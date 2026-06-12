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Star Hero:రాజకీయాల కోసం సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న మరో తమిళ స్టార్ హీరో?

Star Hero:తమిళ సినీ పరిశ్రమలో నటుడు, దర్శకుడు, కొరియోగ్రాఫర్‌గా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న రాఘవ లారెన్స్ ప్రస్తుతం రాజకీయ ప్రవేశం వార్తలతో హాట్ టాపిక్‌గా మారారు. గత కొంతకాలంగా ఆయన రాజకీయాల్లోకి వస్తారనే ప్రచారం జరుగుతుండగా, తాజాగా లారెన్స్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ చర్చలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 12, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:02 AM IST
Star Hero:రాజకీయాల కోసం సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న మరో తమిళ స్టార్ హీరో?
Image Credit: RaghavaLawrence(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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