/ఆసక్తి రేకిస్తోన్న రాజ్ తరుణ్ ‘టార్టాయిస్’ ఫస్ట్ లుక్..

Tortoise First Look : స్లీప్ వాకింగ్ చేస్తున్న యంగ్ హీరో ఎవరు అనేది నిన్నటిదాకా సామాజిక మాధ్యమాల్లో బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఆ సస్పెన్స్ కు తెర దించుతూ మేకర్స్ ఆ యంగ్ హీరో ఎవరు ?, ఆయన సినిమా ఏంటి ? అనేది అనౌన్స్ చేశారు. స్లీప్ వాకింగ్ చేస్తున్న పడుచు హీరో రాజ్ తరుణ్. అతను మెయిన్ లీడ్లో యాక్ట్ చేస్తోన్న కొత్త చిత్రం "టార్టాయిస్" అంటూ మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు.
అంతేకాదు టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. ఈ మూవీలో రాజ్ తరుణ్ సరసన అమృత చౌదరి కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో అవసరాల శ్రీనివాస్, ధన్య బాలకృష్ణ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. "టార్టాయిస్" సినిమాను ఎస్ కే గోల్డెన్ ఆర్ట్స్, ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్ వీ ఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్ పై విజయ్ చౌదరి, శశిధర్ నల్ల, రామిశెట్టి రాంబాబు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
సస్పెన్స్ డ్రామా నేపథ్యం..
"టార్టాయిస్" సినిమాను సస్పెన్స్, డ్రామా కలిసిన ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కథతో సరికొత్త కథ, కథానలతో రాబోతుంది. దర్శకుడు రిత్విక్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా రూపొందిస్తున్నారు. మానస కుమార్, సంతోష్ ఇమ్మడి కో ప్రొడ్యూసర్స్ గా వ్యవహరిస్తన్నారు. ఈ సినిమాతో రాజ్ తరుణ్ హీరోగా పవర్ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వడం పక్కా అని మేకర్స్ కాన్ఫిడెన్స్తో చెబుతున్నారు.
టార్టాయిస్ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్..
"టార్టాయిస్" సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ పోస్టర్ లో ఒక డెడ్ బాడీ పక్కన హీరో రాజ్ తరుణ్ రక్తపు మరకలతో కూర్చుని ఉండటం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఆయన పక్కనే ఒక కత్తి పడి ఉండటం సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో అర్థమవుతుంది. రాజ్ తరుణ్ తన కెరీర్ లో ఇప్పటిదాకా చేయని ఒక కొత్త తరహా ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్తో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో అటెన్షన్ క్రియేట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు మేకర్స్. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ మేకర్స్ త్వరలో ప్రకటించనున్నారు.
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