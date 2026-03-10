R Parthiban On Trisha: వాళ్ల గొప్పతనం గురించి మాట్లాడతా.. మరోసారి త్రిషపై పార్తీబన్ సెటైరికల్ కామెంట్స్.?.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

R Parthiban explain his remarks on trisha Krishnan Vijay thalapathy: తమిళ రాజకీయాల్లోనే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో త్రిష, విజయ్ దళపతి వివాదంపై అనేక రకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీరి వివాదంపై రాజకీయ రంగ ప్రముఖులతోపాటు ఇండస్ట్రీ వారు సైతం రియాక్ట్ అవుతున్నారు. కొంత మంది ఇది వారి పర్సనల్ విషయాలు అని కొట్టిపారేస్తుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం ఇవన్ని అవసరమా.. అంటూ సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల నటుడు పార్తీబన్ త్రిష, విజయ్ దళపతిలు చెన్నై వివాహ రిసెప్షన్ పై కలిసి రావడంపై తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. కుందవై ఇంట్లోనే కుందవైలా ఉండంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష కొన్ని రోజులుగా ఇంట్లోనే ఉంటే బెటర్ అని, ఆమె వల్లనే వివాదం ఇంకా ఎక్కువౌతుందని సెటైరికల్ గా మాట్లాడారు. ఇది కాస్త రచ్చగా మారడంతో త్రిష సైతం అంతే ఘాటుగా రియాక్ట్ అవుతారు.
ఇతరుల గురించి మాట్లాడే వారు.. వారి మాటలలోనే వారి స్వభావం ఏంటో బైటపడుతుందని సీరియస్ గా ట్విట్ చేశారు. దీనిపై పార్తీబన్ యూటర్న్ తీసుకుని సారీ కూడా చెప్పారు. అయితే.. మరోసారి తన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. విజయ్ రాజకీయాల్లో వస్తున్నాడని అది ఈజీ కాదన్నారు. విజయ్ పరువు పొవద్దని ఆ విధంగా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా.. ప్రస్తుతం వివాదం నేపథ్యంలో త్రిష బైటకు రాకుంటే బెటర్ అన్నట్లు మాట్లాడానని అది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయమన్నాడు.
తెలియక చేస్తే పొరపాటు.. తెలిసి తెలిసి కావాలని చేస్తే అది తప్పు అని ఇన్ డైరెక్ట్ గా పంచ్ లు వేశాడు. కానీ త్రిష ఇంట్లోనే ఉండాలని తన ఉద్దేష్యం కాదని అన్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా తనకు మాట్లాడాలని ఉంటే.. వేలు నాచియర్ తమిళుల ఆరాద్య దైవం వీరవనిత , మదర్ థెరిస్సాల గురించి మాట్లాడతానని, త్రిష గురించి మాట్లాడాలని తనకు వంద శాతం ఎక్కడ లేదని, కానీ అనుకొకుండా మాట్లాడాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేశాడు.
తనకు సంగీత కుటుంబం అంటే చాలా గౌరవమని కూడా పార్తీబన్ మాట్లాడాడు. దీంతో పార్తీబర్ త్రిష ట్విట్ కు హర్ట్ అయ్యాడని, కావాలని నువ్వెమన్నా తోపువా.. నీ గురించి మాట్లాడేందుకు అన్నట్లు ఇన్ డైరెక్ట్ గా అర్థం వచ్చేలా గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చాడని నెట్టింట చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా పార్తీబన్ త్రిషపై చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి తమిళ ఇండస్ట్రీలో వైరల్ గా మారాయి.
