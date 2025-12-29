English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • SKN Video: ఏంటీ అలా తొంగిచూస్తున్నావ్..?.. నిధి అగర్వాల్‌తో ప్రొడ్యూసర్ ఎస్‌కేఎన్ రచ్చ.. వీడియో వైరల్...

SKN Video: ఏంటీ అలా తొంగిచూస్తున్నావ్..?.. నిధి అగర్వాల్‌తో ప్రొడ్యూసర్ ఎస్‌కేఎన్ రచ్చ.. వీడియో వైరల్...

Producer skn controversy video: ప్రభాస్ మూవీ ది రాజా సాబ్ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్‌కేఎన్ నిధిఅగర్వాల్ పై ప్రవర్తించిన తీరు నెట్టింట కాంట్రవర్సీగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 29, 2025, 05:27 PM IST
  • వివాదంలో టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్..
  • నెట్టింట మరో రచ్చ..

Trending Photos

Year Ender 2025:‘గేమ్ ఛేంజర్’ సహా 2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్లా పడ్డ సినిమాలు..
6
Year Ender 2025
Year Ender 2025:‘గేమ్ ఛేంజర్’ సహా 2025లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్క బోర్లా పడ్డ సినిమాలు..
Actress: 1800 జీతం.. ఇల్లు రెంట్ కట్టడం కోసం.. అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని.. ఫేమస్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ariyana Glory
Actress: 1800 జీతం.. ఇల్లు రెంట్ కట్టడం కోసం.. అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని.. ఫేమస్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Liquor Shop Timings: ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. నూతన సంవత్సరం వేళ మందుబాబులకు డబుల్ కిక్..!
5
New year celebrations
Liquor Shop Timings: ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. నూతన సంవత్సరం వేళ మందుబాబులకు డబుల్ కిక్..!
Saptagiri On Prabhas: ప్రభాస్‌పై నోరు పారేసుకున్న సప్తగిరి.!. పాన్ ఇండియా స్టార్ పై ఇలాంటి మాటల..?.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
7
Hero prabhas
Saptagiri On Prabhas: ప్రభాస్‌పై నోరు పారేసుకున్న సప్తగిరి.!. పాన్ ఇండియా స్టార్ పై ఇలాంటి మాటల..?.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
SKN Video: ఏంటీ అలా తొంగిచూస్తున్నావ్..?.. నిధి అగర్వాల్‌తో ప్రొడ్యూసర్ ఎస్‌కేఎన్ రచ్చ.. వీడియో వైరల్...

Producer skn shocking behaviour with nidhhi agerwal: పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్ మారుతి కాంబోలో ది రాజా సాబ్ మూవీ విడుదలకు రెడీ అయిపోయింది. ఈ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జరిగింది. అయితే.. ఈవెంట్ లో భాగంగా ప్రభాస్ తో పాటు,నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్దికుమార్ లు,  మొదలైన ప్రముఖులు హజరయ్యారు. మరోవైపు ది రాజా సాబ్ మూవీ జనవరి 9న  అభిమానుల ముందుకు రానుంది. అయితే.. ఇటీవల లులు మాల్ లో నిధి అగర్వాల్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైన విషయం తెలిసిందే. అయితే మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా ది రాజా సాబ్ ఈవెంట్ కు కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు తీసుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇటీవల శివాజీ వ్యాఖ్యల వివాదంలో ప్రొడ్యూసర్  ఎస్‌కేఎన్  మాట్లాడారు. ఏ బట్టత సత్తిగాని మాటలు వినొద్దని, ఎవరికి నచ్చిన బట్టలు వారువేసుకొవచ్చని అన్నారు. అయితే.. ఎస్‌కేఎన్  ది రాజాసాబ్ ఈవెంట్లో నిధి అగర్వాల్ కూర్చుని ఉండగా ఆమెతో మాట్లాడి వంగి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు దీన్ని కొంత మంది ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు దీనిపై మండిపడుతున్నారు. అంతగా తొంగి చూడాల్సిన అవసరం ఏముందని అంటున్నారు.

నిధి అగర్వాల్ ను ఎస్‌కేఎన్  తప్పుడు చూపుతో చూస్తున్నావని కూడా  ఆయనపై మండి పడుతున్నారు. నువ్వా.. హీరోయిన్ ల  బట్టల గురించి సుద్దులు చేప్తున్నావా అంటూ ఎస్‌కేఎన్ పై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.

Read more: Aamir Khan Daughter: నా భర్తతో ఆ పనిచేయలేకపోతున్నా.!. ఆమీర్ ఖాన్ కూతురు షాకింగ్ కామెంట్స్..

అక్కడ సామాన్లు వ్యతిరేకించి.. ఇక్కడ ఏంచూస్తున్నావ్ అంటూ మరికొంత మంది నెటిజన్లు ఎస్‌కేఎన్ ను తీవ్రస్థాయిలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వివాదంలో మరోసారి ప్రొడ్యూసర్ ఎస్‌కేఎన్  వార్తలలో నిలిచారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Producer SKNNidhhi AgerwalThe Raja Saab Pre Release EventVideo ViralPrabhas

Trending News