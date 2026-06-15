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Isakapatnam Trailer Talk: ఆకట్టుకుంటున్న ప్రైమ్ వీడియో ‘ఇసకపట్నం’ ట్రైలర్.. ఆకట్టుకునే క్రైమ్ డ్రామా..

Isakapatnam Trailer Talk: భారత్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఓటీటీల్లో ప్రైమ్ వీడియోకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తాజాగా వీరు తెలుగులో ‘ఇసకపట్నం’ పేరుతో ఒరిజినల్ సిరీస్ రూపొందించారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ ట్రైలర్‌ను హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా  విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:55 PM IST
Isakapatnam Trailer Talk: ఆకట్టుకుంటున్న ప్రైమ్ వీడియో ‘ఇసకపట్నం’ ట్రైలర్.. ఆకట్టుకునే క్రైమ్ డ్రామా..
Image Credit: Isakapatnam Web Series (Film/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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