Pushpa 3 Movie Fan made Trailer: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధానపాత్రలో రూపొందిన సిరీస్ 'పుష్ప'. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ లో విడుదలైన రెండు భాగాలు సూపర్ హిట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి కొనసాగింపుగా జరుగుతున్న 'పుష్ప 3: ది ర్యాంపేజ్' మూవీపై భారీగా అంచనాలు పెరిగాయి. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సిరీస్ గురించి ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో అనేక చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 'పుష్ప 2' సినిమాలో 'పుష్ప 3' ఉంటుందని చిత్ర బృందం ఇప్పటికే హిట్ ఇచ్చినట్లు తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాని 2028లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని మైత్రి మూవీస్ మేకర్స్ నిర్మాత రవిశంకర్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఫ్యాన్ మేడ్ పోస్టర్లు.. ఫ్యాన్ మేడ్ ట్రైలర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే ఈ సినిమాకి ఉన్న క్రేజ్ అనుగుణంగా స్పెషల్ మీడియాలో అనేక పోస్టులు వెలుస్తున్నాయి. 'పుష్ప 3 ది రాంపేజ్' అనే సినిమా టైటిల్ తో యూట్యూబ్ లో ఒక ట్రైలర్ వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఫ్యాన్ మేడ్ ట్రైలర్లు చాలా ఉన్నాగాని ఈ ట్రైలర్ ముఖ్యంగా జనాన్ని ఆకర్షిస్తుంది. దానికి కారణం వీడియో తంబ్నెయిల్. వీడియోలో ఇచ్చిన థంబ్నెయిల్ ప్రకారం అల్లు అర్జున్, రష్మికకు పెళ్లయిన తర్వాత బిడ్డ పుడతాడు. బిడ్డని చేతిలో పట్టుకొని అల్లు అర్జున్ ఉండగా.. పక్కనే రష్మిక కూర్చొని ఉంది.
అయితే ఆమె చేతులు గట్టిగా కట్టేసినట్లు కనిపిస్తుంది. విచిత్రం ఏంటంటే ఈ ఫ్యాన్ మేడ్ ట్రైలర్లో హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు గుండు చేయించుకున్న లుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల్ని షాక్ కు గురిచేస్తుంది. ఈ ఫ్యాన్ మేడ్ తంబ్నెయిల్ చూసిన ఫ్యాన్స్ కొందరు సడన్ గా షాక్ అయిన విషయం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఈ విధమైన తంబ్నెయిల్ ఫ్యాన్స్ ను నిరాశ తెప్పిస్తుంది. యూట్యూబ్లో వ్యూస్ కోసమే కొందరు ఇంతకి తెగిస్తున్నారని అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో, తంబ్నెయిల్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
సినిమా ఇప్పట్లో కష్టమే..
'పుష్ప 3' సినిమాని 2028లో విడుదల చేస్తామని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాత రవిశంకర్ వెల్లడించినా.. ఆ సినిమా విడుదలపై ఇప్పటికీ అనుమానం వ్యక్తం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐకాన్ సార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం తమిళ దర్శకుడు అట్లీ సినిమాలో బిజీగా ఉన్నాడు. మరోవైపు రష్మిక కూడా తన సినిమాల్లో బిజీగా ఉంది. డైరెక్టర్ సుకుమార్ వచ్చేసి త్వరలోనే రామ్ చరణ్ తో సినిమా రూపొందిస్తున్నారని వార్త వైరల్ అవుతుంది.
ఈ క్రమంలో ఎవరికీ వారు వేరువేరుగా సినిమాలు తీస్తున్న క్రమంలో 'పుష్ప 3' సినిమా పట్టాలెక్కుతుందా లేదా అని అందరిలో అనుమానం వ్యక్తం అవుతుంది. అందులోనూ అట్లీ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే అల్లు అర్జున్ త్రివిక్రమ్ తో కలిసి మరో సినిమాలో నటిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ సినిమా ఇప్పట్లో ప్రారంభం కాదని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
Also Read: Jio Plan: జియో యాజర్లకు షాకింగ్ న్యూస్..చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఆపేశారు..బెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఇదే!
Also Read: Motorola G45 5G: రూ. 2,199 ధరకే రూ. 14,999 విలువైన స్మార్ట్ఫోన్ కొనండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook