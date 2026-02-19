D/o Prasad Rao Kanabadutaledu: ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’ ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. ఫిబ్రవరి 27 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్..

D/o Prasad Rao Kanabadutaledu ZEE5 OTT Streaming Date : ZEE5 ప్రస్తుతం లోకల్ నుంచి గ్లోబల్ కంటెంట్ వరకు అందిస్తున్న ఏకైక దేశీయ ఓటీటీ దిగ్గజం. అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ ఫ్లిక్స్ వంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ కు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో ఆకట్టుకుంటూ దూసుకుపోతుంది జీ5 ఓటీటీ. తాజాగా జీ5లో రాజీవ్ కనకాల ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు’ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ ఆసక్తి రేకిస్తోంది. ఈ ట్రైలర్ లో ‘అమ్మికి ఏమైందో అని భయంగా ఉంది రమేషా’ అనే డైలాగ్తో ట్రైలర్ను ఓపెన్ చేశారు. ఆ తరువాత కూతురి మీద తండ్రికి ఉన్న ప్రేమ, ఆప్యాయతలను చూపించారు. ‘నాకు జాబ్ ఎక్కడ వచ్చిందో తెలుసా?’.. ‘ఫస్ట్ జీతం రాంగానే తీసుకెళ్లి మా నాన్న చేతిలో పెట్టాలి’ అని చెప్పే డైలాగ్స్తో కూతురికి తండ్రి మీదున్న లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ తరువాత డాటర్ మిస్ అవ్వడం, పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభమయ్యే సీన్లతో ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా ఉంది. ‘కళ్ల ముందే ఏదో ఉంది.. కానీ నేను ఏదో మిస్ అవుతున్నాను.. నేను ఏం మిస్ అవుతున్నాను’ అని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ రెబెకా జోసెఫ్ పాత్రలో ఉదయ భాను చెప్పిన డైలాగ్స్తో చాలానే ట్విస్టులు ఈ వెబ్ సిరీస్ నిండా ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది.
ఇక స్వాతి అనే అమ్మాయి ఎలా మిస్ అయింది? దీని వెనుకున్నది ఎవరు? హాస్టల్లోని ఉన్న వారు కారణమా? ఆఫీసులో గొడవలా? ఈ కేసులో తండ్రి క్యారెక్టర్ ఏంటి? అనే పలు రకాల ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తేలా ట్రైలర్ను అద్భుతంగా కట్ చేశారు. ఇక ఈ మిస్టరీలు తేలాలంటే ఫిబ్రవరి 27 వరకు ఆగాల్సిందే. జీ5లో ఈ వెబ్ సిరీస్ ఫిబ్రవరి 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
ఈ వెబ్ సిరీస్ కు మైదాల శృతి మాటల్ని రాశారు. శ్రీ రామ్ మద్దూరి నేపథ్య సంగీతాన్ని అందించడం విశేషం. ఇక ఈ చిత్రానికి చంద్రశేఖర్ జి.వి. ఎడిటర్గా పనిచేశారు. రామ్ కె మహేష్ కెమెరామెన్గా పని చేశారు. మున్ముందు మరింత ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో ఆడియెన్స్ను ఎంగేజ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతుంది.
తారాగణం : రాజీవ్ కనకాల, వాసంతిక, ఉదయ్ భాను, గాయత్రి భార్గవి, హిమ బిందు తదితరులు.
