The Girlfriend Decoding: శేఖర్ కమ్ముల బాటలో రాహుల్ రవీంద్రన్…గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో ఈ విషయాలు గమనించారా..!

Rahul Ravindran : రష్మిక నటించిన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా కథ చెప్పాలి అంటే.. రైటర్ అవ్వాలి అని ఎం.ఏ లిటరేచర్ తీసుకుంటుంది భూమ దేవి (రష్మిక). చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ వచ్చే భూమ.. కాలేజీలో తనకు తెలియకుండానే.. విక్రంతో ప్రేమలో పడుతుంది. అయితే విక్రమ్ అమ్మాయిలు అంటే ఇంట్లో వంట చేసుకోవదానికి.. మాత్రమే కరెక్ట్ అని ఆలోచించే రాకపు అబ్బాయి. ఇక వీళ్లిద్దరి ప్రేమ కాస్త…హీరోయిన్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడే.. ఇద్దరూ ముద్దులు పెట్టుకునే దాకా.. ఒకే రూమ్ లో పడుకునే అంతవరకు తీసుకెళుతుంది. కానీ ఆ తరువాతే అసలు కథ మొదలవుతుంది.. మొదటినుంచి ప్రేమించానా.. లేదా అనే కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్న హీరోయిన్ కాస్త.. అసలు ఈ అబ్బాయి నా జీవితానికి కరెక్టా.. కాదా.. అని కన్ఫ్యూషన్ కి వెళుతుంది.
ఇక ఆ తరువాత భూమ.. విక్రమ్ కి బ్రేకప్ ఎలా చెప్పింది..?బ్రేకప్ చెప్పడం వల్ల తను ఎదుర్కొనే కష్టాలు ఏమిటి..?మధ్యలో భూమ నాన్న వచ్చి తన జీవితాన్ని మరింత కాంప్లికేటడ్ గా ఎలా చేశారు..?ఆఖరికి బాయ్ ఫ్రెండ్.. తండ్రి.. మధ్య ఎన్నో కష్టాలు పడిన భూమా చివరికి తీసుకునే నిర్ణయం ఏమిటి.. అనేది సినిమా.
ఒక రకంగా కథ యవరేజ్.. సినిమా మొదటి హాఫ్ బిలో యవరేజ్.. సెకండ్ హాఫ్ బాగుంటుంది.. క్లైమాక్స్ చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి కథనం ని బోరింగ్ లేకుండా తీయకపోయినా.. కొన్ని అద్భుత సన్నివేశాలు మాత్రం పెట్టి తీయగలిగారు దర్శకుడు రాహుల్.
ఈ సినిమా చూసినంతసేపు.. రాహుల్.. దర్శకత్వం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే.. శేఖర్ కమ్ముల తరువాత అంతటి దర్శకుడు అవుతారు అని చాలామందికి అనిపించక మానదు. శేఖర్ కమ్ముల దాదాపు అన్ని సినిమాలు హీరోయిన్ కోణం నుంచే తీస్తారు.. రాహుల్ కూడా చిలాసౌ సినిమా.. పూర్తిగా హీరోయిన్ కోణం నుంచే తీశారు. ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా అదే విధంగా తీశారు. సినిమా అంతా శేఖర్ కమ్ములా రేంజ్ లో అద్భుతంగా తీశారు అని చెప్పలేము కానీ.. కొన్ని సన్నివేశాల్లో మాత్రం ఆయన మార్క్ రాహుల్ లో పక్క కనిపిస్తుంది.
ఉదాహరణకు.. హీరోయిన్ ని తన అమ్మకు చూపించాలని హీరో ఇంటికి తీసుకొస్తారు. అయితే హీరో అమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఉంటుంది.. కానీ హీరోయిన్ తో మాట్లాడదు. వెంటనే హీరోయిన్.. మీ అమ్మ మూగదా.. అని అడగగానే.. హీరో “లేదు మా నాన్న.. మా అమ్మని అంత కంట్రోల్ లో పెట్టారు.. లేకపోతే మా నాన్న బెల్ట్ మాట్లాడేది..” అని చెబుతారు. ఇక బయట ఏమీ మాట్లాడని అమ్మ.. వంటింట్లోకి పోయి ఏదేదో తనలో తానే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ సన్నివేశం గమనిస్తే.. మాట్లాడడానికి కూడా ప్రస్తుతం భర్తలు.. భార్యలకు ఎన్ని కండిషన్స్ పెడుతున్నారు.. దానివల్ల వాళ్ల మానసిక ఆరోగ్యం ఎలా తయారవుతోంది.. అనేది స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది.
ఇక అదే సన్నివేశంలో.. రష్మిక.. హీరో అమ్మ పెళ్లికి ముందు.. ఎలా ఉండేది పెళ్లి తర్వాత ఎలా ఉండేది.. అని తెలుసుకున్నప్పుడు.. అద్దంలో తను కూడా విక్రమ్ ని పెళ్లి చేసుకుంటే అలా అయిపోవడం ఖాయం అని ప్రతిబింబించేలా.. ఒక సీన్ పడుతుంది.
