English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Telangana Rains: తెలంగాణలో నేడు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు..

Telangana Rains: తెలంగాణలో నేడు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు..

Telangana Rains: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా అల్ప పీడనం కారణంగా ఓ మోస్తరు నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. మొన్న రాత్రి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం నమోదు అయింది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడ్డాయి. మరోవైపు ఈ రోజు తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు వర్షం పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 25, 2026, 09:18 AM IST

Trending Photos

Crude Oil Prices Fall: ట్రంప్ టారిఫ్ ఎఫెక్ట్.. గ్లోబల్ ఆయిల్ మార్కెట్‌లో భారీ డ్రాప్.. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు తగ్గే ఛాన్స్..?
5
oil prices
Crude Oil Prices Fall: ట్రంప్ టారిఫ్ ఎఫెక్ట్.. గ్లోబల్ ఆయిల్ మార్కెట్‌లో భారీ డ్రాప్.. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు తగ్గే ఛాన్స్..?
Mrunal Thakur: ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడ్చేదాన్ని... ఆ హీరో ఆలాంటి సలహా ఇచ్చారు.. మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
5
Mrunal Thakur
Mrunal Thakur: ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడ్చేదాన్ని... ఆ హీరో ఆలాంటి సలహా ఇచ్చారు.. మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Top Trending: ఈ మూవీ చివరి 20 నిమిషాలు చూస్తే గుండె ఆగిపోతుందట.. OTTలో టాప్ ట్రెండింగ్..!
6
Kaal Movie
Top Trending: ఈ మూవీ చివరి 20 నిమిషాలు చూస్తే గుండె ఆగిపోతుందట.. OTTలో టాప్ ట్రెండింగ్..!
Curd Storage Tips: ఎండాకాలంలో పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదంటే ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరి..​!
5
Curd Storage Tips
Curd Storage Tips: ఎండాకాలంలో పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదంటే ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరి..​!
Telangana Rains: తెలంగాణలో నేడు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణ రాష్ట్రం(Telangana State)లో ఇవాళ పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని భారత వాతావరణ శాఖ (Weather Department) అంచనా వేసింది. కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశమూ ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రత్యేకంగా తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్ష సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వర్షాలు వ్యవసాయానికి కొంత మేలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, పంట కోత దశలో ఉన్న రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉంది. ఉదయం వేళల్లో తేమ శాతం కొంత ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిలోనే నమోదయ్యే అవకాశముంది. వర్ష ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలుల వేగం స్వల్పంగా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. మరోవైపు వర్షాలు పడే ప్రాంతాల్లో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అటు ఈదుగు గాలులకు ఇప్పటికే తెలంగాణ పూతకు వచ్చిన మామిడి పిందెలు నేల రాలాయి. దీంతో రైతన్నలు లబోదిబో మంటున్నారు. పిందె దశలో వర్షాల వలన ఈ సారి మామిడి పంట దిగుబడి పై ఎక్కువ ప్రభావం పడే అవకాశాలున్నాయని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న మాట. 

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana rainsRain alertHeavy Rains0ap rains

Trending News