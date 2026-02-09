Allu Arjun: అభిమానులకు అల్లు అర్జున్ సందేశం.. ఫ్యాన్స్ కు ఐకాన్ స్టార్ దిశా నిర్దేశం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) ఆధ్వర్యంలో, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కమిటీ సభ్యులతో హైదరాబాద్‌లో విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా అల్లు అర్జున్ తన అభిమానులను ఉద్దేశించి ఓ సందేశం ఇచ్చాడు. అంతేకాదు ప్రతి యేడాది తన అభిమానులు మంచి పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 9, 2026, 12:30 AM IST

Allu Arjun Fans Meet: భాగ్య నగరంలో ఐకాన్ స్టార్ అభిమానులు మీటింగ్ జరిగింది. ఈ  సమావేశం దాదాపు 4 నుంచి 5 గంటల పాటు కొనసాగింది. ఈ సమావేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శివ శంకర్, తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అంజి యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగింది.  రాబోయే రోజుల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో జిల్లా, మండల, టౌన్ స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి సన్నాహక ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు తెలిపారు. 

ఈ రోజు హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన సమావేశంలో, ఎంపికైన ప్రతినిధులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు.  ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ కార్యకలాపాలను మరింత సమర్థవంతంగా,  క్రమబద్ధంగా నిర్వహించేందుకు స్టేట్ లెవల్ కమిటీతో పాటు డిస్ట్రిక్ట్, టౌన్ లెవల్ కమిటీల ఏర్పాటుపై విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది. దీని ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు, అభిమానులు ఐక్యతను రూపొందించే కార్యక్రమాలను చేపట్టబోతున్నట్టు తెలిపారు. అల్లు అర్జున్ విషయానికొస్తే.. 2024లో పుష్ప 2 మూవీతో పలకరించారు. ఈ సినిమా హిందీలో ఆల్ టైమ్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు దాదాపు రూ. 1750 కోట్ల వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు మన దేశంలో బాహుబలి 2 తర్వాత అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. రీసెంట్ గా పుష్ప 2 జపాన్ లో విడుదలై మంచి స్పందనే దక్కించుకుంది. 

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఓ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ నాలుగు పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. తాత, తండ్రి, ఇద్దరు మనవళ్లు పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నాడు. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ సరసన దీపికా పదుకొణే, జాన్వీ కపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో మరో సినిమాకు సైన్ చేశాడు. మొత్తంగా తమిళ దర్శకులతో ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకునే పనిలో పడ్డాడు. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

allu arjunAllu Arjun Fan MeetAllu Arjun moviesAllu Arjun Pushpa RecordAA 22

