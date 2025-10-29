Rajendra Prasad: సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతా.‌. మాస్ జాతర ఈవెంట్ లో.. రాజేంద్రప్రసాద్ కీలక నిర్ణయం..

Mass Jathara Pre Release Event
మాస్ జాతర చిత్రాన్ని సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. రచయితగా ఎన్నో విజయాలు సాధించిన భాను భోగవరపు ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించిన పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్కు ఇప్పటికే అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
ఇక ఈ ఈవెంట్లో సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటలు అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ, "అన్ని మసాలాలు సరిగ్గా ఉన్న మాస్ సినిమా ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు. ఆ లోటుని తీర్చే సినిమా ఈ మాస్ జాతర" అని చెప్పారు. ఇంకా, ప్రేక్షకులు థియేటర్లో ఈ సినిమాను చూస్తే చాలా ఆనందపడతారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
ఇక ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోకపోతే తను సినిమా ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంటూ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఇంతకుముందు కూడా చాలామంది తమ సినిమాలపై నమ్మకంతో ఇలా చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే సీనియర్ నటుడు అయిన రాజేంద్రప్రసాద్ రవితేజ మాస్ జాతర కోసం ఇంతలా ప్రామిస్ చేయడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
చాలా మంది హీరోలతో కలిసి పనిచేసిన తమ కెరీర్లో, రవితేజతో మొదటిసారి కలిసి నటించడం చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుందని చెప్పారు. ఇందుకు"ఇప్పటిదాకా ఎందరో హీరోలతో కలిసి నటించాను. కానీ, రవితేజతో నటించలేదు. 'మాస్ జాతర' లాంటి మంచి సినిమా చేయాలనే ఇంత సమయం పట్టినట్టుంది దర్శకుడు భాను అద్భుతమైన సినిమాని రూపొందించాడు. సినిమా ఎలా ఉంటుంది? నా పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? అనేది ఇప్పుడు చెప్పను. మీరు ఖచ్చితంగా థియేటర్ లో చూసి ఆనందించాల్సిన చిత్రమిది" అని ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచారు.
“మేమందరం భయం భక్తులతో ఈ సినిమా చేశాము. ఈ సినిమాలో యాక్షన్, సెంటిమెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి. అద్భుతమైన మాస్ సినిమా ఇది. మాస్ జాతర' సినిమా చూసిన తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులంతా మమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు." అని పూర్తి నమ్మకంతో చెప్పారు.
ఈ వేడుకకు తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన మాట్లాడుతూ రవితేజపై తన ప్రేమను వ్యక్తపరిచారు. "ఎనర్జీ మనిషి రూపంలో ఉంటే అది రవితేజ గారు" అని చెప్పిన సూర్య మాటలకు అభిమానులు భారీగా హర్షధ్వానాలు చేశారు. ఇంకా ఆయన, "అక్టోబర్ 31న మాస్ జాతర రూపంలో రవితేజ గారి జాతర చూడబోతున్నాం" అని చెప్పి సినిమా బ్లాక్బస్టర్ అవ్వాలని కోరుకున్నారు.
