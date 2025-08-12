Rajeev Mulchandani: ఇద్దరు హీరోయిన్లు కొట్లాట ఒకే అబ్బాయి కోసం..అతడే కావాలంటూ వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన బ్యూటీ!

Aishwarya Rai Manisha Koirala: ఒక అబ్బాయి విషయంలో ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లకు గొడవ జరిగింది. అతడి కోసం ఇద్దరు కొట్టుకునే స్థాయికి వెళ్లి వారిద్దరికి అతడే కావాలంటూ ఏడ్చారనే విషయం మీలో ఎవరికైనా తెలుసా. అయితే వాళ్లిద్దరిలో ఒకామె ప్రపంచ సుందరి. తెలియకపోతే వెంటనే తెలుసుకోండి.
బాలీవుడ్ నటి ఐశ్వర్య రాయ్ రాజీవ్ ముల్చడానీ అనే మోడల్ ను ప్రేమించినట్లు 90ల్లో బాలీవుడ్లో ప్రచారం జరిగింది. అయితే అదే వ్యక్తిని మరో స్టార్ హీరోయిన్ మనీషా కొయిరాలా ప్రేమించట్లు తెలిసింది. ఇదే విషయమైన ఐశ్వర్యారాయ్, మనీషా కొయిరాల మధ్య తీవ్ర గొడవ జరిగినట్లు సమాచారం. అప్పటికే వారిద్దరూ స్టార్ డమ్ తెచ్చుకున్నా ఓ వ్యక్తి కోసం జరిగిన గొడవ వల్ల వాళ్లిద్దరూ అప్పట్లో ఇండస్ట్రీలో కెల్లా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారారు. ఐశ్వర్యా రాయ్, మనీషా కొయిరాలా కలిసి ఒకే మోడల్ ను ప్రేమించినట్లు బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అదే క్రమంలో వీరి ముగ్గరి ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీపై వివిధ కథనాలు వచ్చాయి.
బాలీవుడ్లో వస్తున్న కథనాల ప్రకారం.. రాజీవ్ ముల్చడానీ అనే మోడల్ ఐశ్వర్యారాయ్, మనీషా కొయిరాలకు పరిచయస్తుడు. అయితే మొదట ఐశ్వర్యారాయ్ అతడ్ని గాఢంగా ప్రేమించిదట. ఇదే విషయమై బాలీవుడ్లో అనే రూమర్లు వచ్చాయట. ఒకానొక సమయంలో అతడికి ఐశ్వర్యారాయ్ ప్రేమలేఖలు కూడా రాసినట్లు సమాచారం. ఇద్దర్ని ఒకర్ని ఒకరు అమితంగా ప్రేమించుకుంటున్న తరుణంలో మరో స్టార్ హీరోయిన్ మనీషా కొయిరాల ఈ లవ్ స్టోరీలోకి దూరినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఇది ఓ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీలా మారిపోయింది.
ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే.. స్టార్ హీరోయిన్ మనీషా కొయిరాలాతో కూడా ఆ వ్యక్తి డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు నటి ఐశ్వర్యా రాయ్కి తెలిసిపోయింది. ఇదే క్రమంలో ఐశ్వర్యకు ప్రేమలేఖలు రాయడం మనీషాకు నచ్చలేదట. దీంతో ఐశ్వర్యకు ప్రేమలేఖను రాయడం చూసి ఆశ్చర్యపోయిందట. అయితే ఇదే విషయమై మనీషా కొయిరాలా తన బాధను వ్యక్తం చేశారు. అయితే మనీషా కొయిరాలాతో ప్రేమాయణం తెలుసుకున్న ఐశ్వర్యారాయ్ వెక్కివెక్కి ఏడ్చిందట. దాదాపుగా ఈ తంతు గొడవ వరకు వెళ్లిందట. కానీ, అంతలోనే ఎవరికి వారు సర్దుకుపోయారని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
