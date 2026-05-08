Labbaru Bomma Song: తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ‘లబ్బరు బొమ్మ’ అనే మాస్ సాంగ్ విడుదలైంది. ఈ పాట విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా ‘పుష్ప’ సినిమాలో విలన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తారక్ పొన్నప్ప స్టెప్పులు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాగే బిగ్బాస్ బ్యూటీ నందినీ రాయ్ గ్లామర్, డాన్స్ ఈ పాటకు మరింత స్పెషల్ ఆకర్షణగా మారాయి.
ఈ పాటకు దేవ్ జండ్ అందించిన ట్యూన్ చాలా క్యాచీగా ఉంది. రాంబాబు గోశాల రాసిన లిరిక్స్ సరదాగా ఉండటంతో పాట మరింత వినోదాన్ని అందిస్తోంది. శ్రీకృష్ణ, సాహితీ చాగంటి గాత్రం పాటకు మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చింది. యష్ మాస్టర్ చేసిన కొరియోగ్రఫీ మాస్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకునేలా ఉంది.
ఇప్పటికే ‘అమ్మోరు దిగినాది’ పాట యూట్యూబ్లో ట్రెండ్ అవుతుండగా, ఇప్పుడు ‘లబ్బరు బొమ్మ’ కూడా చార్ట్బస్టర్ అవుతుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. సినిమా మొత్తం రా అండ్ రస్టిక్ స్టైల్లో తెరకెక్కినట్టు తెలుస్తోంది. యాక్షన్, లవ్, ఎమోషన్ అన్ని కలిపి ప్రేక్షకులకు పూర్తి వినోదాన్ని అందించేలా మూవీ ఉండబోతోందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ సినిమాలో విక్రమ్ సహిదేవ్ హీరోగా నటిస్తుండగా, సంధ్య వశిష్ట హీరోయిన్గా కనిపించనున్నారు. త్రినాధరావు నక్కిన ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే అందించడమే కాకుండా ఓ ముఖ్య పాత్రలో కూడా నటిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి మాయా.వి సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఉదయ్ భాగవతుల డైలాగ్స్ రాశారు. దేవ్ జండ్ సంగీతం సినిమాకు మరో ప్రధాన బలంగా నిలుస్తుందని మూవీ టీమ్ చెబుతోంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
