IPL 2026 PBKS vs LSG Highglights: బౌండరీ లైన్ చిన్నబోయింది.. కుర్రాళ్లు ఇద్దరూ కలిసి కొడుతుంటే ప్రేక్షకులు ఈలలు.. కేకలు.. విజిల్స్తో హోరెత్తించారు. బంతి బంతికి ఫోర్ లేదా సిక్సర్ నమోదవుతుంటే ప్రేక్షకులు సీట్లపై కూర్చుంటే ఒట్టు. బౌలర్ ఎవరూ అనేది చూడకుండా బంతిని మాత్రమే చూసి చక్కగా దానిని బౌండరీ లైన్ అవతల పడేస్తున్నారు. బంతిని శత్రువులా చూస్తూ చితక్కొట్టారు. గ్రౌండ్లోనూ.. టీవీ.. మొబైల్ స్క్రీన్లపై ప్రియాన్ష్ ఆర్య, కూపర్ కన్నోల్లి ఆట చూడేందుకు రెండు కళ్లు చాలలేదు. ఒక్కో షాట్.. కళ్లు చెదిరిపోయేలా ఉండడంతో ప్రేక్షకులకు అసలైన ఐపీఎల్ మజా అందించింది. వారిద్దరూ ఊచకోతకు లక్నో సూపర్ జియాంట్స్ చిత్తయ్యింది. భారీ స్కోర్ ఛేదించలేక 54 పరుగుల తేడాతో లక్నో ఓడిపోగా.. పంజాబ్ వరుసగా ఐదో విజయంతో అగ్రస్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది.
న్యూచండీగడ్ వేదికగా ఆదివారం సాయంత్రం రెండో మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్, లక్నో సూపర్ జియాంట్స్ తలపడ్డాయి. టాస్ గెలిచి లక్నో బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. ప్రత్యర్థి ఆహ్వానం మేరకు పంజాబ్ కింగ్స్ మొదట బ్యాటింగ్కు దిగింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 7 వికెట్లు కోల్పోయి 254 పరుగులు చేసింది. ప్రియాన్ష్ ఆర్య (93), కూపర్ కన్నోల్లి (87) బ్యాటింగ్ విధ్వంసం చేయగా.. లక్నో బౌలర్లు ప్రిన్స్ యాదవ్, సిద్ధార్థ్ రెండేసి వికెట్లు తీశారు. భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన లక్నో ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగుల వద్ద ఆటను ముగించింది. కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్తో సహా బ్యాటర్లందరూ తలా కొన్ని పరుగులు చేసినా విజయానికి కావాల్సిన స్కోర్కు దూరంగా జట్టు నిలిచింది. పంజాబ్ బౌలర్లలో మార్కో జేన్సన్ రెండు వికెట్లు తీయగా.. మిగతా బౌలర్లు ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
మ్యాచ్కే కాదు ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లోనే ప్రియాన్ష్ ఆర్య, కూపర్ కన్నోల్లి భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పడమే కాకుండా వ్యక్తిగత స్కోర్ను కూడా చేశారు. 37 బంతుల్లో అత్యంత వేగంగా 93 పరుగులు చేసి ఊచకోత కోశాడు. బౌండరీలు నాలుగు ఉండగా.. తొమ్మిది సిక్సర్లు కొట్టి ప్రత్యర్థి గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాడు. ప్రభు సిమ్రాన్ ఔటయిన వేళ బ్యాటింగ్కు దిగిన కూపర్ కన్నోల్లి 46 బంతుల్లో 87 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. 8 ఫోర్లు, ఏడు సిక్సర్లతో దుమ్మురేపాడు. వీరిద్దరూ గ్రౌండ్లో పాతుకుపోయి ప్రత్యర్థి బౌలర్లను చెడుగుడు ఆడుకున్నారు. సీనియర్.. జూనియర్ అని బౌలర్ను చూడకుండా కుమ్ముడే కుమ్ముడు చేశారు. వీరిద్దరూ ఔటయిన తర్వాత మార్కస్ స్టొయినిస్ మాత్రమే 29 పరుగులతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (5), నేహాల్ వదేరా (13), శశాంక్ సింగ్ (17) తలా కొన్ని పరుగులు చేశారు. బ్యాటర్ల దెబ్బకు లక్నో బౌలర్లు తేలిపోయారు. ప్రిన్స్ యాదవ్ పొదుపుగా వేసి రెండు వికెట్లు ఈయగా.. సిద్ధార్థ్ కూడా రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. షమీ, మోహిసిన్ ఖాన్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి లక్నో సూపర్ జియాంట్స్లో ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా పోరాటం చేయలేకపోయారు. 23 బంతుల్లో కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ చేసిన 43 పరుగులే అత్యధికం కావడం విశేషం. 28 బంతుల్లో మిచెల్ మార్ష్ 40 స్కోర్ నమోదు చేయగా.. మర్క్రమ్ 42 పరుగులు చేశాడు. ఆయుశ్ బదౌనీ (25), ముకుల్ రాయ్ (21*), నికోలస్ పూరన్ (9) కొన్ని పరుగులు చేశారు. బ్యాటర్లు చేసిన భారీ స్కోర్ను పంజాబ్ బౌలర్లు కాపాడారు. మార్కో జేన్సన్ రెండు వికెట్లు, విజయ్ కుమార్ వైశాఖ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజువేంద్ర చాహల్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఐపీఎల్ 2026లో పంజాబ్ కింగ్స్ పూర్తిస్థాయి ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ఆడిన 6 మ్యాచ్ల్లో 5 విజయం సాధించగా.. ఒక మ్యాచ్ రద్దయ్యింది. మొత్తం 11 పాయింట్లతో తొలి స్థానంలో పంజాబ్ నిలిచింది. ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో రెండింట గెలిచి.. నాలుగింట ఓడిపోయిన లక్నో జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో చివరి నుంచి మూడో స్థానంలో ఉంది.
