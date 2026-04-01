Priyanka Chopra Video: గిన్నెలు కడుగుతూ మెరిసిన ప్రియాంక చోప్రా.. అసలు విషయం ఏంటంటే.?.. వీడియో వైరల్..

Priyanka chopra washing bowls and performs seva in amritsar: పంజాబ్ లోని అమృత్సర్లో ఉన్న స్వర్ణదేవాలయంను సిక్కులు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. అక్కడ వెళ్లే వారు తప్పనిసరి తలపై వస్త్రం లేదా పాగ ధరించాలి. ఇక మహిళలు అయితే చీరను లేదా స్కార్ఫ్ లను వేసుకుంటారు. అదేవిధంగా గోల్డెన్ టెంపుల్ లో ఎంత గొప్ప వారైన అక్కడ సామాన్యుల మాదిరిగా ఉంటారు. అక్కడ ప్రతిరోజు అన్నదానం ను నిర్వహిస్తారు. అన్నదానంలో చాలా మంది వివిధ రకాలుగా తమ సేవలు చేస్తారు. కొంత మంది గొల్డెన్ టెంపుల్ కు వచ్చే వారి చెప్పులను సంచిలో నీట్గా ఒక పక్కన పెడతారు. మరికొంత మంది గిన్నెలు కడుగుతారు. కొందరు వడ్డనలు చేస్తారు. ఈ విధంగా తమకు ఏది అందుబాటులో ఉంటే ఆ సేవలు చేస్తారు. దీని వల్ల తమ చెడు కర్మలు, పాపాలు పోతాయని అనాదీగా నమ్ముతారు. అందుకు అక్కడ ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరో, హీరోయిన్ అయి, రాజకీయ నేతలు అయిన ఏదో ఒక సేవలో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తారు.
#WATCH | Punjab: Actress Priyanka Chopra offered prayers and performed sewa at Sri Darbar Sahib, the Golden Temple in Amritsar. pic.twitter.com/rPaORCa3Ry
— ANI (@ANI) March 31, 2026
తాజాగా.. వారణాసి మూవీ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా స్వర్ణ దేవాలంను సందర్శించారు. అక్కడ ఆమె గిన్నెలను కడుగుతూ అందర్ని ఆశ్చర్యంకు గురిచేశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా అమృత్సర్లోని ప్రఖ్యాత స్వర్ణ దేవాలయాన్ని (గోల్డెన్ టెంపుల్) సందర్శించారు. మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రియాంక చోప్రా స్వర్ణ దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. అంతే కాకుండా అక్కడి ఆచారాలను భక్తితోపాటించారు. గులాబీ రంగు దుస్తులు ధరించి, తలపై దుపట్టా కప్పుకుని ఆమె ఆలయంలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. అనంతరం సిక్కు మతంలో ఎంతో పవిత్రంగా భావించే సేవలలో పాల్గొన్నారు.
అక్కడి భక్తులతో కలిసి గిన్నెలను శుభ్రం చేశారు. సెలబ్రీటీ అనే హోదాను పక్కనపెట్టి మరీ అక్కడి వారితో కలిసి పోయి గిన్నెలను క్లీన్ గా కడిగి తన భక్తిని చాటు కున్నారు. ఎలాంటి హంగు, ఆర్బాటంలేకుండా చాలా సింపుల్గా అక్కడి వారితో కలిసి పోయి గిన్నెలు శుభ్రం చేస్తుండటం చూసిఅక్కడి వారు ఆశ్చర్యంకు గురయ్యారు. కొంత మంది అక్కడున్న వారు వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది.
మరోవైపు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఎంతో దర్శకత్వంలో, మహేష్ బాబు హీరోగా, ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్ గా ‘వారణాసి’ మూవీ షూటింగ్ కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే.. ఈ మూవీ షూటింగ్ కోసమే ఆమె పంజాబ్ ప్రాంతానికి వెళ్లి ఉండవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసేందుకు సన్నాహలు జరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీ మహేష్ బాబు కెరియర్ లోనే టాప్ లో నిలుస్తుందని మూవీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
