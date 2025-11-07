English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 7, 2025, 01:29 PM IST

Globe Trotter: మహేశ్ బాబు విలన్ వచ్చేశాడు..వీల్ ఛైర్‌లో రోబో చేతులతో విలన్ పృథ్వీ..రాజమౌళి మంత్రం పనిచేస్తుందా?

Prithviraj Sukumaran Kumbha: ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి శుక్రవారం తన ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మాగ్నమ్ ఓపస్ 'గ్లోబ్ ట్రోటర్'లో నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుండగా.. మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఈ చిత్రంలో విలన్‌గా నటిస్తున్నారు. విలన్ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. 

ఈ చిత్రంలో కుంభ అనే పాత్రలో పృథ్వీరాజ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను పోస్టు చేస్తూ రాజమౌళి ఈ విధంగా రాసుకొచ్చారు. "పృథ్వీతో మొదటి షాట్‌ను చిత్రీకరించిన తర్వాత, నేను అతని వద్దకు వెళ్లి మీరు నాకు తెలిసిన అత్యుత్తమ నటులలో ఒకరు అని చెప్పాను. ఈ దుష్ట, క్రూరమైన, శక్తివంతమైన విరోధి కుంభకు ప్రాణం పోసుకోవడం సృజనాత్మకంగా చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది. తన కుర్చీలో జారిపోయినందుకు పృథ్వీకి ధన్యవాదాలు." అని ఎస్ఎస్ రాజమౌళి పోస్ట్ చేశారు. 

Also Read: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..డబుల్ శాలరీ, డబుల్ అలవెన్స్‌లు..దెబ్బకి అప్పుల బాధ తీరిపోతుంది!

అందుకు హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ స్పందించారు. "ఇది నాకు దక్కిన గౌరవం! ఈ విచిత్రమైన రైడ్ మిగిలిన భాగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను" అని పృథ్వీరాజ్ అన్నారు. ఈ చిత్రంలో పృథ్వీరాజ్ ఓ ప్రత్యేకమైన విలన్‌గా కనిపిస్తున్నారు. రోబోటిక్ చేతులు కాళ్లు పడిపోయిన వ్యక్తిగా వీల్ ఛైర్‌పై కూర్చున్నట్లు కనిపిస్తున్నారు నటుడు పృథ్వీరాజ్. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli)

వీరితో పాటు హీరో మహేష్ బాబు, హీరోయిన్ ప్రియాంకా చోప్రా కూడా పృథ్వీరాజ్ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. విలన్ పాత్రతో పాటు మరికొన్ని సర్‌ప్రైజ్‌లు విడుదల చేయనున్నట్లు దర్శకుడు రాజమౌళి చెప్పకొచ్చారు. నవంబరు 15వ తేదీన హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిలింసిటీలో 'గ్లోబ్ ట్రోటర్'కు సంబంధించిన స్పెషల్ ఈవెంట్ జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మహేష్ బాబు ఫస్ట్ లుక్ సహా సినిమా టైటిల్‌ను రివీల్ చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చకచక జరుగుతున్నాయి. 100 అడుగుల ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్‌ను రెడీ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు సమాచారం. 

ALso Read: AP Government: గ్రామ సచివాలయాల పేరును మార్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం..సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన..కొత్త పేరు ఏంటంటే?

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Globe Trotter First LookPrithviraj Sukumaran KumbhaMahesh Babu Globe TrotterMahesh babu Rajamouliprithviraj

