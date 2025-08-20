English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pushpa 3: 'పుష్ప 3' ఫ్యాన్ మేడ్ మూవీ ట్రైలర్!..తంబ్‌నెయిల్‌పై అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అభ్యంతరం?

Pushpa 3 Movie Fan made Trailer: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధానపాత్రలో రూపొందిన సిరీస్ 'పుష్ప'. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్‌ లో విడుదలైన రెండు భాగాలు సూపర్ హిట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి కొనసాగింపుగా జరుగుతున్న 'పుష్ప 3: ది ర్యాంపేజ్' మూవీపై భారీగా అంచనాలు పెరిగాయి. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సిరీస్ గురించి ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో అనేక చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 20, 2025, 03:59 PM IST

Pushpa 3 Movie Fan made Trailer: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధానపాత్రలో రూపొందిన సిరీస్ 'పుష్ప'. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్‌ లో విడుదలైన రెండు భాగాలు సూపర్ హిట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకి కొనసాగింపుగా జరుగుతున్న 'పుష్ప 3: ది ర్యాంపేజ్' మూవీపై భారీగా అంచనాలు పెరిగాయి. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సిరీస్ గురించి ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో అనేక చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. 'పుష్ప 2' సినిమాలో 'పుష్ప 3' ఉంటుందని చిత్ర బృందం ఇప్పటికే హిట్ ఇచ్చినట్లు తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాని 2028లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని మైత్రి మూవీస్ మేకర్స్ నిర్మాత రవిశంకర్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఫ్యాన్ మేడ్ పోస్టర్లు.. ఫ్యాన్ మేడ్ ట్రైలర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

అయితే ఈ సినిమాకి ఉన్న క్రేజ్ అనుగుణంగా స్పెషల్ మీడియాలో అనేక పోస్టులు వెలుస్తున్నాయి. 'పుష్ప 3 ది రాంపేజ్' అనే సినిమా టైటిల్ తో యూట్యూబ్ లో ఒక ట్రైలర్ వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఫ్యాన్ మేడ్ ట్రైలర్లు చాలా ఉన్నాగాని ఈ ట్రైలర్ ముఖ్యంగా జనాన్ని ఆకర్షిస్తుంది. దానికి కారణం వీడియో తంబ్‌నెయిల్. వీడియోలో ఇచ్చిన థంబ్‌నెయిల్ ప్రకారం అల్లు అర్జున్, రష్మికకు పెళ్లయిన తర్వాత బిడ్డ పుడతాడు. బిడ్డని చేతిలో పట్టుకొని అల్లు అర్జున్ ఉండగా.. పక్కనే రష్మిక కూర్చొని ఉంది. 

అయితే ఆమె చేతులు గట్టిగా కట్టేసినట్లు కనిపిస్తుంది. విచిత్రం ఏంటంటే ఈ ఫ్యాన్ మేడ్ ట్రైలర్‌లో హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు గుండు చేయించుకున్న లుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల్ని షాక్ కు గురిచేస్తుంది. ఈ ఫ్యాన్ మేడ్ తంబ్‌నెయిల్ చూసిన ఫ్యాన్స్ కొందరు సడన్ గా షాక్ అయిన విషయం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఈ విధమైన తంబ్‌నెయిల్ ఫ్యాన్స్ ను నిరాశ తెప్పిస్తుంది. యూట్యూబ్‌లో వ్యూస్ కోసమే కొందరు ఇంతకి తెగిస్తున్నారని అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో, తంబ్‌నెయిల్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. 

సినిమా ఇప్పట్లో కష్టమే.. 
'పుష్ప 3' సినిమాని 2028లో విడుదల చేస్తామని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాత రవిశంకర్ వెల్లడించినా.. ఆ సినిమా విడుదలపై ఇప్పటికీ అనుమానం వ్యక్తం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐకాన్ సార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం తమిళ దర్శకుడు అట్లీ సినిమాలో బిజీగా ఉన్నాడు. మరోవైపు రష్మిక కూడా తన సినిమాల్లో బిజీగా ఉంది. డైరెక్టర్ సుకుమార్ వచ్చేసి త్వరలోనే రామ్ చరణ్ తో సినిమా రూపొందిస్తున్నారని వార్త వైరల్ అవుతుంది. 

ఈ క్రమంలో ఎవరికీ వారు వేరువేరుగా సినిమాలు తీస్తున్న క్రమంలో 'పుష్ప 3' సినిమా పట్టాలెక్కుతుందా లేదా అని అందరిలో అనుమానం వ్యక్తం అవుతుంది. అందులోనూ అట్లీ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే అల్లు అర్జున్ త్రివిక్రమ్ తో కలిసి మరో సినిమాలో నటిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ సినిమా ఇప్పట్లో ప్రారంభం కాదని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Pushpa 3Pushpa 3 TrailerPushpa 3 Rampageallu arjunPushpa franchise

