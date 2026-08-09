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Mahesh Babu: మహేష్ బాబుకు ప్రియాంక చోప్రా స్పెషల్ విషెస్.. వారణాసి నుంచి క్రేజీ పిక్!

Mahesh Babu:టాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియా మొత్తం మహేష్ బర్త్‌డే పోస్టులతో సందడిగా మారింది. ఇదే సమయంలో గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా చేసిన ప్రత్యేక పోస్ట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 09, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:50 PM IST
Mahesh Babu: మహేష్ బాబుకు ప్రియాంక చోప్రా స్పెషల్ విషెస్.. వారణాసి నుంచి క్రేజీ పిక్!
Image Credit: Priyanka Chopra(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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