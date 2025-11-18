Rajamouli: రాజమౌళి పై వానరసేన ఫైర్.. జక్కన్న అనుచిత వ్యాఖ్యలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు..

Rajamouli: తెలుగు సినీ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళిపై రాష్ట్రీయ వానరసేన సీరియస్ అయ్యింది. రాముడిపై రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఇటీవల వారణాసి చిత్రం కార్యక్రమంలో హనుమంతుడిపై రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బ తీసే విధంగా ఉన్నాయని సరూర్ నగర్ పోలీసులకు రాష్ట్రీయ వానరసేన ఫిర్యాదు చేసింది. రాజమౌళిపై కేసు నమోదు చేసి భవిష్యత్తులో ఎవరూ హిందూ దేవుళ్లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను రాష్ట్రీయ వానరసేన సంఘం సభ్యులు కోరారు.
ఈ వేడుకలో రాజమౌళి.. తనకు దేవుడిపై నమ్మకం లేదు. మా ఆవిడకు దేవుడిపై నమ్మకం ఉంది. ఈ టైటిల్ టీజర్ ను ఎపుడూ లాంఛ్ చేద్దామనుకుంటే వర్షాలు, ఇతరత్రా ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా లేట్ అయింది. హనుమంతుడి వల్లే ఈ కార్యక్రమం ఆలస్యం అయినందంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలున్నాయి. ఏదైనా ఆలస్యం అయితే.. అది దేవుడు వల్ల అయింది. ఏదైనా సాధిస్తే.. అందులో దేవుడికి క్రెడిట్ ఇవ్వకుండా అంతా తనవల్లే అయిందనే బిల్డప్ ఇవ్వడం రాజమౌళి కే చెల్లిందనే కామెంట్స్ నెటిజన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఏకి పారేస్తున్నారు.
కేవలం హిందువులు, హిందూ మతం మాత్రమే ఈయనకు చులకనగా కనిపిస్తుందా.. మరో ఇతర మతాలను ఇలా అనే ధైర్యం రాజమౌళికి ఉందా అని హిందూ సంఘాలతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ జక్కన్న బలుపుతో అన్న మాటలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. సినిమా కోసం దేవుళ్లను వాడుకొవడం తెలుసు. దేవుళ్ల ఇతివృత్తాలతో సినిమాలు తెరకెక్కించి ఎలా కోట్లు సంపాదించాలో తెలిసిన జక్కన్న.. ఇలా నమ్మకం లేకపోతే.. సైలెంట్ గా ఉండు. ఇలా ఇష్టమొచ్చినట్టు హిందూ దేవుళ్లపై నోరు పారేసుకుంటే ఖబర్ధార్ అంటూ మాస్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. తానన్న మాటలకు హిందూ సమాజానికి జక్కన్న క్షమాపణలు చెప్పే వరకు ఒదిలే ప్రసక్తి లేదంటున్నారు. మరి జక్కన్న తన తప్పు తెలుసుకొని క్షమాపణలు చెబుతారా లేదా అనేది చూడాలి.
