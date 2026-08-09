/Mahesh Babu: మహేష్ బాబుకు ప్రియాంక చోప్రా స్పెషల్ విషెస్.. వారణాసి నుంచి క్రేజీ పిక్!

Mahesh Babu:దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం వారణాసిలో మహేష్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. మహేష్ బర్త్డే సందర్భంగా ఆమె సోషల్ మీడియాలో అతనికి ప్రత్యేకంగా విషెస్ చెప్పారు.
ప్రియాంక తన షూటింగ్ డైరీ నుంచి మహేష్ బాబుతో కలిసి ఉన్న ఒక ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఈ ఫొటో వారణాసి సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తీసినదిగా తెలుస్తోంది. మహేష్ పక్కన కూర్చున్న ప్రియాంక కనిపించడంతో అభిమానులు ఈ పిక్పై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఈ ఫొటోతో పాటు ప్రియాంక మహేష్ను ప్రేమగా బాబ్ అంటూ బర్త్డే విషెస్ చెప్పారు. వారణాసితో కలిసి ఒక గొప్ప సాహస ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆమె తన పోస్ట్ ద్వారా తెలిపారు. దీంతో మహేష్, ప్రియాంక కాంబినేషన్పై మరోసారి చర్చ మొదలైంది.
వారణాసిలో మహేష్ బాబు రుద్ర అనే పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని పెంచింది. ప్రకృతి అందాల మధ్య మహేష్ కనిపించిన లుక్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
Rudhra & Mandakini from the sets of #Varanasi!! pic.twitter.com/DA0EPi59j0
— Aakashavaani (@TheAakashavaani) August 9, 2026
ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని అనే కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. మహేష్, ప్రియాంక తొలిసారి కలిసి నటిస్తుండటంతో ఈ జోడీపై కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో వారణాసిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. పెద్ద స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో యాక్షన్, అడ్వెంచర్తో పాటు టైమ్ ట్రావెల్ అంశాలు కూడా ఉంటాయని తెలుస్తోంది.
మహేష్ బాబు పుట్టినరోజున ప్రియాంక షేర్ చేసిన ఈ స్పెషల్ పోస్ట్తో వారణాసిపై అభిమానుల్లో మరింత క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. సినిమా నుంచి రాబోయే తదుపరి అప్డేట్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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