ఆ తరువాత కూడా రష్మిక రెండు గోడల మధ్య.. చిక్కుకుపోయినట్టు వచ్చే సన్నివేశం.. తను తన తండ్రి, బాయ్ ఫ్రెండ్ మధ్య ఎలా చిక్కుకు పోయింది అనేది చెప్పకనే చెబుతుంది.
ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో ఇలాంటివి బోలేదని సీన్స్ ఉన్నాయి.. అను ఇమ్మానుయేల్.. రష్మిక తో మాట్లాడే సన్నివేశం కూడా ఎంతో చక్కగా తీర్చిదిద్దారు డైరెక్టర్. కేవలం అన్నం వండడానికి.. లేకపోతే.. ఇల్లు సర్దడానికి సరైనది కాబట్టి హీరో.. హీరోయిన్ ని ఎంచుకున్నట్టు సగం సినిమాకే అర్థమయిపోతుంది. ఇక ఆ విషయాన్ని అను ఇమ్మానుయేల్ రష్మికకు.. చెప్పే సీన్ లో డైలాగ్స్ తో మ్యాజిక్ చేశారు డైరెక్టర్.
అలానే ఉద్యోగం విషయం గురించి మాట్లాడేతప్పుడు కూడా తను ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే.. అక్కడ భూమ ఉండాలి అని అనుకుంటాడు హీరో. అయితే హీరోకి ఎనిమిది బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటాయి.. మరోపక్క భూమా మాత్రం చాలా బాగా చదువుతుంది.. అయినా కానీ తన కెరియర్ గురించి పట్టించుకోడు. అమ్మాయిల కెరియర్ గురించి కాకుండా.. తమ కెరీర్ గురించి మాత్రమే ఆలోచించే అబ్బాయిలకి ఈ సీన్ సమాధానంగా ఉంటుంది.
ఇవన్నీ పక్కన పెడితే.. క్లైమాక్స్ సీన్ కి పక్కాగా దర్శకుడికి క్లాప్స్ పడతాయి. బాయ్ ఫ్రెండ్, తండ్రి ఇద్దరు అర్థం చేసుకోనప్పుడు.. ఒక్కసారిగా హీరోయిన్ ఫోన్ విసిరేస్తే వెంటనే వెలుగు వస్తుంది.. ఇక అక్కడితో హీరోయిన్ సహనం ముగిసింది.. అనేది అర్థమవుతుంది. “నేను నీకు వందలసార్లు ముద్దు పెట్టా.. ఎన్నోసార్లు నీతో పడుకున్న.. ఈ విషయం ఇప్పుడు నేనే అందరికీ చెప్పేసా.. నా పెళ్లి మండపం ముందు కట్ అవుట్ లు వేసుకో.. కానీ ఏదో ఒక రోజు ఒక అబ్బాయి వస్తారు…తనకు ఇవన్నీ చెప్పే చేసుకుంటాను.. అలాంటి అబ్బాయి దొరక్కపోతే అసలు పెళ్లి చేసుకోను..”అంటూ రష్మిక చెప్పే డైలాగ్ దగ్గర నుంచి.. విక్రమ్ ని కొటదానికి పోయే సన్నివేశం వరకు.. గూస్ బంప్స్ రాక మానవు.
ఇక చివరి సన్నివేశంలో కూడా.. మొదటి హాఫ్ లో మనకు ఏదో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ గా చూపించే మామూలు అబ్బాయిని.. రష్మిక పెళ్లి చేసుకుంటుందేమో అని అనుమానం వచ్చేలా క్లైమాక్స్ ఇచ్చారు.
ఈ సినిమా మొత్తం పైన చూస్తే.. అబ్బాయిలు ఇలా ఉండాలి..అలా ఉండాలి అని కాదు.. అమ్మాయిలు తమ జీవితం ఎలా గడపాలి అనుకుంటున్నారో.. అలా స్వేచ్ఛగా వాళ్ళని జీవించేలా చేసేవాళ్లే.. నిజమైన హీరోలు అని మెసేజ్ ఉన్నట్లు ఉంటుంది.
హీరోఇజం, అందం కాకుండా.. తనను గౌరవించే అబ్బాయి.. ఒక అమ్మాయి జీవితంలో కరెక్ట్.. అనే మెసేజ్ తో పాటు అమ్మాయి తన కాళ్ళ పైన నిలబడితే.. అన్ని తన దగ్గరికి వస్తాయి.. అలానే అందరూ కూడా తనకు తప్పకుండా గౌరవం ఇవ్వక మానరు.. అనే మెసేజ్ కూడా ఇచ్చారు డైరెక్టర్.
ఒక రకంగా చూస్తే శేఖర్ కమ్ములా కూడా దాదాపు ఇలాంటి మెసేజ్ ఉన్న సినిమాలే తీస్తారు. మరి రాహుల్ కూడా కథ, కాన్సెప్ట్ పైన పెట్టే శ్రద్ధ.. దర్శకత్వం పైన పెట్టి మరింత బాగా తీస్తే.. తప్పకుండా శేఖర్ కమ్ముల తరువాత అంతటి దర్శకుడు కావడం ఖాయం.
