/Shirish Reddy:ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చినా టికెట్ రేట్లు పెంచం.. నిర్మాత శిరీష్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

Shirish Reddy: సినిమా టికెట్ ధరల పెంపుపై నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్ శిరీష్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇకపై సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ రేట్లు పెంచబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి వచ్చినా తమ నిర్ణయం మాత్రం మారదని వెల్లడించారు.
మీడియా సమావేశంలో శిరీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ప్రేక్షకులకు తమ సంస్థ తరఫున స్పష్టమైన హామీ ఇస్తున్నామని తెలిపారు. ఇక నుంచి ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చినా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ ధరలు పెంచబోమని చెప్పారు. ఈ నిర్ణయాన్ని ఇప్పటి నుంచే తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.
అయితే గతంలో విడుదలైన సినిమాల విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రస్తుత నిర్ణయంతో ముడిపెట్టడం సరికాదని శిరీష్ రెడ్డి అన్నారు. గతంలో జరిగిన విషయాలపై ఇప్పుడు వివరణ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో మాత్రం సింగిల్ స్క్రీన్ ప్రేక్షకులపై టికెట్ ధరల భారం పెంచకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
ఇటీవల భారీ బడ్జెట్ సినిమాల విడుదల సమయంలో టికెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వాలు అనుమతులు ఇస్తున్నాయి. దీంతో సాధారణ ప్రేక్షకులకు సినిమా చూడటం ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారంగా మారుతోందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబంతో కలిసి థియేటర్కు వెళ్లే ప్రేక్షకులు టికెట్ ధరల పెంపుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో శిరీష్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ ధరలు అందుబాటులో ఉంటే ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు సినిమాలను థియేటర్లలో చూసే అవకాశం ఉంటుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
అయితే ప్రస్తుతం టికెట్ ధరల పెంపునకు సంబంధించి ప్రభుత్వాలు జారీ చేసే జీవోలు, నిర్మాతలు తీసుకునే నిర్ణయాలు సినిమా సినిమాకు మారుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇకపై సింగిల్ స్క్రీన్ టికెట్ ధరలు పెంచబోమని శిరీష్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటన ప్రేక్షకులకు ఎంతవరకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో చూడాలి.
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