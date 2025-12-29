Producer skn shocking behaviour with nidhhi agerwal: పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్ మారుతి కాంబోలో ది రాజా సాబ్ మూవీ విడుదలకు రెడీ అయిపోయింది. ఈ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ ఇటీవల హైదరాబాద్ లో జరిగింది. అయితే.. ఈవెంట్ లో భాగంగా ప్రభాస్ తో పాటు,నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్దికుమార్ లు, మొదలైన ప్రముఖులు హజరయ్యారు. మరోవైపు ది రాజా సాబ్ మూవీ జనవరి 9న అభిమానుల ముందుకు రానుంది. అయితే.. ఇటీవల లులు మాల్ లో నిధి అగర్వాల్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైన విషయం తెలిసిందే. అయితే మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా ది రాజా సాబ్ ఈవెంట్ కు కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు తీసుకున్నారు.
ఇటీవల శివాజీ వ్యాఖ్యల వివాదంలో ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ మాట్లాడారు. ఏ బట్టత సత్తిగాని మాటలు వినొద్దని, ఎవరికి నచ్చిన బట్టలు వారువేసుకొవచ్చని అన్నారు. అయితే.. ఎస్కేఎన్ ది రాజాసాబ్ ఈవెంట్లో నిధి అగర్వాల్ కూర్చుని ఉండగా ఆమెతో మాట్లాడి వంగి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు దీన్ని కొంత మంది ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు దీనిపై మండిపడుతున్నారు. అంతగా తొంగి చూడాల్సిన అవసరం ఏముందని అంటున్నారు.
నిధి అగర్వాల్ ను ఎస్కేఎన్ తప్పుడు చూపుతో చూస్తున్నావని కూడా ఆయనపై మండి పడుతున్నారు. నువ్వా.. హీరోయిన్ ల బట్టల గురించి సుద్దులు చేప్తున్నావా అంటూ ఎస్కేఎన్ పై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.
అక్కడ సామాన్లు వ్యతిరేకించి.. ఇక్కడ ఏంచూస్తున్నావ్ అంటూ మరికొంత మంది నెటిజన్లు ఎస్కేఎన్ ను తీవ్రస్థాయిలో ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వివాదంలో మరోసారి ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ వార్తలలో నిలిచారు.