/టాలీవుడ్ ఫోకస్ పెడుతున్న ప్రభాస్ దోస్త్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్..

Prithviraj Sukumaran Focus on Tollywood: మలయాళ అగ్ర నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కి తెలుగు లోనూ మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. రెగ్యులర్ మాస్ మసాలా సినిమాలు కాకుండా తనకంటూ ఒక సెపరేట్ జానర్ ప్రేక్షకులున్నారు. త్వరలో రాజమౌళి- మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో వస్తోన్న ‘వారణాసి’ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్కు సంబంధించిన లుక్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ మలయాళంలో హీరోగా నటించిన ‘ఐ, నోబడీ’ సినిమాను తెలుగులో ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. నిస్సాం బషీర్ డైరెక్షన్లో పార్వతి తిరువోతు కథానాయికగా నటించిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జూలై 9న మలయాళంలో రిలీజ్ కానుంది. అదే సమయంలో జూలై 10వ తేదిన తెలుగులో విడుదల చేస్తున్నారు.
అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలైన శ్రీ స్రవంతి మూవీస్, మైత్రీ మూవీస్ వారు ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడేలా చేశాయి. ఉత్కంఠ భరితమైన కథ, కథనాలతో అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలతో రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సరికొత్త థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని అందించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు.
‘ఐ నోబడి’ మూవీ..
ఒక సాధారణ బ్యాంకు ఉద్యోగి రాజు జీవితంలో అనూహ్యంగా జరిగిన సంఘటనల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా మొదలువుతుంది. భారీ బ్యాంకు దోపిడీకి పాల్పడ్డాడనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజు, తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి అనివార్య పరిస్థితుల్లో హింసాత్మక మార్గాన్ని ఎందుకు ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది. అసలు అతను నేరస్థుడేనా? లేక పరిస్థితుల బారిన పడిన అమాయకుడా? ఈ కుట్ర వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఏమిటి? అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.అనేక ఉత్కంఠభరితమైన ప్రశ్నలకు ఈ సినిమాలో సమాధానం దొరకబోతుంది.
తెలుగు మార్కెట్ పై ఫోకస్..
భావోద్వేగాలు, సస్పెన్స్, యాక్షన్ అంశాలను సమపాళ్లలో మేళవించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆద్యంతం ఉత్కంఠకు గురిచేస్తుందనే విశ్వాసం మేకర్స్ ప్రకటించారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, పార్వతి తిరువోతు తమ కెరీర్లో మరో గుర్తుండిపోయే పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దర్శకుడు నిస్సాం బషీర్ తనదైన శైలిలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.మరి ఈ సినిమా మలయాళ ప్రేక్షకులతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. మొత్తంగా మోహన్లాల్, మమ్ముట్టి బాటలో తెలుగులో వరుస సినిమాలతో పలకరిస్తూ ఇక్కడ మార్కెట్ను క్యాప్చర్ చేయాలనే ఆలోచనలో వరుసగా ఇక్కడ బడా స్టార్స్ సినిమాల్లో నటిస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యే పనిలో పడ్డాడు.
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