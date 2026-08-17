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సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్‌గా ‘ది మేజ్’ టీజర్.. శ్రీరామ్‌కు కమ్ బ్యాక్ మూవీ అవుతుందా..!!

The Maze Teaser Talk: తమిళ, తెలుగు భాషల్లో నటుడిగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీరామ్ గత కొన్ని రోజులుగా హీరోగా రేసులో వెనకబడ్డాడు. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ది మేజ్’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 17, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:15 AM IST
సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్‌గా ‘ది మేజ్’ టీజర్.. శ్రీరామ్‌కు కమ్ బ్యాక్ మూవీ అవుతుందా..!!
Image Credit: The Maze Teaser Talk Review (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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