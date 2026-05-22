/ Purushaha Movie Review: ‘పురుష:’ మూవీ రివ్యూ.. కామెడీ డ్రామా మెప్పించిందా..!

గత కొంత కాలంగా తెలుగులో విభన్న తరహా చిత్రాలు తెరకెక్కుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు తెరకు పవన్ కళ్యాణ్ పేరుతో ‘పురుష:’ సినిమాతో కొత్త కథానాయకుడు పరిచయం అయ్యాడు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ అనే పేరుతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ఒక రోజు ముందుగా మీడియాకు ప్రీమియర్స్ వేశారు. మరి ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
గోవింద్ (పవన్ కళ్యాణ్), శ్రీను (కసిరెడ్డి), సత్తి (సప్తగిరి) చిన్నప్పటి నుంచి మంచి దోస్తులు. ఈ ముగ్గరికో కామన్ ఫ్రెండ్ కిషోర్ అలియాస్ క్రియేటివ్ కిస్సు ఉంటాడు. అయితే ఎన్నో ఆశలతో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ ముగ్గరు యేడాది తిరక్కముందే విడాకుల కోసం కోర్టు మెట్లు ఎక్కాల్సి వస్తుంది. అసలు వీరి వైవాహిక జీవితంలో బీటలు వారడానికి కారణాలు ఏమిటి..? ఈ ముగ్గరు స్నేహితులు ఒకేసారి ఎందుకు డైవోర్స్ కోసం కోర్టు ఎక్కాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ ముగ్గురి వైవాహిక జీవితంలో వీరి కామన్ ఫ్రెండ్ క్రియేటివ్ కిస్ పాత్ర ఏమిటి? చివరకు ఈ మూడు జంటలు చివరకు కలిసారా..? లేదా అనేదే ‘పురుష:’ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఒకప్పుడు అత్తింటి ఆరళ్లు.. భర్త పెట్టే చిత్ర హింసలు భరించలేని భార్యలుండేవారు. కానీ ఇపుడు సీన్ రివర్స్ అయింది. ఇపుడు భార్య పెట్టే వేధింపులు తట్టుకోలేని వారే ఎక్కువయ్యారు. ఈ కాన్సెప్ట్తో తెలుగులో ‘పెళ్లాం ఊరెళితే’, ఎఫ్ 2 వంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకులను నవ్వించాయి. దాదాపు ఇదే తరహా భార్యా భర్తల గిల్లికజ్జాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాను దర్శకుడు కామెడీతో నవ్వించాడానికి చేసిన ప్రయత్నం ఫలించింది. దర్శకుడు కొన్ని సీన్స్లో ప్రేక్షకులను కితకితలు పెట్టాడు. ముఖ్యంగా వెన్నెల కిషోర్ పెళ్లి ఎపిసోడ్.. ఆద్యంతం నవ్విస్తోంది. ఇక్కడ మనం లాజిక్లను పక్కన పెట్టాల్సిందే.
