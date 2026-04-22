English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Producer Chitti Babu Died: చిత్రసీమలో విషాదం.. ప్రొడ్యూసర్ కమ్ నటుడు చిట్టిబాబు కన్నుమూత..

Producer Chitti Babu Died: చిత్రసీమలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు, బీజేపీ నేత త్రిపురనేని చిట్టిబాబు గుండెపోటుతో రాత్రి ఇంట్లో కన్నుమూసారు. ఈయన మరణ వార్తతో చిత్రసీమలో విషాదం నెలకొంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 08:03 AM IST

Trending Photos

Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి.. పడిపోతున్న సిల్వర్..ఏప్రిల్ 21వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!
5
Silver Rate Today
Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి.. పడిపోతున్న సిల్వర్..ఏప్రిల్ 21వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!
Balakrishna Recent Movies Total Box Office Collections: ‘అఖండ 2 తాండవం’ సహా బాలకృష్ణ రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
6
Akhanda 2 Thandavam Total Box Office Collections
Balakrishna Recent Movies Total Box Office Collections: ‘అఖండ 2 తాండవం’ సహా బాలకృష్ణ రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. తులం పసిడి పై రూ. 6100తగ్గింపు.. ఏప్రిల్ 21వ తేదీ ధరలివే..!!
7
Gold Price Today
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. తులం పసిడి పై రూ. 6100తగ్గింపు.. ఏప్రిల్ 21వ తేదీ ధరలివే..!!
NCL Recruitment 2026: కేవలం 10వ తరగతి అర్హతతో NCLలో 577 పోస్టులకి నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
5
NCL Recruitment 2026
NCL Recruitment 2026: కేవలం 10వ తరగతి అర్హతతో NCLలో 577 పోస్టులకి నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
Chitti Babu Passed Away: టాలీవుడ్ చిత్రసీమలో మరో ఆణిముత్యాన్ని కోల్పోయింది.  నటుడు నిర్మాత, దర్శకుడు, రాజకీయ విశ్లేషకుడు త్రిపురనేని చిట్టిబాబు బుధవారం అర్ధరాత్రి కన్నుమూసారు. ఆయన వయసు 71 యేళ్లు. బుధవారం ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆయన్ని హైటెక్ సిటీలోని ఓ ప్రైవేటు హాస్పిటల్ కు తరలించారు. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే ఆయన కన్నమూసారు. ఆయన అకాల మరణం తెలుగు చిత్రసీమ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈయన అల్లూరి సీతారామరాజు, కంచుకోట, దేవుడు చేసిన మనుషులు, సింహాసనం,  వంటి సినిమాలకు కథ, మాటలు అందించిన త్రిపురనేని మహారథి కుమారుడు చిట్టిబాబు. ఈయన అసలు పేరు వర ప్రసాద్. ఇంట్లో అందరు ముద్దుగా చిట్టి పేరుతో పిలిచేవారు. అదే పేరుతో ఆయన పాపులర్ అయ్యాు. ఈయన 1955 జూలై 28న కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరులో జన్మించారు. ఈయన విద్యాభ్యాసం మొత్తం చెన్నై కేంద్రంగా జరిగింది. ఈయన అప్పటి రచయతలైన అప్పలాచార్య, ఆత్రేయ వంటి వారి దగ్గర శిష్యరికం చేశారు. ఆ తర్వాత ‘సంతానం’ సినిమాతో దర్శకుడిగా మెగాఫోన్ పట్టుకున్నారు. ఈయనను దర్శకుడిగా చేసింది మోహన్ బాబు అని పలు సందర్భాల్లో తన కృతజ్ఞత భావాన్ని పంచుకుంటూ ఉంటారు. దాదాపు 12 సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన ఈయన 50 వరకు చిత్రాలకు కో డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు.  30 సినిమాల్లో నటించారు. నిర్మాతగా పలు చిత్రాలను నిర్మించారు. దివంతగ నటి సౌందర్యను చిత్రసీమకు పరిచయం చేసింది ఈయనే.  ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ హీరోగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘రాఖీ’ సినిమాలో ఈయన విలనిజానికి మంచి పేరు వచ్చింది. 

కృష్ణ, భానుచందర్ , వాణీ విశ్వనాథ్ లీడ్ రూల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రంలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు. కానీ ముందుగా విడుదలైంది మాత్రం ‘మనవరాలి పెళ్లి’. ఆ తర్వాత చిట్టిబాబు దర్శకత్వంలో ఈమె గెలుపు చిత్రంలో పనిచేసింది. ఈయన సినిమాల్లోనే కాదు రాజకీయాల్లోను రాణించారు. 1998లో భారతీయ జనతా పార్టీలో  చేరారు. మాజీ ప్రధాన మంత్రి వాజ్ పేయ్ తోపాటు అద్వానీ, వెంకయ్య నాయుడు, విద్యాసాగర్ రావు వంటి నేతలతో ఈయనకు సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయి. ఈయన పలు టీవీ ఛానెల్స్ తో పాటు యూట్యూబ్స్ కు ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూలలో మాట్లాడే మాటలు వివాదాస్పద మయ్యాయి. ఈయన లేరనే విషయం తెలుసుకున్న చిత్రసీమ ప్రముఖులు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Producer cum actor Chitti BabuChitti Babu Passes AwayChitti Babu BJP LeederChitti Babu MoviesTollywood

Trending News