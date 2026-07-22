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Rag Mayur: జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన తెలుగు నటుడు రాగ్ మయూర్‌

Rag Mayur:తెలుగు నటులు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారు. మంచి కథలు, సహజమైన నటన ఉంటే భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారని మరోసారి నిరూపితమైంది. తాజాగా యువ నటుడు రాగ్ మయూర్‌ జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 22, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:19 AM IST
Rag Mayur: జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన తెలుగు నటుడు రాగ్ మయూర్‌
Image Credit: Rag Mayur Wins Best Actor Award (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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