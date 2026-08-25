Rahul Gandhi: రాహుల్ గాంధీ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో కృతి సనన్ పెట్టిన పోస్టును షేర్ చేశారు. మహిళ ఏ దుస్తులు ధరించాలి, ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్లాలి అనే నిర్ణయం ఆమె సొంతమని ఆయన పేర్కొన్నారు. మహిళలు తమకు నచ్చిన విధంగా జీవించే స్వేచ్ఛను గౌరవించాలని ఆయన అన్నారు. మహిళలు తమ నిర్ణయాలు తీసుకున్నందుకు వారిని ట్రోల్ చేయడం ఆపాలని సూచించారు. ఈ పోస్టుతో పాటు “Smash the Patriarchy” అనే హ్యాష్ట్యాగ్ను కూడా ఉపయోగించారు.
ఈ వివాదానికి కారణమైన యాడ్ ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థ GIVAకి సంబంధించినది. ఇందులో కృతి సనన్ బ్రాలెట్ తరహా బ్లౌజ్, కేప్, డ్రేప్డ్ స్కర్ట్ ధరించి కనిపించారు. యాడ్లో ఆమె తన సోదరుడిగా చూపించిన వ్యక్తికి రాఖీ కడుతుంది. అయితే రక్షాబంధన్ వంటి సంప్రదాయ పండుగకు ఇలాంటి దుస్తులు సరైనవి కావని కొందరు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ విమర్శలపై కృతి సనన్ కూడా స్పందించారు. మహిళలు ఏ దుస్తులు ధరించాలో చెప్పడం ఎప్పుడు ఆపుతామని ఆమె ప్రశ్నించారు. పండుగ యొక్క అసలు భావాన్ని దుస్తులతో నిర్ణయించకూడదని ఆమె అన్నారు. రక్షాబంధన్ అనేది ప్రేమ, ఆప్యాయత, రక్షణ, కుటుంబ బంధానికి సంబంధించిన పండుగ అని వివరించారు.
అంతేకాకుండా యాడ్లో కృతి ఓ పెంపుడు కుక్కకు కూడా రాఖీ కట్టడం కొందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. పెంపుడు జంతువులు కూడా కుటుంబంలో భాగమేనని ఆమె తెలిపారు. అందుకే తమ ప్రేమ, ఆశీర్వాదాలు వాటికీ ఉంటాయని చెప్పారు.
మరోవైపు బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత్ కూడా ఈ యాడ్పై స్పందించారు. మహిళలకు ఎన్నో రకాల దుస్తులు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ఇలాంటి దుస్తులను ఎందుకు ఎంచుకున్నారని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు కృతి సనన్ యాడ్పై దుస్తులు, సంప్రదాయాలు, మహిళల స్వేచ్ఛపై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. రాహుల్ గాంధీ మద్దతుతో ఈ వివాదం మరింత చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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