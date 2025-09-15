English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Raped: ఇండస్ట్రీలో షాకింగ్ ఘటన.. చాన్స్‌ల పేరిట నటిపై పలు మార్లు అత్యాచారం.. ప్రొడ్యూసర్ అరెస్టు.. డిటెయిల్స్..

Producer Uttar kumar arrested: కొన్నిరోజులుగా పోలీసులనుంచి తప్పించుకుని తిరుగుతున్న ప్రొడ్యూసర్ఉత్తమ్ ను ఎట్టకేలకు ఘజియాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇండస్ట్రీలో ఈ ఘటన పెద్ద సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 07:37 PM IST
  • హర్యానాలో ప్రొడ్యూసర్ అరెస్ట్..
  • ఆందోలనలో అభిమానులు..

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
5
Cricket Records
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
Actress Raped: ఇండస్ట్రీలో షాకింగ్ ఘటన.. చాన్స్‌ల పేరిట నటిపై పలు మార్లు అత్యాచారం.. ప్రొడ్యూసర్ అరెస్టు.. డిటెయిల్స్..

Producer Uttam Kumar arrested by Ghaziabad Police in Haryana: సాధారణంగా మూవీ ఇండస్ట్రీలో తరచుగా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశం వార్తలు వింటు ఉంటాం. చాన్స్ ల పేరిట యువతుల్ని ముఖ్యంగా కొంత మంది వేధింపులకు గురిచేస్తుంటారు. అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్ షేర్ చేసుకొవాల్సిందే అంటూ బలవంతం చేస్తుంటారు. కొంత మంది ఇలాంటి ఘటనల్ని డైరెక్ట్ గా చెబుతుంటే మరికొంత మంది మాత్రం మౌనంగా వేధింపుల్ని భరిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో హర్యానా ఇండస్ట్రీలో జరిగిన దారుణం ప్రస్తుతం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.  హర్యాన్వీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత, హీరో ఉత్తమ్ కుమార్ .. తనకు అవకాశాలు ఇస్తానని శారీరకంగా వాడుకుని, పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి ఇప్పుడు మోసం చేశాడని హీరోయిన్ వాపోయింది. ఏకంగా హర్యానా సీఎం నివాసంకు వెళ్లి మరీ సూసైడ్ కు యత్నం చేసింది.

కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన  ఈ ఘటన హర్యానా నాట పెద్ద దుమారంగా మారింది.అప్పటి నుంచి ప్రొడ్యూసర్ ఎవరికి కన్పించకుండా పోయాడు. తాజాగా.. అతడ్ని ఘాజియాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

హర్యాన్వీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన నిర్మాత, ప్రముఖ హీరో ఉత్తమ్ కుమార్ అంటే అమ్మాయిలకు ఎంతో క్రేజ్. అతనికి ఇండస్ట్రీలో మంచి క్రేజ్ ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో  ఆయన గౌతమ్ బుద్దనగర్ కు చెందిన యువతిని సినిమాల్లో హీరోయిన్ , పెళ్లి పేరుతో వల్లో వేసుకున్నాడు. ఆమెను శారీరకంగా వాడుకుని ఇప్పుడు మోసం చేసినట్లు యువతి వాపోయింది.

తనజోలికి వస్తే అంతమోందిస్తానని బెదిరిస్తున్నాడని యువతి ఇటీవల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఎస్సీ, ఎస్టీ యాక్ట్ తో పాటు,  అత్యాచారంపై కూడా పోలీసులు ప్రొడ్యూసర్ పై కేసుల్ని నమోదు చేశారు.

Read more: Actress Meena: మీకు ఫ్యామిలీస్ లేవా..?.. రెచ్చిపోయిన సీనియర్ నటి మీనా.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఈరోజు అతడ్ని ఘాజియాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన హర్యానా నాట పెనుదుమారంగా మారింది. అయితే.. హర్యాన్వీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన అభిమానులు ఇది కుట్ర అంటూ ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం ఆయనపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Director Uttam KumarHaryanvi film industryUttam Kumar arrestedHaryanvi Actress molestedUttar kumar arrested

Trending News