Raj B Shetty: మవీర ఆగమనం.. కరవాలి మూవీలో రాజ్ బి శెట్టి రోల్ ఇదే..!

Raj B Shetty in Karavali Movie: మవీరగా కరవాలి సినిమాలో కన్నడ నటుడు రాజ్‌ బి శెట్టి పవర్ రోల్ పోషిస్తున్నారు. తాజాగా ఇందుకు సంబంధించిన పోస్టర్, గ్లింప్స్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:10 PM IST

Raj B Shetty in Karavali Movie: స్వాతి ముత్తిన మాలే హానియే, టోబీ వంటి సూపర్ హిట్స్ తరువాత కన్నడ స్టార్ రాజ్‌ బి శెట్టి కరవాలి మూవీతో అలరించేందుకు వస్తున్నారు. కర్ణాటక తీరప్రాంత ప్రకృతి దృశ్యాలను తెరపై చూపిస్తూ దర్శకుడు గురుదత్ గనిగ ఈ సినిమాను రూపొందించారు. ఈ సినిమాలో ప్రజ్వల్ దేవరాజ్ హీరోగా యాక్ట్ చేస్తుండగా.. రాజ్ బి. శెట్టి మవీర అనే రోల్ పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి పోస్టర్, గ్లింప్స్ ఆకట్టుకోగా.. తాజాగా రాజ్ బి శెట్టి రోల్‌కు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేశారు. పోస్టర్‌ను చూస్తుంటే.. రాజ్‌ బి శెట్టి పవర్‌ఫుల్ రోల్ పోషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండు గేదెల మధ్య నిలబడి.. చేతిలో కాగడ పట్టుకుని ఉన్నాడు. పోస్టర్‌ చూస్తుంటే.. భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ గురుదత్ గనిగ మాట్లాడుతూ.. తాము ఈ స్టోరీ రాస్తున్నప్పుడు.. తీస్తున్నప్పుడు ఈ పాత్ర కోసం ఎవరిని అనుకోలేదని అన్నారు. మొదటి టీజర్ రిలీజ్ చేసిన తరువాత సూపర్ రెస్పాన్స్ రావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను మరింత గొప్పగా తీయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నామన్నారు. ఈ పాత్ర కోసం చాలామంది నటులను ప్రయత్నించామని.. వారికి రోల్ నచ్చినా ఎవ్వరూ కూడా ముందుకు రాలేదన్నారు. ఈ మూవీ తీరప్రాంత ఆచారాల బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఉంటుందని.. ఈ రోల్ గొప్పదనాన్ని అర్థం చేసుకునే నటుడే కావాలని తాము అనుకున్నామన్నారు.  

తాను రాజ్‌ను కలిసి స్టోరీని వివరించానని.. అయితే అప్పటికే అతను చాలా కమిట్‌మెంట్స్‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడని చెప్పారు. ఇందులో ‘సో నుండి సు’ సినిమా కూడా ఉందన్నారు. ఆయన ఎంత బిజీగా ఉన్నా తాము వదల్లేదన్నారు. తాము చిత్రీకరించిన కొన్ని భాగాలను చూసిన తరువాత ఈ రోల్‌లో చేసేందుకు అంగీకరించారని గుర్త చేసుకున్నారు. మవీర అనే పాత్రలకు రాజ్ బి శెట్టి ప్రాణం పోశారని మెచ్చుకున్నారు.

కర్ణాటక తీరప్రాంతంలో కరవాలి సినిమాను చిత్రీకరించామని డైరెక్టర్ గురుదత్ తెలిపారు. మనుగడ, విధేయత, మనిషి స్వభావం తదితర అంశాలతో మూవీ ఉంటుందన్నారు. జంతువు vs మానవుడు అనే ట్యాగ్‌లైన్ ఉంటుందన్నారు. ప్రజ్వల్, రాజ్‌లతో పాటు మిత్రా, రమేష్ ఇందిరా, సంపద ప్రధాన పాత్రలు పోషించారని చెప్పారు. VK ఫిల్మ్ అసోసియేషన్, గనిగా ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. సచిన్ బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. అభిమన్యు సదానందన్ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉండగా.. త్వరలోనే ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురానున్నారు.  

