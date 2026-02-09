Allu Arjun: అభిమానులకు అల్లు అర్జున్ సందేశం.. ఫ్యాన్స్ కు ఐకాన్ స్టార్ దిశా నిర్దేశం..

Allu Arjun Fans Meet: భాగ్య నగరంలో ఐకాన్ స్టార్ అభిమానులు మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సమావేశం దాదాపు 4 నుంచి 5 గంటల పాటు కొనసాగింది. ఈ సమావేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శివ శంకర్, తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అంజి యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో జిల్లా, మండల, టౌన్ స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి సన్నాహక ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ రోజు హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో, ఎంపికైన ప్రతినిధులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ కార్యకలాపాలను మరింత సమర్థవంతంగా, క్రమబద్ధంగా నిర్వహించేందుకు స్టేట్ లెవల్ కమిటీతో పాటు డిస్ట్రిక్ట్, టౌన్ లెవల్ కమిటీల ఏర్పాటుపై విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది. దీని ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు, అభిమానులు ఐక్యతను రూపొందించే కార్యక్రమాలను చేపట్టబోతున్నట్టు తెలిపారు. అల్లు అర్జున్ విషయానికొస్తే.. 2024లో పుష్ప 2 మూవీతో పలకరించారు. ఈ సినిమా హిందీలో ఆల్ టైమ్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు దాదాపు రూ. 1750 కోట్ల వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు మన దేశంలో బాహుబలి 2 తర్వాత అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. రీసెంట్ గా పుష్ప 2 జపాన్ లో విడుదలై మంచి స్పందనే దక్కించుకుంది.
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఓ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ నాలుగు పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. తాత, తండ్రి, ఇద్దరు మనవళ్లు పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ సరసన దీపికా పదుకొణే, జాన్వీ కపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో మరో సినిమాకు సైన్ చేశాడు. మొత్తంగా తమిళ దర్శకులతో ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకునే పనిలో పడ్డాడు.
