Sriram The Maze Teaser Raview: తమిళంలో ఓ వెలుగు వెలిగిన తెలుగువాడైన శ్రీరామ్ ప్రస్తుతం హీరోగా రేసులో వెనకబడ్డాడు. నటుడిగా మంచి పేరు వచ్చినా... స్టార్ ఇమేజ్కి అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన కొత్త చిత్రం‘ది మేజ్’. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. సైకాలాజికల్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కినట్టు తెలుస్తుంది. డాక్టర్ రవికిరణ్ గడలాయ్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. టీజర్లో పాత్రలను రివర్స్లో చూపెట్టిన విధానం కొత్తగా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఇరత ముక్యపాత్రల్లో కమల్ కామరాజ్, హితిక శ్రీనివాస్, ప్రియాంక నటిస్తున్నారు.
రివర్స్ టీజర్..
ఈ చిత్రాన్ని డాక్టర్ నైమిష రెడ్డి కసిరెడ్డి సమర్పణలో శ్రౌష కమల ఆర్ట్స్, యూఆర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై డాక్టర్ ఉదయ్ కె. రెడ్డి పాల్వాయి, డాక్టర్ కేఎస్ఆర్ (కరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి), డాక్టర్ భరత్ రెడ్డి గోపు, డాక్టర్ అనిరుధ్ రెడ్డి సోమ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. "ది మేజ్" చిత్రాన్ని సరికొత్త సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథతో రాబోతుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ సోమవారం "ది మేజ్" సినిమా నుంచి రివర్స్ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. తొలిసారి రివర్స్ టీజర్ తో ఒక సరికొత్త ప్రయత్నం చేసి ఆకట్టుకుంటున్నారు మేకర్స్.
ఆసక్తిరేకిస్తోన్న టీజర్..
"ది మేజ్" సినిమా రివర్స్ టీజర్ ఎలా ఉందో చూస్తే - 'కన్ను మూసి తెరిచే సరికి ఈ ప్రపంచం అతన్ని గతాన్ని లేకుండా చేస్తుంది. అతను మాత్రమే నమ్మే నిజాన్ని కలగా మారిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసక్తికరంగా టీజర్ను కట్ చేశారు. నిద్రలో నుంచి ఉలిక్కి పడి లేచిన హీరో మనసులో అనేక సంఘటనలు మెదులుతుంటాయి. ఎవరూ నమ్మని, తను మాత్రమే నమ్మే కొన్ని నిజాలు, వాటి రుజువుల కోసం అతను అన్వేషణ నేపథ్యంలో ఉండనున్నట్టు తెలుస్తుంది.
కొంతమంది వ్యక్తులను వెంబడిస్తుంటాడు. హీరో భ్రమపడుతున్నాడని ఇతరులు అనుకున్నవి నిజంగా భ్రమలేనా ?, లేక హీరో బలంగా నమ్మినట్లు నిజాలా..? ఈ సందిగ్ధ పరిస్థితులకు కారణం ఎవరు?, ఈ ప్రయాణంలో హీరోను నమ్మి వెనక అండగా ఎవరు నిలబడ్డారు? అతను ఎలా గాయపడ్డాడు? హత్యల్ని ఆపే టీమ్ ఎవరి కోసం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తోంది? వంటి ఆసక్తికర అంశాలు ఈ టీజర్లో ఉన్నాయి. దీంతో సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. టీజర్ చివరలో హీరోను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళుతుంటారు. టీజర్ చివరి సీన్ తప్ప మొత్తం రివర్స్ లో ఉండటం చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ సరికొత్త ప్రయోగం అని చెప్పవచ్చు. మొత్తంగా ఈ రివర్స్ టీజర్ సినిమా మీద అంచనాలు పెంచేసింది. త్వరలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ను విడుదల చేయనున్నారు.
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