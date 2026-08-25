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Rahul Gandhi: స్టార్ హీరోయిన్‌కు రాహుల్ గాంధీ మద్దతు.. రక్షాబంధన్ యాడ్‌పై కొనసాగుతున్న వివాదం..!

Rahul Gandhi: బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్ నటించిన ఓ రక్షాబంధన్ జ్యువెలరీ యాడ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది. ఈ యాడ్‌లో కృతి ధరించిన దుస్తులపై కొందరు నెటిజన్లు విమర్శలు చేశారు. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ కృతికి మద్దతుగా నిలిచారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:17 PM IST
Rahul Gandhi: స్టార్ హీరోయిన్‌కు రాహుల్ గాంధీ మద్దతు.. రక్షాబంధన్ యాడ్‌పై కొనసాగుతున్న వివాదం..!
Image Credit: Rahul Gandhi supports Heroine(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Rahul Gandhi: స్టార్ హీరోయిన్‌కు రాహుల్ గాంధీ మద్దతు.. రక్షాబంధన్ యాడ్‌పై కొనసాగుతున్న వివాదం..!
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