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Fahadh Faasil: బయట అమాయకంగా కనిపిస్తాడు .. పార్టీలో మాత్రం అసలు విషయం బయటపడింది.. నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Fahadh Faasil:మలయాళంలో మంచి స్పందన అందుకున్న సినిమాల్లో ‘బెత్లెహెం కుడుంబ యూనిట్’ కూడా ఒకటి. మలయాళ ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు తెలుగులో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. కామెడీ, రొమాన్స్, ఎమోషన్స్, ఫీల్ గుడ్ అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకుంటుందని చిత్రబృందం భావిస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 02, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:49 AM IST
Fahadh Faasil: బయట అమాయకంగా కనిపిస్తాడు .. పార్టీలో మాత్రం అసలు విషయం బయటపడింది.. నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Image Credit: Fahadh Faasil(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Fahadh Faasil: బయట అమాయకంగా కనిపిస్తాడు .. పార్టీలో మాత్రం అసలు విషయం బయటపడింది.. నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!
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