English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Priyanka Chopra: రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయతో ప్రియాంక చోప్రా డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్..!

Priyanka Chopra: రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయతో ప్రియాంక చోప్రా డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్..!

Priyanka Chopra Dance: ప్రియాంక చోప్రా.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలుగొందిన ప్రియాంక.. ఇప్పుడు హాలీవుడ్ లో సినిమాలు చేస్తూ వరల్డ్ వైజ్ గా ఫేమస్ అయిపోయింది. చాలా రోజుల తర్వాత ప్రస్తుతం ఇండియాలో అది కూడా తెలుగులో సినిమా చేస్తున్న ప్రియాంక చోప్రా.. రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయతో డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో.. ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 22, 2025, 10:50 PM IST

Trending Photos

Honor Robot Phone: త్వరలోనే మొట్టమొదటి హానర్ రోబోట్ ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!
5
Honor Robot Phone
Honor Robot Phone: త్వరలోనే మొట్టమొదటి హానర్ రోబోట్ ఫోన్‌ లాంచ్‌.. అన్ని వివరాలు ఇవే!
Sania Mirza: వాళ్ల వేశాలు చూస్తే చిరాకు కాదూ.. జాలేస్తుంది.!. సానియా మీర్జా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Sania Mirza
Sania Mirza: వాళ్ల వేశాలు చూస్తే చిరాకు కాదూ.. జాలేస్తుంది.!. సానియా మీర్జా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
WPL 2026 Mega Auction: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలానికి కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. ఎప్పుడు..? ఎక్కడంటే..?
5
WPL 2026
WPL 2026 Mega Auction: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలానికి కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. ఎప్పుడు..? ఎక్కడంటే..?
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు శుభవార్త వినే రాశి ఇదే..
5
today horoscope november 22
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు శుభవార్త వినే రాశి ఇదే..
Priyanka Chopra: రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయతో ప్రియాంక చోప్రా డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్..!

Priyanka Chopra Dance With Karthikeya: సింగర్ నిక్ జోనస్ ని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రియాంక చోప్రా.. బాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ కి వెళ్లి అక్కడే సెటిలై సినిమాలు చేస్తుంది. ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ రాజమౌళి, హీరో మహేష్ బాబుతో కలిసి వారణాసి సినిమాలో నటిస్తోంది. ప్రియాంక తెలుగు సినిమాని ఒప్పుకోవడంతో అంతా ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే ఈ సినిమాను హాలీవుడ్ లో కూడా రిలీజ్ చేస్తుండటంతో పాటు.. రెమ్యునరేషన్ కూడా భారీగా ఇవ్వడంతో ప్రియాంక ఈ మూవీ చేయడానికి ఓకే చెప్పింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ప్రియాంక చోప్రా ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నప్పటి నుండి.. మూవీకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఇవ్వకపోయినా షూట్ కి వెళ్లిన ప్రతిసారి అక్కడ లొకేషన్స్ లో ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ యాక్టివ్ గా ఉంది. ఇటీవల వారణాసి సినిమా ఈవెంట్లో కూడా ప్రియాంక చోప్రా అటెండై సందడి చేసింది. ఇందులో నటిస్తున్నప్పటి నుండి హీరో మహేష్ బాబు ఫ్యామిలీ, డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఫ్యామిలీతో ప్రియాంకకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది.

తాజాగా రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయకు బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ తన ఇన్‌స్టా స్టోరీలో స్పెషల్ పోస్టులు పెట్టింది ప్రియాంక. కార్తికేయతో దిగిన ఫోటోని షేర్ చేసి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. అలాగే కార్తికేయతో కలిసి చేసిన ఓ డ్యాన్స్ వీడియోని కూడా పోస్ట్ చేసింది ప్రియాంక. ఈ డ్యాన్స్ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తూ.. టేక్ ఇట్ ఈజీ మై ఫ్రెండ్. సైలెంట్ గా అన్ని పనులు చేసే వ్యక్తి హ్యాపీ బర్త్ డే కార్తికేయ. ఈ సినిమా సమయంలో నీతో డ్యాన్స్ చేయడం సంతోషంగా ఉంది అని పోస్ట్ చేసింది.

రాజమౌళి కొడుకు బర్త్ డేకి ఇలా తనతో డ్యాన్స్ చేసిన స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేసి విషెస్ చెప్పడంతో ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ గా మారింది. రాజమౌళి కొడుకు కార్తికేయ వారణాసి సినిమాకు నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తూనే.. ప్రమోషన్స్ అన్ని చూసుకుంటున్నాడు. ప్రియాంక చోప్రా షేర్ చేసిన డ్యాన్స్ వీడియో మీరు కూడా చూసేయండి.

Also Read: WPL 2026 Mega Auction: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలానికి కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. ఎప్పుడు..? ఎక్కడంటే..?

Also Read: Dark Chocolate: చాక్లెట్ లవర్స్ మీకో గుడ్ న్యూస్.. ప్రతిరోజూ కొద్దిగా డార్క్ చాక్లెట్ తినడం వల్ల మైండ్ బ్లోయింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Priyanka ChopraPriyanka Chopra DancePriyanka Chopra In Varanasi MoviePriyanka Chopra Dance With Rajamouli SonRajamouli Son Karthikeya

Trending News