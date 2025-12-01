English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Raj Nidimoru Ex Wife Shhyamali De: ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు‌, హీరోయిన్ సమంత పెళ్లి పీటలెక్కారు. సోమవారం అనగా డిసెంబరు 1న తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని ఇషా సెంటర్ లింగ భైరవి ఆలయంలో వీరిద్దరి వివాహం జరిగింది. వీరి వివాహనికి దాదాపుగా ఓ 30 మంది సన్నిహితులు వెళ్లినట్లు సమాచారం. అయితే రాజ్ నిడిమోరు మొదటి భార్య గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 1, 2025, 05:05 PM IST

Raj Nidimoru Ex Wife: సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య ఎవరో తెలుసా? సమంత వల్లనే వీరిద్దరూ విడిపోయారట!

Raj Nidimoru Ex Wife Shhyamali De: ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు‌, హీరోయిన్ సమంత పెళ్లి పీటలెక్కారు. సోమవారం అనగా డిసెంబరు 1న తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని ఇషా సెంటర్ లింగ భైరవి ఆలయంలో వీరిద్దరి వివాహం జరిగింది. వీరి వివాహనికి దాదాపుగా ఓ 30 మంది సన్నిహితులు వెళ్లినట్లు సమాచారం. అయితే రాజ్ నిడిమోరు, సమంతలు ఇద్దరికీ ఇది రెండో వివాహం కావడం విశేషం. హీరోయిన్ సమంత గతంలో అక్కినేని నాగచైతన్యతో పెళ్లి చేసుకోని విడాకులు తీసుకున్నట్లు అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు మొదటి భార్య గురించి చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు. ఇంతకీ ఆమె పేరు ఏంటి? ఆమె ఏం చేస్తుందనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

శ్యామలి దే ఎవరు?
రాజ్ నిడిమోరు గతంలో శామలి దే అనే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు. ముంబై యూనివర్సిటీ నుంచి సైకాలజీలో డిగ్రీ పట్టా పొందింది. ఆ తర్వాత ఆమె సినీ రంగం వైపు అడుగులు వేసింది. 24 క్రాఫ్ట్స్‌లో కెమెరా వెనుక ఉండే డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ఆమెకంటూ తనదైన పేరును తెచ్చుకుంది. రాకేష్ ఓంప్రకాష్ మెహ్రా, విశాల్ భరద్వాజ్ వంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసింది. అనేక రకాల సినిమాల్లో ఆమె అనుభవాన్ని పొందింది.

అయితే శ్యామిలీ దే కేవలం దర్శకత్వానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా.. స్క్రిప్ట్ రైటింగ్‌తో పాటు ఆ తర్వాత క్రియేటివ్ డైరెక్టర్‌గానూ పనిచేసిన అనుభవాన్ని సంపాదించింది. ఆమె 'రంగ్ దే బసంతి', 'ఓంకార', 'ఏక్ నోదిర్ గోల్పో' వంటి చిత్రాలకు తన సహకారాన్ని అందజేసింది.

Also Read: AP Pension Cut: పెన్షనర్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం షాక్..1,61,956 మందికి ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ కట్?!

ఆ తర్వాత ఆమె ప్రముఖ డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును 2015లో వివాహం చేసుకుంది. సినీ ఇండస్ట్రీ ద్వారా పరిచయమైన రాజ్‌ను ఆమె పెళ్లడగా.. వెబ్ సిరీస్‌లు, ఇతర సినిమా అభిప్రాయాలను వారు ఇరువురు కలిసి పనిచేశారు. వారిద్దరికీ ఓ కుమార్తె కూడా ఉంది. 2015 నుంచి ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉన్న ఈ జంట 2022లో అకస్మాత్తుగా విడిపోయారు. అదే ఏడాది వారిద్దరి మధ్య విడాకుల ప్రక్రియ కూడా ముగిసింది.

అయితే అప్పటి వరుకు ఏమాత్రం పరిచయం లేని హీరోయిన్ సమంత, రాజ్ నిడిమోరు.. 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' షూటింగ్ ద్వారా వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. 2021లో నాగచైతన్య, సమంత బంధానికి బ్రేక్ పడి.. వారిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. మరోవైపు 2022లో రాజ్ నిడిమోరు కూడా తన భార్య శ్యామిలీ దే నుంచి విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత రాజ్ నిడిమోరు, సమంత కలిసి 'సిటాడెల్' వెబ్‌సిరీస్‌లో కలిసి నటించారు. 

అంతే కాకుండా వీరిద్దరూ కలిసి ఓ స్పోర్ట్స్ ఫ్రాంచైజీని కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వారిద్దరూ తరచూ కలిసి పనిచేస్తూ.. తాజాగా సమంత నిర్మాతగా వ్యవహరించిన తెలుగు చిత్రం 'శుభం' సినిమాకు రాజ్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారు. అంతకు ముందు నుంచే వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు కొన్ని జాతీయ మీడియా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. అయితే తాజాగా కోయంబత్తూరులో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే సమాచారంతో ముందుగానే ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టగా.. ఇప్పుడదే వార్తను హీరోయిన్ సమంత తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా తమ పెళ్లి వార్తను నిజం చేసింది.

Also Read: Kohli Rohit Reentry: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ టెస్టు క్రికెట్‌లోకి మళ్లీ వస్తారా? ఎట్టకేలకు బీసీసీఐ అధికారి నుంచి క్లారిటీ వచ్చేసింది!

 

