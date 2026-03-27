Suyodhana Review: 'సుయోధన' మూవీ రివ్యూ.. ప్రియదర్శి, సాయికుమార్ ల మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్ననటుడు ప్రియదర్శి. ఢిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ తో ఆడియన్స్ మెప్పు పొందుతున్నడు. బలగం లాంటి సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ప్రియదర్శి.. తనకు తగ్గ పాత్రలు, కథలు ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. తాజాగా ఇప్పుడు 'సుయోధన' అనే సినిమాతో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. వై.యస్. మాధవ్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రాన్ని బోసుబాబు నిడుమోలు నిర్మించారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
వరుణ్ (ప్రియదర్శి) ఒక 'ఫోలే' (సౌండ్ డిజైనర్) ఆర్టిస్ట్. అయితే అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి ‘సుయోధన’ అనే ఓ శబ్దం అతనికి వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే సమయంలో దానికి సంబంధించిన ఆకారం కూడా కనిపిస్తూ అతన్ని భయాందోళనలకు గురి చేస్తూ ఉంటుంది. వరుణ్ తండ్రి మద్దలూరి ప్రకాష్ (సాయికుమార్) స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్. నాటకాలు వేస్తుంటాడు. ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడి పాత్రలనే ఎక్కువగా వేస్తుంటాడు. అది చూసే అతని కుమారుడు జడుసుకుంటున్నాడని డాక్టర్ చెప్పడంతో ప్రకాష్ .. తన నాటకాలకు పులిస్టాప్ పెడతాడు. ఇక పెద్దయ్యాక వరుణ్ ఫోలో స్టూడియో పెట్టుకొని లైఫ్ ను లీడ్ ను చేస్తుంటాడు. ఇక అతని తండ్రి పొలిటికల్ లీడర్ గా ఎదుగుతాడు. ఎమ్మెల్యే కావాలని ప్రయత్నిస్తుంటాడు. అదే టైమ్ అతని జీవితంలో నమిత (ద్రిషికా చందర్) ప్రవేశిస్తుంది. ఆమె ఓ ఫిల్మ్ మేకర్. ఆమె పిక్చరైజ్ చేసిన ఓ పాత్ర అతనికి సుయోధనుడిలా కనిపిస్తుంది. ఎందుకిలా జరుగుతుందని గతంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటలను గుర్తు చేసుకుంటాడు. తనకు ప్రమాదం జరగబోయే సమయంలోనే సుయోధన క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుందని తెలుసుకుంటాడు. అదే సమయంలో వరుణ్ అతని తండ్రిపై హత్యాయత్నం జరగుతుంది. ఈ క్రమంలో అతని తండ్రి కన్నుమూస్తాడు. ఇంతకీ వరుణ్ తండ్రిని చంపింది ఎవరు.. ? అందులో రాజకీయ కోణం ఏమిటి ? సుయోధన అనే శబ్దం తనకు ఎందుకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అసలు ‘సుయోధన’ ఎవరు అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఈ మధ్య కాలంలో మేకర్స్ మాములు స్టోరీలు తీస్తే ప్రేక్షకులు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. అందుకే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తో ప్రేక్షకులను అలరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ కోవలో వైయస్ మాధవ్ రెడ్డి.. సుయోధన అనే సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ ను ఎంచుకున్నాడు. ఇలాంటి పాత్ర ప్రియదర్శికి కొత్తే అయినా.. మంచి ఈజ్ తో యాక్ట్ చేశాడు. తెలుగులో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు గతంలో కూడా బాగానే వచ్చాయి. కానీ తెలుగు ఆడియన్స్ కు 'ఫోలే' ఆర్టిస్ట్ అనేది కొత్తగా అనిపిస్తుంది. సినిమాలో వచ్చే శబ్దాలను ఇలా రికార్డ్ చేస్తారా? అని సుయోధన ద్వారా ప్రేక్షకులు తెలుసుకుంటారు. స్క్రీన్ ప్లేతో పాటు సినిమాలోని కొన్ని ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయి. సినిమా ప్రారంభం నుంచి ఎండ్ కార్డ్ వరకు ప్రేక్షకులను సస్పెన్స్ పెట్టడంలో విజయం సాధిస్తాడు. ఈ సినిమా విషయంలో సౌండ్ కీ రోల్ పోషించింది. సుయోధన పాత్రలో సాయికుమార్ ను బాగానే యూజ్ చేసుకున్నాడు దర్శకుడు. ఫస్ట్ హాఫ్ కాస్త రొటిన్ గా ఉన్నా.. సెకండాఫ్ ఎంగేజ్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. అయితే తండ్రిని చంపడం దాని వెనక కుట్ర కోణం.. ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్స్ మరింత పకడ్బందీగా తెరకెక్కించి ఉంటే ఈ సినిమా రేంజ్ మరోలా ఉండేది. దర్శకుడికి ఫస్ట్ సినిమా అయినా ఎక్కడా తడబడకుండా తెరకెక్కించాడు. ఇది సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అయినప్పటికీ.. పొలిటికల్ డ్రామా, మదర్ సెంటిమెంట్ వంటి సీన్స్ లో మెప్పించాడు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. కథలో భాగమయ్యేలా రాసుకున్న డైరెక్టర్ ను అభినందించాల్సిందే. సాంకేతిక విభాగం గురించి చెప్పాలంటే.. సౌండ్, ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ హార్డ్ వర్క్ తెరపై కనిపిస్తుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఎప్పటిలాగే ప్రియదర్శి తన కెరీర్ పరంగా మంచి నటనే కనబరిచాడు. ఇక సాయికుమార్ గురించి సెపరేట్ గా చెప్పుకోవాలి. సరైన పాత్ర పడాలే గానీ పరకాయ ప్రవేశం చేస్తారని మరోసారి సుయోధనుడి పాత్రతో మెప్పించడం విశేషం. తన డైలాగ్ పవర్, నటనతో సినిమాను నిలబెట్టాడు. సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ తల్లి పాత్రలో మెప్పించడం విశేషం. హీరోయిన్ ద్రిశికా చందర్కు మంచి పాత్రలో మెప్పించింది. నటిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘సుయోధన’.. మెప్పించే సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్..
రేటింగ్: 2.75/5
