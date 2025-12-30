Priyanka Singh: "జబర్దస్త్ షో నుంచి గెంటేశారు..అతనే ప్రేమతో అండగా ఉన్నాడు" ప్రియాంకా సింగ్ ఆవేదన!

Priyanka Singh Jabardasth: బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కామెడీ షో 'జబర్దస్త్' ఎంతో మంది సామాన్యులను స్టార్లుగా మార్చింది. ఈ షో ద్వారా లేడీ గెటప్స్తో పాపులర్ అయ్యి, ఆ తర్వాత శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని అబ్బాయి నుండి అమ్మాయిగా మారిన ప్రియాంక సింగ్ (సాయి తేజ) ప్రయాణం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఆమె జబర్దస్త్ నుండి ఎందుకు బయటకు రావాల్సి వచ్చింది? ఆ సమయంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న కష్టాలేంటి? అనే విషయాలపై ప్రియాంక ఇటీవల మనసు విప్పారు.
"షో నేను మానలేదు.. వాళ్లే గెంటేశారు!"
జబర్దస్త్ నుండి తప్పుకోవడంపై నటి ప్రియాంక సింగ్ సంచలన నిజాలు బయటపెట్టారు. తాను సర్జరీ చేయించుకుని పూర్తిగా అమ్మాయిగా మారిన తర్వాత, షోలో ఇతర లేడీ గెటప్ ఆర్టిస్టులు ఉండటం వల్ల షోకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందేమోనని నిర్వాహకులు భావించారట. వారు ఆ విషయం చెప్పగానే, తానూ ఏమాత్రం వాదించకుండా, తన వస్తువులు సర్దుకుని అక్కడి నుండి వెంటనే బయటకు వచ్చేశానని ఆవేదనగా గుర్తు చేసుకున్నారు.
అనారోగ్యం..మంచానికే పరిమితం
షో నుండి బయటకు వచ్చిన పది రోజులకే ప్రియాంక జీవితంలో మరో విషాదం ఎదురైంది. ఆమె తీవ్రమైన ఆర్థరైటిస్ బారిన పడి, దాదాపు ఏడాది కాలం పాటు కదలలేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమయ్యారు. కెరీర్ లేక, ఆరోగ్యం సహకరించక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఆ సమయంలో ఆమెకు ఒక 'దేవుడు' అండగా నిలిచారని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
ఆపద్బాంధవుడు నాగబాబు..
ఆ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మెగా బ్రదర్ నాగబాబు తనకు అండగా నిలిచారని ప్రియాంక కృతజ్ఞతగా తెలిపారు. నాగబాబు గారు ప్రతి నెలా మందుల కోసం, ఖర్చుల కోసం డబ్బులు పంపించేవారని ఆమె చెప్పారు. కేవలం డబ్బు ఇవ్వడమే కాకుండా, ప్రతిరోజూ ఫోన్ చేసి ఆమె యోగక్షేమాలు అడుగుతూ ధైర్యం చెప్పేవారట. నాగబాబు సలహాతోనే తాను మళ్ళీ కోలుకుని మా టీవీ, జీ తెలుగు షోలలో అవకాశాలు దక్కించుకున్నానని ప్రియాంకా సింగ్ వెల్లడించారు.
బిగ్ బాస్ ప్రయాణం & వ్యక్తిగత జీవితం
నాగబాబు ప్రోత్సాహంతో మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకున్న ప్రియాంకకు బిగ్ బాస్ సీజన్ 5 లో అవకాశం వచ్చింది. బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు తన వయస్సు 24 ఏళ్లని, లోకం తెలియని అమాయకత్వంతో వెళ్లానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పటికీ తాను నటించిన ఎపిసోడ్లను ఒక్కటి కూడా చూడలేదని ఆమె అనడం విశేషం.
గత 14 ఏళ్లుగా ప్రతి శుక్రవారం జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయానికి వెళ్తానని.. లలితా సహస్రనామం పఠిస్తూ, పబ్లు, పార్టీలకు దూరంగా చాలా సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నానని ప్రియాంక తెలిపారు. మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే తన తండ్రికి మంచి కూతురిగా పుట్టాలని ప్రియాంక ఆకాంక్షించారు.
