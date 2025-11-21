Rajamouli Controversy: దేవుడిపై నమ్మకం లేదు: రాజమౌళి వ్యాఖ్యలపై హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం.."క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే!"

Rajamouli Controversy On Hanuman: 'బాహుబలి', 'RRR' వంటి చిత్రాలతో తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచ వేదికపై నిలబెట్టిన దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, తన తాజా చిత్రం 'వారణాసి' గ్లింప్స్ విడుదల కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఇప్పుడు పెద్ద చిక్కుల్లో పడ్డారు.
'వారణాసి' ఈవెంట్లో ఏం జరిగింది?
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ 'వారణాసి' (గ్లోబ్ ట్రోటర్) గ్లింప్స్ను ఇటీవలే రామోజీ ఫిలింసిటీలో విడుదల చేశారు. ఈ వేడుకలో టెక్నికల్ ఎర్రర్ కారణంగా వీడియో పదే పదే ఆగిపోవడంతో రాజమౌళి అసహనానికి గురయ్యారు.
ఆ సందర్భంగా, ఆవేశంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారి తీశాయి. రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, "నాకు దేవుడిపై నమ్మకం లేదు.. కానీ మా నాన్న హనుమంతుడు నా వెన్నంటే ఉండి నడిపిస్తాడని అంటారు. ఇలా జరుగుతుంటే ఎలా నడిపిస్తున్నాడని కోపం వచ్చింది" అని అన్నారు.
Also Read: Treasure Hunt: తెలంగాణలో గుప్తనిధులు..ఇంటి కింద రాగి బిందెల్లో భారీ సంపద..వేట మొదలుపెట్టిన కేటుగాళ్లు!
హిందూ సంఘాల అభ్యంతరం!
దర్శకుడు రాజమౌళి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, హనుమంతుడిపై చేసిన వ్యాఖ్యలను హిందూ సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి.
విశ్వహిందూ పరిషత్ తెలుగు రాష్ట్రాల క్షేత్ర కార్యదర్శి తనికెళ్ల సత్య రవికుమార్ స్పందిస్తూ.. "హనుమంతుడిని, రాముడిని, కృష్ణుడిని అవమానించే హక్కు ఎవరికీ లేదు. దేవుళ్లపై మీ వ్యాఖ్యలు హిందూ సమాజాన్ని తీవ్రంగా బాధించాయి. బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పకపోతే మీ సినిమాల ప్రదర్శనను అడ్డుకుంటాం" అని హెచ్చరించారు.
మరోవైపు తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ సైతం ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. "దేవుళ్లపై నమ్మకం లేకపోతే రామాయణం, మహాభారతం నేపథ్యంతో సినిమాలు తీసి కోట్లు సంపాదించడం ఎలా న్యాయం?" అని ప్రశ్నించారు. రాజమౌళి వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని, లేదంటే ఆయన సినిమాలను బహిష్కరించాలని పిలుపునిస్తామని అన్నారు.
కేసులు, వివాదాలు:
హనుమంతునిపై డైరెక్టర్ రాజమౌళి వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయనపై సరూర్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో మూడు కేసులు నమోదు అయినట్లు సమాచారం. మరోవైపు, ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రానికి పెట్టిన 'వారణాసి' టైటిల్పై కూడా వేరే బృందం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
ఇన్ని వివాదాలు చుట్టుముట్టినప్పటికీ, ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై దర్శకుడు రాజమౌళి ఇంతవరకు స్పందించలేదు. ఆయన క్షమాపణ చెబుతారా లేదా ఈ వివాదం మరింత తీవ్రమవుతుందా అనేది వేచి చూడాలి.
Also Read: Alia Bhatt: విడాకుల బాటలో మరో బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్..రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా మధ్య దూరం పెరిగిందా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook