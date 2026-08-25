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Shirish Reddy:ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చినా టికెట్ రేట్లు పెంచం.. నిర్మాత శిరీష్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

Shirish Reddy:సినిమా టికెట్ రేట్ల పెంపుపై నిర్మాత శిరీష్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చినా తాము టికెట్ ధరలను పెంచబోమని స్పష్టం చేశారు. ప్రేక్షకులపై అదనపు భారం పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:04 PM IST
Shirish Reddy:ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చినా టికెట్ రేట్లు పెంచం.. నిర్మాత శిరీష్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
Image Credit: Shirish Reddy(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Shirish Reddy:ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చినా టికెట్ రేట్లు పెంచం.. నిర్మాత శిరీష్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
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