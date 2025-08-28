Raja Saab Release Date: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి బ్యాడ్ న్యూస్..రాజా సాబ్ కొత్త రిలీజ్ డేట్..!

Raja Saab Release Postponed
పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న మొట్టమొదటి చిత్రం ది రాజా సాబ్. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ రెండు విభిన్నమైన పాత్రలలో కనిపించబోతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ప్రతి అప్డేట్ కూడా అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఇందులో హీరోయిన్ గా నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహన్, రిద్ది కుమార్ నటిస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవంగా ఈ సినిమా ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 5వ తేదీన రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రముఖ నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్.. ఇటీవలే మిరాయ్ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడుతూ.. ది రాజాసాబ్ సినిమా షూటింగ్స్ బంద్ కారణం చేత చాలా పెండింగ్ ఉందని.. దీంతో డైరెక్టర్ మారుతి కూడా ఈ సినిమా షూటింగ్ ను శరవేగంగా చేసేలా చూస్తున్నారని.. కానీ వచ్చే ఏడాది జనవరి 9వ తేదీన ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నామంటూ టీజీ విశ్వప్రసాద్ తెలియజేశారు.
అయితే ఈ విషయంలో అటు అభిమానులకు కొంత నిరాశనే మిగిలించినా.. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో ఈ సినిమాని తీసుకురాబోతున్నారని తెలిసి ఆనంద పడుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు విడుదల కాబోతున్నాయి. మరి ఇలాంటి సమయంలో ప్రభాస్ సినిమా ఎలాంటి పోటీ ఇస్తుందనే విషయం చూడాలి.
ఇక ప్రభాస్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం ది రాజా సాగు సినిమాతోపాటు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఫౌజీ అనే సినిమా చేస్తున్నారు. భారీ అంచనాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా ఒకవైపు వేగంగా జరుపుకుంటుంది. దీనికి తోడు సందీప్ రెడ్డివంగా దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ సినిమా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా కూడా ఎప్పుడో షూటింగ్ మొదలు కావాల్సి ఉంది కానీ ఈ రాజా సాబ్ , ఫౌజీ సినిమాల వల్ల వాయిదా పడుతున్నట్లు సమాచారం.
