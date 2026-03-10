మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధమైన ప్రియదర్శి – సాయికుమార్ సుయోధన

Suyodhana movie release: ఈ చిత్రాన్ని ప్రజ్వల లైన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై బోసుబాబు నిడుమోలు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వై.ఎస్. మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తూ మేకర్స్ ఒక పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఆ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
సినిమా గురించి నిర్మాత బోసుబాబు నిడుమోలు మాట్లాడుతూ, మంచి కథతో మరియు మంచి నిర్మాణ ప్రమాణాలతో ‘సుయోధన’ చిత్రాన్ని రూపొందించామని తెలిపారు. సినిమాలో ప్రియదర్శి, సాయికుమార్, ద్రిషిక చందర్, ప్రేమ వంటి నటులు ముఖ్యమైన పాత్రల్లో కనిపిస్తారని చెప్పారు. ప్రతి పాత్రకు కథలో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని ఆయన వివరించారు.
ఈ సినిమాకు సంగీతాన్ని జై క్రిష్ అందిస్తున్నారు. పాటల లిరిక్స్ను ప్రముఖ రచయిత రామజోగయ్య శాస్త్రి రాశారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను కార్తీక్ కొప్పెర నిర్వహించగా, ఎడిటింగ్ పనులను ఛోటా కె ప్రసాద్ చూసుకున్నారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా బ్రహ్మ కడలి పని చేశారు.
ఇప్పటికే సినిమా చిత్రీకరణ మరియు ఇతర పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం విడుదలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. త్వరలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్, ట్రైలర్ మరియు పాటలను విడుదల చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
శ్రీ లక్ష్మి పిక్చర్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తోంది. మంచి కథతో రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని చిత్ర బృందం నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఈ సినిమాలో ప్రియదర్శి, ద్రిషిక చందర్, సాయికుమార్, ప్రేమ, విష్ణు (లడ్డు), దేవి ప్రసాద్, రాజశ్రీ నాయర్ వంటి నటీనటులు కనిపించనున్నారు. మార్చి 27న విడుదల కాబోయే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంత వరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
