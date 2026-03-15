English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Suyodhana Teaser: ప్రియదర్శి, సాయి కుమార్ నటించిన ‘సుయోధన’ టీజర్ విడుదల.. మార్చి 27న గ్రాండ్ రిలీజ్

Suyodhana Teaser: హీరో ప్రియదర్శి.. ద్రిషిక చందర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం సుయోధన. ఈ సినిమాలో డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రజ్వల లైన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై బోసుబాబు నిడుమోలు నిర్మించగా, వై.ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు.   

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:17 PM IST

Trending Photos

Suyodhana Teaser: హీరో ప్రియదర్శి.. ద్రిషిక చందర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం సుయోధన. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో సినిమా టీజర్ రిలీజ్ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సంగీత దర్శకుడు జై క్రిష్ మాట్లాడుతూ, సినిమా కోసం బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చేస్తూ కథను పూర్తిగా ఆస్వాదించామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సాయి కుమార్ మరియు ప్రియదర్శి నటన చాలా బాగా అనిపించిందని అన్నారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని తాను నమ్ముతున్నానని చెప్పారు.

ఎడిటర్ ఛోటా కె ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ప్రియదర్శి తనకు మంచి స్నేహితుడు అని చెప్పారు. కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి అతన్ని గమనిస్తున్నానని, మంచి కథలతో ముందుకు వస్తున్నాడని అన్నారు. ఈ సినిమా అతనికి మరింత పేరు తెస్తుందని చెప్పారు. అలాగే సాయి కుమార్ గారి డైలాగ్ డెలివరీ మరియు నటనను ఈ సినిమాలో బాగా ఉపయోగించారని తెలిపారు.

నిర్మాత బోసుబాబు నిడుమోలు మాట్లాడుతూ, దర్శకుడు మాధవ్ రెడ్డి కథ చెప్పగానే ఈ సినిమా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నామని అన్నారు. కథ విన్న వెంటనే సాయి కుమార్ గారు ఈ పాత్రకు సరిపోతారని అనిపించిందని చెప్పారు. అలాగే ఛోటా కె ప్రసాద్ సూచనతో ప్రియదర్శిని సంప్రదించామని, ఆయన అద్భుతంగా నటించారని తెలిపారు.

హీరోయిన్ ద్రిషిక చందర్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలో తాను సంహిత అనే పాత్రలో కనిపిస్తానని చెప్పారు. మంచి నటులతో కలిసి పని చేయడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను తప్పకుండా ఇష్టపడతారని తెలిపారు.

దర్శకుడు వై.ఎస్ మాధవ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఇది తన మొదటి సినిమా అని చెప్పారు. ఎలాంటి అనుభవం లేకపోయినా నిర్మాత తనపై నమ్మకం పెట్టుకున్నారని తెలిపారు. కథ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా ఉండటంతో ప్రియదర్శిని సంప్రదించగా వెంటనే ఓకే చెప్పారని చెప్పారు.

సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ..ఈ సినిమా కథ చాలా కొత్తగా అనిపించిందని అన్నారు. కథలో వచ్చే ట్విస్టులు ఆసక్తిని పెంచుతాయని చెప్పారు. అలాగే ప్రియదర్శి మంచి నటుడు అని ప్రశంసించారు.

హీరో ప్రియదర్శి మాట్లాడుతూ..ఈ చిత్రం ఒక సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ అని చెప్పారు. కథలో ఉన్న ప్రధాన పాయింట్ చాలా కొత్తగా అనిపించిందని తెలిపారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుందని అన్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News