ఈ మధ్య పైళ్లైన సగు మ్యారేజ్ అయిన మగాడు ఈ చిత్రానికి కనెక్ట్ అవుతాడు. భార్యా భర్తలు ఈ మూవీని చూస్తే ఎక్కడో చోట రిలేట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా దర్శకుడు జంటలను పరిచయం చేసిన తీరు. వారికో సమస్య ఉందని చెప్పి కథలోకి ఇన్వాల్వ్ చేసాడు. ఇక పాస్టర్ గా సప్తగిరి పండించిన నటన మెప్పిస్తుంది. ఇందులో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్ను సాగదీసినట్టుగా కాకుండా.. కట్టె కొట్టే తెచ్చే టైపులో పెట్టుంటే బాగుండేది. ఈ సినిమాకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ మెయిన్ ఎలిమెంట్ అయినా.. దాన్ని దర్శకుడు సాగిదీసిన విధానం పంటికింద రాయిలా సినిమా కథనంలో అడ్డు వస్తుంది. అయితే ప్రేక్షకుల ఊహలకు తగ్గట్టుగా కథ సాగడం కాస్త నెగిటివ్ అంశం అని చెప్పాలి. క్లైమాక్స్లో కామెడీ కాకుండా ఎమోషనల్ టర్న్ తీసుకొని దర్శకుడు శుభం కార్డు వేసాడు. ఇక వెన్నెల కిషోర్ శోభనం కామెడీ పండింది. కసిరెడ్డితో చెప్పించిన ద్వంద్వార్ధ కామెడీ అక్కడక్కడ వెగటు పుట్టిస్తుంది. ప్రీ క్లైమాక్స్లో వచ్చే ట్విస్ట్, క్లైమాక్స్లో భార్యాభర్తల బంధం గురించి చెప్పిన తీరు ఇలా అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. ఓవరాల్ గా ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వెళ్లిన ప్రేక్షకులు కాసేపు సరదాగా నవ్వుకోవచ్చు. దర్శకుడు తాను అనుకున్న స్క్రిప్ట్ ను రాసుకున్న విధానం బాగుంది. ఫ్లాష్ బ్యాక్ తప్పించి మిగతా ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూనే ఉంటుంది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, ఫోటోగ్రఫీ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికి వస్తే..
పవన్ కళ్యాణ్ కొత్తవాడైన మంచి ఈజ్తో నటించాడు. ఎమోషనల్ సీన్స్ ను పండించాడు. కామెడీ ట్రై చేసినా పెద్దగా పండలేదు. మొదటి సినిమా అయినా.. మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. అన్న ప్రాసన రోజే ఆవకాయ అన్నం అన్నట్టుగా అన్ని ఎమోషన్స్ ను పండించే ప్రయత్నం చేసాడు. ఎమోషన్, నటన విషయంలో ఓకే మిగతా విషయాల్లో ఇంకాస్త మెరుగుపడాలి. మొదటి సినిమాలో ఈ మాత్రం చేయడం మెచ్చుకోదగ్గర అంశం. వెన్నెల కిషోర్ తన యాక్టింగ్ తో అదరగొట్టాడు. సప్తగిరి, కసిరెడ్డి సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నవ్విస్తూనే ఉంటారు. వీటీవీ గణేష్ పాత్ర కూడా జస్ట్ ఓకే. అనంత శ్రీరామ్ కనిపించే నాలుగైదు సీన్లు అదరగొట్టాడు. మిగిలిన పాత్రల్లో అందరూ తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
టెక్నికల్గా సినిమాని చూసుకుంటే.. విజువల్స్ బాగానే ఉన్నాయనిపిస్తుంది. మ్యూజిక్ మెప్పిస్తుంది. అన్ని పాటలు తెరపై బాగానే ఉంటాయి. పెట్టిన ఖర్చుకి తగ్గ ప్రతిఫలం వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. కొత్త నిర్మాతే అయినా ఖర్చుకి ఎక్కడా వెనకాడలేదన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. భార్యాభర్తల బంధం గురించి చెప్పే డైలాగ్స్, కసిరెడ్డితో చెప్పించిన డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా ఓకే అనిపిస్తాయి. నిర్మాణ విలువలు, ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ అన్నీ కూడా సినిమా స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి.
రెగ్యులర్ కథ, కథనాలతో వచ్చిన ‘పురుష:’ ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసేలా ఉంటుంది. ఊహకందేలా సాగే కథనమే అయినా కూడా కామెడీ ట్రాక్తో ఎక్కడా బోర్ అనిపించకపోవచ్చు. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, లవ్, కామెడీ ఇలాంటి అంశాలను కోరుకునే ప్రేక్షకులకు ‘పురుష:’ మంచి ఆప్షన్గా ఉంటుంది.
పంచ్ లైన్.. పురుష: - ఎమోషనల్, లవ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్..
రేటింగ్ : 2.75/5
