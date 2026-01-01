English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Psych Siddhartha Review: 'సైక్ సిద్ధార్ధ' మూవీ రివ్యూ.. శ్రీ నందు హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

Psych Siddhartha Review: ‘అర్జున్ రెడ్డి’ సినిమా తెలుగులో హీరోయిజానికి కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చింది. అప్పటి వరకు కథానాయకుడు అంటే రాముడు మంచి బాలుడు అనే తరహాలోనే కాకుండా కాస్త నెగిటివిటీ టచ్ తో కూడిన హీరోయిజాన్ని చూపించాడు. ఇది తెలుగులో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా.. ఈ సినిమాతో పీక్స్ లోకి వెళ్లింది. తాజాగా అదే తరహాలో నెగిటివిటీతో శ్రీ నందూ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సైక్ సిద్ధార్ధ’. మరి ఈ సినిమాతో శ్రీ నందు హిట్ అందుకున్నాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 07:50 PM IST

Psych Siddhartha Review: ‘సైక్ సిద్ధార్ధ’ మూవీ రివ్యూ.. శ్రీ నందు హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

‘సైక్ సిద్ధార్ధ్’ పేరుతోనే ఈ సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. కొత్త యేడాది కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమాతో శ్రీ నందు హీరోగా హిట్ అందుకున్నాడా ? లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే..

సిద్దార్ధ్ అలియాస్ సైక్ సిద్ధార్ద్ (నందు) తనకు పరిచయమైన త్రిష (ప్రియాంక)తో ప్రేమలో పడతాడు. ఆమెతో కలిసి ఓ ఈవెంట్ మేనెజ్మెంట్  కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దామనుకుంటాడు. పార్టనర్ గా  తన స్నేహితుడు మన్సూర్ (సుఖేష్ రెడ్డి)ని జాయిన్ చేసుకుంటాడు. కానీ త్రిష, మన్సూర్ ను ప్రేమించకుంటారు. ఇద్దరు కలిసి   సిద్ధార్ధ్ కు హ్యాండ్ ఇస్తారు. దీంతో అతను రోడ్డున పడతాడు. ఓ మురికి వాడలో ఓ ఇంట్లో అద్దె కట్టకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో అతను ఉంటున్న ఇంటి కింది పోర్షన్ లో శ్రావ్య (యామిని భాస్కర్) అన కుమారుడితో కలిసి అద్దెకు దిగుతుంది. ఆమెదో మరో బాధ. చిన్నపుడే తన బావ వల్ల లైంగిక వేధింపులకు గురై అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటుంది. అతను శ్రావ్యను చిటీకి మాటికి హింసిస్తుంటాడు.   దీంతో విడాకుల పత్రంపై సంతకం చేసి అతని నుంచి పారిపోయి వస్తోంది. శ్రావ్య మంచి డాన్సర్. నృత్యం నేర్పిస్తూ కుమారుడిని పోషిస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తన పై పోర్షన్ లో ఉన్న సిద్ధార్ధ్ తో శ్రావ్య దగ్గరవతుంది. ఆమె రావడం వల్ల సైక్ సిద్ధార్ధ మాములు సిద్ధార్ధ ఎలా అయ్యాడు ? ఈ క్రమంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయినేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం , టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

దర్శకుడు వరుణ్ రెడ్డి.. ఈ కథను ఓ అమ్మాయి, బిజినెస్ పార్టనర్ గా నమ్మిన స్నేహితుడు మోసం కారణంగా సైకో తరహాలో మారిపోవడాన్ని కన్విన్సింగ్ గా చూపెట్టాడు. అంతేకాదు తన మాజీ లవర్ తో అతని లస్ట్ వంటి సీన్స్ యూత్ ను టార్గెట్ చేసి పెట్టినట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో యూట్యూబ్ లో ఇలాంటి కంటెంట్ కు కొదవ లేదు. ఒకప్పటిలా పెద్దలకు మాత్రమే అనే తరహాలో కొన్ని సీన్స్ ను రాసుకున్నాడు. ఓ వైపు నమ్మిన ప్రేమికుడు వంచన చేయడం.. ఆ తర్వాత అతనితో రెండు సార్లు శారీరక సంబంధం పెట్టుకోవడం ఈ తరపు అమ్మాయిలు డబ్బులు కోసం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారనే దాన్ని చూపెట్టాడు. ఓ వైపు నమ్మించి మోసం చేసిన స్నేహితుడిని చూపెట్టడంతో పాటు సైకో సిద్ధార్ధ కోసం ప్రాణం మరో స్నేహితుడిని చూపెట్టాడు. ఇక మిత్రుడు, ప్రేమికురాలి చేతిలో దారుణంగా మోసపోయిన సిద్ధార్ధ్ జీవితంలో శ్రావ్య అడుగుపెట్టడంతో అతని జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుందనే పాయింట్ సాదాసీదా ఉన్నా.. దర్శకుడు ఈ  పాత్రకు సంబంధించిన ఎక్స్ క్యూషన్ అక్కడక్కడ మెప్పిస్తుంది. చివరకు సాదాసీదా సినిమాలాగా  పెళ్లై పిల్లాడున్న అమ్మాయిని హీరో ప్రేమలో పడతాడు. భర్త వల్ల నలిగిపోయిన హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ సిద్ధార్ధ తో శారీరకంగా దగ్గరవుతుంది. అతన్ని కలిసే ముందే అతని మాజీ లవర్ త్రిష కూడా అతనితో లైంగిక సుఖాన్ని పంచుకోవడం తెలిసి అతనికి దూరంగా వెళ్లిపోతుంది. చివరకు వీళ్లు మళ్లీ ఎలా దగ్గరయ్యేదాన్ని ఇంకాస్త బెటర్ గా చూపించి ఉంటే బాగుండేది. అసలు దర్శకుకడు ఈ సినిమాతో ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో అతనికే తెలియాలి. మరోవైపు ఈ సినిమాను కుటుంబ ప్రేక్షకులతో కలిసి చూడలేము. ఓ రకంగా బూతు తరహా సినిమా అనే చెప్పాలి. కానీ దర్శకుడు రెగ్యులర్ గా కాకుండా కాస్త వెరైటీ చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు..  సిద్దుతో మంచి నటనను రాబట్టుకొన్నాడు దర్శకుడు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నైట్ ఎఫెక్ట్ బాగున్నాయి. నిర్మాణ విలువలు పర్వాలేదు. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..
సైక్ సిద్ధార్ధ పాత్రలో నందు శ్రీ ఒదిగిపోయాడు. అతనిలో ఇంత మంచి నటుడు దాగి ఉన్నాడా అని ఈ సినిమాలో అతని పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు చూస్తే తెలుస్తోంది. నటుడిగా మంచి బ్రేక్ ఇచ్చిన చిత్రం అని చెప్పాలి. సినిమా కోసం అతని బాడీ బిల్డింగ్ బాగానే చేసాడు. ఈ సినిమా తర్వాత అతన్ని సైకో సిద్ధార్ధ్ గా పిలిచిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. తను ఎలాంటి పాత్రలోనైనా ఇమిడిపోగలనని చెప్పాడు. హీరోయిన్ గా యామిని భాస్కర్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ప్రియాంక కూడా లస్ట్ సీన్స్ లో బాగానే యాక్ట్ చేసింది. హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో నటించిన నటుడి యాక్టింగ్ బాగుంది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు. 

పంచ్ లైన్..  ఓ మోస్తరు  ‘సైక్ సిద్ధార్ధ’ 

రేటింగ్: 2/5

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

