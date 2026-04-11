RR vs RCB: ఐపీఎల్‌ 2026 రారాజు రాజస్థాన్‌.. సూర్యవంశీ, జురేల్‌ బ్యాటింగ్‌ విధ్వంసంతో బెంగళూరు బోల్తా

RR Win By 6 Wickets: రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఐపీఎల్ 2026లో రారాజుగా నిలుస్తోంది. అసలు ఓటమి ఎరుగకుండా వరుస విజయాలు సాధిస్తున్న ఈ జట్టు నాలుగో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుని అరుదైన ఘనత సాధించింది. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా సరే వారిని ఓడించేస్తున్న రాజస్థాన్ తాజాగా డిఫెండింగ్ చాపింయన్ రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరును కూడా బోల్తా కొట్టించింది. 6 వికెట్ తేడాతో మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుని పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన బెంగళూరు నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 8 వికెట్లు కోల్పోయి 201 పరుగులు చేసింది. ఫిల్ సాల్ట్ గోల్డెన్ డకౌట్ కాగా.. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 32 పరుగులు చేశాడు. దేవదత్ పడిక్కల్ (14), కృనాల్ పాండ్యా (1), జితేష్ శర్మ (5), టిమ్ డేవిడ్ (13) తక్కువ పరుగులకు ఔటయ్యారు. కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ 40 పరుగుల్లో 63 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 4 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్ పొదుపుగా వేసినా పరుగులు ద్విశతకం దాటాయి. అయినా కూడా జోఫ్రా ఆర్చర్, రవి బిష్ణోయ్, బ్రిజేష్ శర్మ తలా రెండేసి వికెట్లు వేశారు. సందీప్ శర్మ, రవీంద్ర జడేజా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
బెంగళూరు విధించిన లక్ష్యాన్ని 18 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఛేదించింది. గత మ్యాచ్లో అదరగొట్టిన యశస్వి జైస్వాల్ (13) తక్కువ పరుగులకే ఔటవగా... ధృవ్ జురేల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్తో విధ్వంసం సృష్టించారు. 26 బంతుల్లో అత్యంత వేగంగా సూర్యవంశీ 78 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 8 ఫోర్లు, ఏడు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ధ్రువ్ జురేల్ 43 బంతుల్లో 81 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. అతడు 8 బౌండరీలు బాదగా.. మూడు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. షిమ్రాన్ హిట్మెయిర్ డకౌట్ కాగా.. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ మూడే పరుగులు చేశాడు. రవీంద్ర జడేజా 24 స్కోర్తో నాటౌట్గా నిలిచాడు. అజేయంగా గెలుస్తున్న రాజస్థాన్ ఓడించేందుకు బెంగళూరు బౌలర్లు మరింత శ్రమించాల్సి ఉంది. యువ బ్యాటర్లను ఔట్ చేయడంలో విఫలమవడంతో భారీ స్కోర్ సాధించారు. జోష్ హేజిల్వుడ్, కృనాల్ పాండ్యా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. మిగతా బౌలర్లు పరుగులు ఇవ్వడమే సరిపోయింది తప్ప వికెట్లు తీయలేకపోయారు.
యువ ఆటగాళ్లతో నిండిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఐపీఎల్ 2026లో అద్భుతం చేసేస్తోంది. ప్రత్యర్థి ఎవరనేది చూడకుండా వరుస మ్యాచ్లు ఆడుతూ విజయాలు సొంతం చేసుకుంటోంది. గత సీజన్ చాంపియన్ రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరును కూడా రాజస్థాన్ తేలికగా తీసిపడేసింది. వరుసగా నాలుగు విజయాలతో అజేయంగా పాయింట్ల పట్టికలో 8 పాయింట్లతో అగ్రస్థానాన్ని పదిలం చేసుకోగా.. బెంగళూరు ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లో తొలి ఓటమిని ఖాతాలో వేసుకుంది.
