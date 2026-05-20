Purushah Speciality: పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ చిత్రం మే 22న రిలీజ్ కాబోతుంది. మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా రీసెంట్ గా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో.. బత్తుల పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘పురుష:’ సినిమాని ఈ స్థాయికి తీసుకు వచ్చిన నిర్మాత కోటేశ్వరరావుకి, సరస్వతికి ధన్యవాదాలు. మా దర్శకుడు వీరు నన్ను ఎంతో బాగా చూసుకున్నారు. నాకు ఈ జర్నీలో ఆయన ఎంతో సపోర్ట్ గా నిలిచిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. సతీష్ మా అందరినీ ఎంతో అద్భుతంగా చూపించారన్నారు. నా కెమెరా ఫియర్ను ఆయనే తొలగించారు. శ్రవణ్ మాకు మంచి పాటల్ని అందించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. రవి మాకు మంచి సెట్స్ వేసిచ్చారు. సప్తగిరి అన్న, కసిరెడ్డి అన్న నన్ను సొంత తమ్ముడిలా చూసుకున్నారు. వారే నా సిగ్గు, భయాన్ని, బిడియాన్ని పోగొట్టినట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
వెన్నెల కిషోర్ తో, రాజీవ్ కనకాలతో, వీటీవీ గణేష్ తో వర్క్ చేయడం వల్ల నటనలో ఎంతో నేర్చుకున్నాను. రాయంచ, హాసిన, విషిక నాకెంతో సపోర్ట్ గా నిలిచారని చెప్పుకొచ్చారు. మా కోసం వచ్చిన తేజుకి థాంక్స్. ఈ మూవీకి పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. నన్ను ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిన మా నాన్నకి థాంక్స్. మా నాన్న కష్టం చూస్తూ నేను పెరిగాను. నా కోసం మా అక్క ఎక్కువగా కష్టపడుతుంటారు. మే 22న థియేటర్లో కలుద్దాం అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. ‘పురుష:’ మూవీ ప్రతీ ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది. అసలే ఈ సమ్మర్లో అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటారు. ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి థియేటర్కు వెళ్లి హాయిగా చూసేలా మా సినిమా ఉంటుందని హీరో కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పారు.
సప్తగిరి మాట్లాడుతూ .. ‘వీరు కథ చెప్పినప్పుడు నా ఇన్ పుట్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాను. కానీ వీరు మాత్రం తన దారిలోనే వెళ్లారు. అతను అనుకున్నట్టుగానే సినిమాని తీశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఏ జన్మలో పుణ్యం చేసుకున్నాడో గానీ కోటేశ్వరరావు లాంటి తండ్రి, సరస్వతి లాంటి అక్క దొరికి ఉంటారు. మే 22న మా సినిమాని చూసి విజయాన్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపి ముగించారు.
దర్శకుడు వీరు వులవల మాట్లాడుతూ.. ‘సరస్వతి బత్తుల వల్లే ‘పురుష:’ ఈ స్టేజ్ కు వచ్చిందన్నారు. ఈ జర్నీలోని ప్రతీ దశలో ఆమె మాకు సపోర్ట్గా నిలిచిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. కథ విన్నాక, స్టోరీ బోర్డ్ చూశాక కోటేశ్వరరావు ఓకే చెప్పారు. నిర్మాతగా ఎక్కడా ఖర్చుకు వెనకాడకుండా నిర్మించారు. అది రేపు థియేటర్స్ లో చూసిన తర్వాత మీరే చెబుతారని కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేశారు. మే 22న మా సినిమా రాబోతోంది. అందరూ మా సినిమా చూసి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
నిర్మాత బత్తుల కోటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ .. ‘నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అయితే నాకు సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. మా అమ్మ తరువాత సినిమానే నాకు గురువు. సినిమా నాకెంతో నేర్పిందన్నారు. అందుకే నా వంతుగా ఈ సినిమా పరిశ్రమకు వచ్చి మంచి చిత్రాన్ని తీశాను. నా కోరికను నెరవేర్చుతున్న నా కొడుకు పవన్ కళ్యాణ్ కి ధన్యవాదాలు. సిగ్గు, బిడియాన్ని వదిలేసి నటించాడు. నా కొడుక్కి నేను, తల్లి, అక్క.. ఈ ముగ్గురే ప్రపంచం. నా కొడుక్కి ఈ సినిమా లోకాన్ని పరిచయం చేశాను. అతనికి ఉన్న సిగ్గు, బిడియాన్ని పోగొట్టాలని హీరోగా చేశాను. నాకు ఈ ప్రయాణంలో ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్లు అందరూ ఎంతో సపోర్ట్ గా నిలిచిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. మా సినిమా మే 22న రిలీజ్ చేస్తున్నాము. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి అంటూ వేడుకున్నారు.
నిర్మాత సరస్వతి బత్తుల మాట్లాడుతూ .. ‘మా నాన్న, తమ్ముడి వల్లే ఈ స్థాయికి ఇక్కడి వరకు రాగలిగాను. అసలు ఇక్కడి వరకు వస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. కాలేజీ టైంలో స్టోరీలు రాసుకునేదాన్ని, డైరెక్టర్ అవ్వాలని అనుకునే దాన్ని. కానీ ఎప్పుడూ నా ఆలోచనల్ని బయట పెట్టలేదన్నారు. నా తమ్ముడిని నేను అన్నలా చూసుకోవాలని ఈ మూవీని తీశాను. నాకు నా తమ్ముడే సర్వస్వం. ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. మే 22న మూవీ రిలీజ్ కాబోతుంది. కచ్చితంగా అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తామని కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్పారు. అందరూ వచ్చి చూసి మా మూవీని సక్సెస్ చేయండన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు పాల్గొని ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
