Prime Video: ప్రముఖ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ ఒరిజినల్ హిందీ సిరీస్ 'బందిష్ బాండిట్స్' స్ఫూర్తితో ‘జగమే సంగీతం’ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. ఈ సిరీస్ కుటుంబం, సంప్రదాయం కలబోతగా తెరెక్కించారు. ముఖ్య కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతం నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.
గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై చిరంజీవి పెద్ద కూతురు సుష్మిత కొణిదెల నిర్మాణంలో పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల మ్యూజికల్ డ్రామాకు వంగాల సూర్య మనోజ్, శ్రావణి సముద్రాల, ఎ.ఆర్. ప్రభావ్ రచన అందించారు. విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందించారు. ఈ సిరీస్కు సంగీతం మెయిన్ పిల్లర్ అని చెప్పాలి.
కర్ణాటక సంగీత సంప్రదాయాలను సమకాలీన అంశాలతో అందంగా మేళవించి, హృద్యమైన స్వరకల్పనలతో దీనిలోని గాఢమైన కుటుంబ భావోద్వేగ ప్రపంచానికి జీవం పోసేలా ఈ సిరీస్ ఉండబోతుంది. ఈ సిరీస్లో శ్రీకాంత్, ప్రకాష్ రాజ్, మధుబాల, అక్షయ్ లగుసాని, సుష్మిత శెట్టి లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. 'జగమే సంగీతం' సెప్టెంబర్ 4, 2026న భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాలు, ప్రాంతాలలో ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రత్యేకంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇది తెలుగులో ఆంగ్ల సబ్టైటిల్స్తో, తమిళ డబ్బింగ్తో రాబోతుంది.
‘ఇదే మన వైకుంఠపురం.. ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత సంగీత భారతిని నిర్ణయించే సమయం వచ్చింది’ అంటూ తణికెళ్ల భరణి వాయిస్ ఓవర్తో ట్రైలర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ‘స్వచ్ఛమైన సంగీతమే నా ఉఛ్వాసం, నిశ్వాసం.. ఎన్నో పాశ్చాత్య సంగీత పిల్ల కాలువలు పుట్టినా.. అన్నింటికీ అమ్మ శాస్త్రీయ సంగీతమే’.. అని ప్రకాష్ రాజ్ చెప్పిన డైలాగ్.. ‘సంగీతాన్ని నీ కొడుకు, మనవడు రోడ్డున పడేశారు. శాస్త్రి గారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో మరి’ అని శ్రీకాంత్ చెప్పిన డైలాగ్ చూస్తుంటే కథలోని సంఘర్షణ ఏంటో అర్థం అవుతోంది. ‘శ్రుతి తప్పితేనే ఊరుకోను, గతి తప్పావ్’ అని ప్రకాష్ రాజ్ అన్న మాటలు ‘సంగీతం అనేది వారసత్వం కాదు. వరం’, ‘స్వచ్ఛమైన సంగీతం, నిజమైన ప్రేమ పారదర్శకంగా ఉంటాయి’ అని మధుబాల చెప్పిన డైలాగ్స్తో సాగిన ఈ ట్రైలర్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, శాస్త్రీయ సంగీతానికి ఉన్న గొప్పదనాన్ని చూపించేలా ఉన్నాయి. బాలు, పల్లవి మధ్య సాగే మోడ్రన్ లవ్ స్టోరీ కథలో సైడ్ ట్రాక్ అయినా.. ప్రాణంలా నిలుస్తుంది.
ఈ ట్రైలర్ జగమేసంగీతం ప్రపంచంలోకి ప్రేక్షకుల్ని అందరినీ తీసుకు వెళ్లేలా ఉంది. శంకరాభరణం లెవెల్లో ఈ సిరీస్ ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ కర్ణాటక సంగీతం కేవలం ఒక కళారూపం మాత్రమే కాదు. అది వారసత్వం, గుర్తింపు, తరతరాలను కలిపి ఉంచే బంధం. వైకుంఠపురం అనే దేవాలయ పట్టణంలో సాగే ఈ కథ, రెండు విభిన్న ప్రపంచాల చుట్టూ తిరుగుతుంది.
ఒకవైపు, ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసుడు శాస్త్రి గారి ప్రతిభావంతుడైన మనవడు బాలు, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గొంతును వెతుకుతూనే, తన ప్రసిద్ధ సంగీత వారసత్వాన్ని నిలబెట్టడానికి పోరాడుతుంటాడు. ఈ సంఘర్షణలో ఎవరు పై చేయి సాధించారనేదే ఈ సిరీస్.
దర్శకుడు పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ మాట్లాడుతూ..‘‘జగమే సంగీతం' చిత్రంలో అద్భుతమైన కథతో పాటు, ఆ కథకు ప్రాణం పోసే సంగీతం కూడా ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు ఇందులోని పాత్రలు వెంటాడుతుంటాయని చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడుతూ.. ‘శాస్త్రి పాత్రలో ఉండే క్రమశిక్షణ నన్ను ఎక్కువగా ఆకర్షించింది. ఈ పాత్రలో క్రమశిక్షణ, దృఢ సంకల్పం, తనకు ఇష్టమైన వాళ్లని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించే ఒక తండ్రి ఉన్నాడు. అతను అహంకారం కన్నా, తన ముందు తరాలను తీర్చిదిద్దిన వారసత్వాన్ని కోల్పోతానేమోనన్న భయంతోనే ఎక్కువగా నడుస్తారు. ఆ భావోద్వేగ సంక్లిష్టత, అలాగే సంగీతం ప్రజలను ఎలా స్వస్థపరుస్తుందో, విభజిస్తుందో, చివరికి ఏకం చేస్తుందో అన్వేషించే అవకాశం నన్ను ఈ పాత్ర చేసేలా చేసిందన్నారు.
నటి మధుబాల మాట్లాడుతూ.. ‘‘జగమే సంగీతం’ కథలోని నిజాయితీ నన్ను బాగా కనెక్ట్ చేసింది. ప్రతి కుటుంబంలోనూ ప్రేమ, అపార్థాలు, త్యాగాలు ఉంటాయి. వాటిని తరచుగా బయటకు చెప్పుకోలేం. ఈ సిరీస్ ఆ భావోద్వేగాలను అద్భుతమైన సున్నితత్వంతో చిత్రీకరించింది. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుతుంది.
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