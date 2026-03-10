English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • R Parthiban On Trisha: వాళ్ల గొప్పతనం గురించి మాట్లాడతా.. మరోసారి త్రిషపై పార్తీబన్ సెటైరికల్ కామెంట్స్.?.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

R Parthiban On Trisha: వాళ్ల గొప్పతనం గురించి మాట్లాడతా.. మరోసారి త్రిషపై పార్తీబన్ సెటైరికల్ కామెంట్స్.?.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Pathiban clarity about his comments on trisha: తప్పులు చేయడానికి, పొరపాటుకు మధ్య చాలా డిఫరెన్స్ ఉందని నటుడు పార్తీబన్ త్రిషకు కౌంటర్ ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా తనకు మాట్లాడాలని ఉంటే వేలు నాచియర్, మదర్ థెరిస్సాల గురించి వారి గొప్పతనం గురించి మాట్లాడతానని అన్నాడు. దీంతో మరోసారి పార్తీబన్ చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 10, 2026, 09:15 PM IST
  • త్రిషపై పార్తీబన్ సెటైరికల్ కామెంట్స్..
  • మరోసారి నెట్టింట దుమారం..

Trending Photos

Today Horoscope: ఈరోజు వజ్ర యోగం ప్రభావంతో ఈ 6 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Horoscope: ఈరోజు వజ్ర యోగం ప్రభావంతో ఈ 6 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..!
BCCI: టీమిండియాకు బీసీసీఐ భారీ న‌జ‌రానా.. రోహిత్ శర్మ టీమ్ కంటే ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువ అంటే..?
5
BCCI Announces Cash Reward
BCCI: టీమిండియాకు బీసీసీఐ భారీ న‌జ‌రానా.. రోహిత్ శర్మ టీమ్ కంటే ఎన్ని కోట్లు ఎక్కువ అంటే..?
Ishan Kishan Girlfriend: ఇషాన్ కిషన్ కాబోయే భార్య ఈమెనే! ఇద్దరి మధ్య వయసు తేడా ఎంతో తెలుసా?
7
Ishan Kishan Girlfriend
Ishan Kishan Girlfriend: ఇషాన్ కిషన్ కాబోయే భార్య ఈమెనే! ఇద్దరి మధ్య వయసు తేడా ఎంతో తెలుసా?
Poultry Farm Loan: కోళ్ల ఫారంకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.50 లక్షల లోన్.. సగం సబ్సిడీ మీకే..!!
8
Poultry farm loan
Poultry Farm Loan: కోళ్ల ఫారంకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.50 లక్షల లోన్.. సగం సబ్సిడీ మీకే..!!
R Parthiban On Trisha: వాళ్ల గొప్పతనం గురించి మాట్లాడతా.. మరోసారి త్రిషపై పార్తీబన్ సెటైరికల్ కామెంట్స్.?.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

R Parthiban explain his remarks on trisha Krishnan Vijay thalapathy: తమిళ రాజకీయాల్లోనే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో త్రిష, విజయ్ దళపతి వివాదంపై అనేక రకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీరి వివాదంపై రాజకీయ రంగ ప్రముఖులతోపాటు ఇండస్ట్రీ వారు సైతం రియాక్ట్ అవుతున్నారు. కొంత మంది ఇది వారి పర్సనల్ విషయాలు అని కొట్టిపారేస్తుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం ఇవన్ని అవసరమా.. అంటూ సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల నటుడు పార్తీబన్ త్రిష, విజయ్ దళపతిలు చెన్నై వివాహ రిసెప్షన్ పై కలిసి రావడంపై తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. కుందవై ఇంట్లోనే కుందవైలా ఉండంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష కొన్ని రోజులుగా ఇంట్లోనే ఉంటే బెటర్ అని, ఆమె వల్లనే వివాదం ఇంకా ఎక్కువౌతుందని సెటైరికల్ గా మాట్లాడారు. ఇది కాస్త రచ్చగా మారడంతో త్రిష సైతం అంతే ఘాటుగా రియాక్ట్ అవుతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇతరుల గురించి మాట్లాడే వారు.. వారి మాటలలోనే వారి స్వభావం ఏంటో బైటపడుతుందని సీరియస్ గా ట్విట్ చేశారు. దీనిపై పార్తీబన్ యూటర్న్ తీసుకుని సారీ కూడా చెప్పారు. అయితే.. మరోసారి తన వ్యాఖ్యలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. విజయ్ రాజకీయాల్లో వస్తున్నాడని అది ఈజీ కాదన్నారు. విజయ్ పరువు పొవద్దని ఆ విధంగా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా.. ప్రస్తుతం వివాదం నేపథ్యంలో త్రిష బైటకు రాకుంటే బెటర్ అన్నట్లు మాట్లాడానని అది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయమన్నాడు.

తెలియక చేస్తే పొరపాటు.. తెలిసి తెలిసి కావాలని చేస్తే అది తప్పు అని ఇన్ డైరెక్ట్ గా పంచ్ లు వేశాడు.  కానీ త్రిష ఇంట్లోనే ఉండాలని తన ఉద్దేష్యం కాదని అన్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా తనకు మాట్లాడాలని ఉంటే..    వేలు నాచియర్ తమిళుల ఆరాద్య దైవం వీరవనిత , మదర్ థెరిస్సాల గురించి మాట్లాడతానని, త్రిష గురించి మాట్లాడాలని తనకు వంద శాతం ఎక్కడ లేదని, కానీ అనుకొకుండా మాట్లాడాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేశాడు.

Read more: Khushboo on Vijay Trisha Row: విజయ్ దళపతి, త్రిష వివాదం.!. ఒక్కమాటలో తెల్చేసిన నటి ఖుష్బూ.. ఏమన్నారంటే..?

తనకు సంగీత కుటుంబం అంటే చాలా గౌరవమని కూడా  పార్తీబన్ మాట్లాడాడు. దీంతో పార్తీబర్ త్రిష ట్విట్ కు హర్ట్ అయ్యాడని, కావాలని నువ్వెమన్నా తోపువా.. నీ గురించి మాట్లాడేందుకు అన్నట్లు ఇన్ డైరెక్ట్ గా అర్థం వచ్చేలా గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చాడని నెట్టింట చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా పార్తీబన్ త్రిషపై చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి తమిళ ఇండస్ట్రీలో వైరల్ గా మారాయి.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vijay trisha rowR ParthibanTrisha Vijay RowR pathiban on Trisha counterTrisha Vijay thalapathy Row

Trending News