Producer Chitti Babu Died: చిత్రసీమలో విషాదం.. ప్రొడ్యూసర్ కమ్ నటుడు చిట్టిబాబు కన్నుమూత..

Chitti Babu Passed Away: టాలీవుడ్ చిత్రసీమలో మరో ఆణిముత్యాన్ని కోల్పోయింది. నటుడు నిర్మాత, దర్శకుడు, రాజకీయ విశ్లేషకుడు త్రిపురనేని చిట్టిబాబు బుధవారం అర్ధరాత్రి కన్నుమూసారు. ఆయన వయసు 71 యేళ్లు. బుధవారం ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆయన్ని హైటెక్ సిటీలోని ఓ ప్రైవేటు హాస్పిటల్ కు తరలించారు. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే ఆయన కన్నమూసారు. ఆయన అకాల మరణం తెలుగు చిత్రసీమ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది.
ఈయన అల్లూరి సీతారామరాజు, కంచుకోట, దేవుడు చేసిన మనుషులు, సింహాసనం, వంటి సినిమాలకు కథ, మాటలు అందించిన త్రిపురనేని మహారథి కుమారుడు చిట్టిబాబు. ఈయన అసలు పేరు వర ప్రసాద్. ఇంట్లో అందరు ముద్దుగా చిట్టి పేరుతో పిలిచేవారు. అదే పేరుతో ఆయన పాపులర్ అయ్యాు. ఈయన 1955 జూలై 28న కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరులో జన్మించారు. ఈయన విద్యాభ్యాసం మొత్తం చెన్నై కేంద్రంగా జరిగింది. ఈయన అప్పటి రచయతలైన అప్పలాచార్య, ఆత్రేయ వంటి వారి దగ్గర శిష్యరికం చేశారు. ఆ తర్వాత ‘సంతానం’ సినిమాతో దర్శకుడిగా మెగాఫోన్ పట్టుకున్నారు. ఈయనను దర్శకుడిగా చేసింది మోహన్ బాబు అని పలు సందర్భాల్లో తన కృతజ్ఞత భావాన్ని పంచుకుంటూ ఉంటారు. దాదాపు 12 సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన ఈయన 50 వరకు చిత్రాలకు కో డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు. 30 సినిమాల్లో నటించారు. నిర్మాతగా పలు చిత్రాలను నిర్మించారు. దివంతగ నటి సౌందర్యను చిత్రసీమకు పరిచయం చేసింది ఈయనే. ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ హీరోగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘రాఖీ’ సినిమాలో ఈయన విలనిజానికి మంచి పేరు వచ్చింది.
కృష్ణ, భానుచందర్ , వాణీ విశ్వనాథ్ లీడ్ రూల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రంలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు. కానీ ముందుగా విడుదలైంది మాత్రం ‘మనవరాలి పెళ్లి’. ఆ తర్వాత చిట్టిబాబు దర్శకత్వంలో ఈమె గెలుపు చిత్రంలో పనిచేసింది. ఈయన సినిమాల్లోనే కాదు రాజకీయాల్లోను రాణించారు. 1998లో భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. మాజీ ప్రధాన మంత్రి వాజ్ పేయ్ తోపాటు అద్వానీ, వెంకయ్య నాయుడు, విద్యాసాగర్ రావు వంటి నేతలతో ఈయనకు సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయి. ఈయన పలు టీవీ ఛానెల్స్ తో పాటు యూట్యూబ్స్ కు ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూలలో మాట్లాడే మాటలు వివాదాస్పద మయ్యాయి. ఈయన లేరనే విషయం తెలుసుకున్న చిత్రసీమ ప్రముఖులు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు.
