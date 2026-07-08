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టాలీవుడ్ ఫోకస్ పెడుతున్న ప్రభాస్ దోస్త్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్..

Prithviraj Sukumaran: మలయాళ అగ్ర హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ కూడా తన భాషకే పరిమితం కాకుండా మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ బాటలో అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ యూనివర్సల్ నటుడు అనిపించుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే  ప్రభాస్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘సలార్’ మూవీతో తెలుగు ఆడియన్స్‌కు చేరువయ్యాడు. త్వరలో మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న ‘వారణాసి’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన ఓ డబ్బింగ్ మూవీతో తెలుగు ఆడియన్స్‌ను పలకరించడానికి రెడీ అవుతున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:00 AM IST
టాలీవుడ్ ఫోకస్ పెడుతున్న ప్రభాస్ దోస్త్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్..
Image Credit: Prithviraj sukumaran (Movie Pic /Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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టాలీవుడ్ ఫోకస్ పెడుతున్న ప్రభాస్ దోస్త్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్..
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