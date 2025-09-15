Producer Uttam Kumar arrested by Ghaziabad Police in Haryana: సాధారణంగా మూవీ ఇండస్ట్రీలో తరచుగా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశం వార్తలు వింటు ఉంటాం. చాన్స్ ల పేరిట యువతుల్ని ముఖ్యంగా కొంత మంది వేధింపులకు గురిచేస్తుంటారు. అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్ షేర్ చేసుకొవాల్సిందే అంటూ బలవంతం చేస్తుంటారు. కొంత మంది ఇలాంటి ఘటనల్ని డైరెక్ట్ గా చెబుతుంటే మరికొంత మంది మాత్రం మౌనంగా వేధింపుల్ని భరిస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో హర్యానా ఇండస్ట్రీలో జరిగిన దారుణం ప్రస్తుతం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. హర్యాన్వీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత, హీరో ఉత్తమ్ కుమార్ .. తనకు అవకాశాలు ఇస్తానని శారీరకంగా వాడుకుని, పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి ఇప్పుడు మోసం చేశాడని హీరోయిన్ వాపోయింది. ఏకంగా హర్యానా సీఎం నివాసంకు వెళ్లి మరీ సూసైడ్ కు యత్నం చేసింది.
కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన హర్యానా నాట పెద్ద దుమారంగా మారింది.అప్పటి నుంచి ప్రొడ్యూసర్ ఎవరికి కన్పించకుండా పోయాడు. తాజాగా.. అతడ్ని ఘాజియాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హర్యాన్వీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన నిర్మాత, ప్రముఖ హీరో ఉత్తమ్ కుమార్ అంటే అమ్మాయిలకు ఎంతో క్రేజ్. అతనికి ఇండస్ట్రీలో మంచి క్రేజ్ ఉంది.ఈ నేపథ్యంలో ఆయన గౌతమ్ బుద్దనగర్ కు చెందిన యువతిని సినిమాల్లో హీరోయిన్ , పెళ్లి పేరుతో వల్లో వేసుకున్నాడు. ఆమెను శారీరకంగా వాడుకుని ఇప్పుడు మోసం చేసినట్లు యువతి వాపోయింది.
తనజోలికి వస్తే అంతమోందిస్తానని బెదిరిస్తున్నాడని యువతి ఇటీవల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఎస్సీ, ఎస్టీ యాక్ట్ తో పాటు, అత్యాచారంపై కూడా పోలీసులు ప్రొడ్యూసర్ పై కేసుల్ని నమోదు చేశారు.
ఈరోజు అతడ్ని ఘాజియాబాద్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన హర్యానా నాట పెనుదుమారంగా మారింది. అయితే.. హర్యాన్వీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన అభిమానులు ఇది కుట్ర అంటూ ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం ఆయనపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.
