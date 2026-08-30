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ఆసక్తి రేకిస్తోన్న రాజ్ తరుణ్ ‘టార్టాయిస్’ ఫస్ట్ లుక్..

Tortoise First Look Poster: రాజ్ తరుణ్ ఒకప్పుడు వరుస సక్సెస్‌లతో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో చెలరేగిపోయాడు. మధ్యలో సరైన సక్సెస్ లేక రేసులో వెనకబడ్డాడు. అంతేకాదు కాంట్రవర్సీలతో టాక్ ఆఫ్ ది టాలీవుడ్‌గా మారారు. ఈ యేడాది ‘పాంచ్ మినార్’ సినిమాతో పలకరించినా ఇతను త్వరలో ‘టార్టాయిస్’ మూవీతో ఆడియన్స్ ‌కు రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 30, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:35 PM IST
ఆసక్తి రేకిస్తోన్న రాజ్ తరుణ్ ‘టార్టాయిస్’ ఫస్ట్ లుక్..
Image Credit: tortoise first look (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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