Purusha Update: యువ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల నటించిన కొత్త చిత్రం ‘పురుష:’ మే 22న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు వీరు ఉలవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, పాటలు, టీజర్కు మంచి స్పందన వచ్చింది.
సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా హీరో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల తన సినీ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. తాము పల్నాడు ప్రాంతంలోని కారంపూడికి చెందినవారమని చెప్పారు. తమ కుటుంబానికి సినిమా ఇండస్ట్రీతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలిపారు. తండ్రి నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తారని, ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే హీరో కావాలనే కల మొదలైందని అన్నారు.
తన పేరుకి కూడా ఓ ప్రత్యేక కథ ఉందని పవన్ చెప్పారు. ఆయన తండ్రికి గోకులంలో సీత సినిమా చాలా ఇష్టమని, తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానిగా తనకు ఆ పేరు పెట్టారని వెల్లడించారు. కాలేజ్ రోజుల నుంచే సినిమాలపై ఆసక్తి పెరిగిందని చెప్పారు.
నటనలో మెరుగులు దిద్దుకునేందుకు విశాఖపట్నంలో ప్రముఖ యాక్టింగ్ కోచ్ సత్యానంద్ వద్ద శిక్షణ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. అక్కడ ఎంతో నేర్చుకున్నానని, నటనలో ఆ అనుభవం చాలా ఉపయోగపడిందని చెప్పారు.
‘పురుష:’ కథ గురించి మాట్లాడుతూ ఇది పూర్తి కుటుంబ కథా చిత్రం అని పవన్ తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి చూసేలా సినిమాను రూపొందించామని చెప్పారు. ప్రతి పాత్రకు ప్రాధాన్యం ఉంటుందని, ప్రేక్షకులు థియేటర్ నుంచి మంచి సినిమా చూసామనే భావనతో బయటకు వస్తారని అన్నారు.
సీనియర్ నటులతో కలిసి పని చేయడం మంచి అనుభవంగా నిలిచిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ ఎంతో సహాయం చేశారని వెల్లడించారు. దర్శకుడు వీరు ఉలవల కూడా తనలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచారని అన్నారు.
తన సోదరి సరస్వతి ఈ సినిమా ప్రయాణంలో ఎంతో అండగా నిలిచిందని పవన్ భావోద్వేగంగా చెప్పారు. ఆమె సహకారం లేకపోతే ఇక్కడివరకు రాలేనని తెలిపారు. చివరగా ‘పురుష:’ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని, విడుదల తర్వాత తదుపరి ప్రాజెక్ట్పై నిర్ణయం తీసుకుంటానని పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల తెలిపారు.
