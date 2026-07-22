/ Rag Mayur: జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన తెలుగు నటుడు రాగ్ మయూర్‌

Rag Mayur: ముంబైలో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక నెక్సా స్ట్రీమింగ్ అకాడమీ అవార్డ్స్ కార్యక్రమంలో రాగ్ మయూర్కు ఉత్తమ నటుడు (బెస్ట్ యాక్టర్) అవార్డు లభించింది. అమెజాన్ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ 'సివరపల్లి'లో ఆయన చేసిన నటనకు ఈ గుర్తింపు దక్కింది. ఈ అవార్డు రావడంతో తెలుగు ప్రేక్షకులతో పాటు సినీ అభిమానులు కూడా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ అవార్డుల కార్యక్రమానికి దేశంలోని పలువురు ప్రముఖ నటులు, దర్శకులు హాజరయ్యారు. బాలీవుడ్ నటులు మనోజ్ బాజ్పేయి, బోమన్ ఇరానీ, దర్శకులు రాజ్ & డీకే వంటి ప్రముఖులతో కలిసి రాగ్ మయూర్ ఒకే వేదికపై కనిపించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇది ఆయన కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన ఘట్టంగా చెప్పవచ్చు.
'సివరపల్లి' వెబ్ సిరీస్లో రాగ్ మయూర్ తన పాత్రను ఎంతో సహజంగా పోషించారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలోని పాత్రకు ఆయన పూర్తిగా న్యాయం చేశారని ప్రేక్షకులు, విమర్శకులు ప్రశంసించారు. పాత్రలో కనిపించిన నిజాయితీ, భావోద్వేగాలను సహజంగా చూపించిన తీరు ఈ అవార్డుకు కారణమైంది.
ప్రస్తుతం ప్రాంతీయ కథలకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. తెలుగు కథలు, తెలుగు నటులు కూడా జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నారు. మంచి కంటెంట్ ఉంటే అది ప్రతి భాష ప్రేక్షకులకు చేరుతుందని ఈ విజయం మరోసారి చూపించింది.
రాగ్ మయూర్ సాధించిన ఈ అవార్డు కేవలం వ్యక్తిగత విజయమే కాదు, తెలుగు వెబ్ కంటెంట్కు కూడా గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చింది. యువ నటులకు ఇది మంచి ప్రేరణగా నిలుస్తుంది. కష్టపడి పనిచేస్తే అవకాశాలు తప్పకుండా వస్తాయని ఆయన మరోసారి నిరూపించారు.
ఇలాంటి విజయాలు మరిన్ని తెలుగు నటులకు కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రాగ్ మయూర్ రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని మంచి పాత్రలు చేసి ప్రేక్షకులను అలరిస్తారనే నమ్మకం అభిమానుల్లో ఉంది. జాతీయ వేదికపై ఆయన అందుకున్న ఈ గౌరవం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు కూడా గర్వకారణంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.