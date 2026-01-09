The Raja Saab: రాజా సాబ్ థియేటర్లలో వేసింది వేరే సినిమా.. ఎస్.కే.ఎన్ ఏమన్నారంటే..

The Raja Saab Public Response: మారుతి దర్శకత్వం వహించిన రాజా సాబ్ సినిమాను ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ హారర్ ఫాంటసీ మూవీగా ప్రచారం చేశారు.
సినిమా విడుదలకు ముందు రోజే ప్రీమియర్ షోలు పడటంతో టాక్ బయటకు వచ్చింది. మొదటి రోజు నుంచి ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వినిపిస్తోంది. కొందరికి ప్రభాస్ కొత్తగా కనిపించాడని అనిపిస్తే, మరికొందరికి కథ, స్క్రీన్ప్లే ఆశించిన స్థాయిలో లేవని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్ నెమ్మదిగా ఉందని..పాటలు అవసరం లేనివిగా అనిపించాయని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. అయితే ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీన్, క్లైమాక్స్ మాత్రం బాగున్నాయని పలువురు చెబుతున్నారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ కూడా మొదలైంది. సినిమా విడుదలకు ముందు నిర్మాత SKN ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లను గుర్తు చేస్తూ నెటిజన్లు వ్యంగ్యంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. “కోళ్ల పందెం కాదు, డైనోసార్ పందెం” అంటూ ఇచ్చిన హైప్ ఇప్పుడు తిరిగి ప్రశ్నలుగా మారిందని అభిమానులు అంటున్నారు. పాత వీడియోలు.. స్టేజ్ స్పీచ్లను షేర్ చేస్తూ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
ప్రభాస్ లాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్ను నమ్మి సినిమా తీసినప్పుడు అంచనాలు సహజంగానే ఎక్కువగా ఉంటాయని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆ అంచనాలను అందుకోలేకపోతే విమర్శలు తప్పవని సోషల్ మీడియా చర్చల్లో వినిపిస్తోంది. మరోవైపు, కొంతమంది ప్రభాస్ అభిమానులు మాత్రం సినిమా అంత చెడుగా లేదని..ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవుతుందని అంటున్నారు.
సినిమా విడుదలైన రోజే నిర్మాత SKN ట్వీట్ చేస్తూ సినిమా భావోద్వేగంగా ఉందని, విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. దీనిపైనా సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు వచ్చాయి. “మేము థియేటర్లలో చూసింది వేరే సినిమా కదా?” అంటూ ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు.
అంతేకాదు ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ నటన మాత్రం 100కి 100 శాతం బాగుంది అని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. కానీ మారుతి డైరెక్షన్ లో కొన్ని పొరపాట్లు ఉండడం వల్ల ఈ చిత్రం ఆశించినంత ఫలితం దక్కించుకోలేకపోతోంది అనేది ఎంతోమంది వాదన.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.