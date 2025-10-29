English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rajendra Prasad: సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతా.‌. మాస్ జాతర ఈవెంట్ లో.. రాజేంద్రప్రసాద్ కీలక నిర్ణయం..

Rajendra Prasad: సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతా.‌. మాస్ జాతర ఈవెంట్ లో.. రాజేంద్రప్రసాద్ కీలక నిర్ణయం..

Mass Jathara Pre Release Event:  హైదరాబాద్‌లో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన ‘మాస్ జాతర’ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక ఒక పెద్ద పండుగలా మారింది. అభిమానుల ఉత్సాహం, చప్పట్లు, హర్షధ్వానాలతో మొత్తం వేదిక సందడి చేసింది. రవితేజ, శ్రీలీల, నవీన్ చంద్ర నటించిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 31న ప్రత్యేక ప్రదర్శనలతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను పలకరించడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 29, 2025, 08:19 AM IST

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
Rajendra Prasad: సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతా.‌. మాస్ జాతర ఈవెంట్ లో.. రాజేంద్రప్రసాద్ కీలక నిర్ణయం..

Mass Jathara Pre Release Event 
మాస్ జాతర చిత్రాన్ని సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. రచయితగా ఎన్నో విజయాలు సాధించిన భాను భోగవరపు ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించిన పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్‌కు ఇప్పటికే అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఈ ఈవెంట్లో సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటలు అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ, "అన్ని మసాలాలు సరిగ్గా ఉన్న మాస్ సినిమా ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు. ఆ లోటుని తీర్చే సినిమా ఈ మాస్ జాతర" అని చెప్పారు. ఇంకా, ప్రేక్షకులు థియేటర్‌లో ఈ సినిమాను చూస్తే చాలా ఆనందపడతారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

ఇక ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోకపోతే తను సినిమా ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంటూ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఇంతకుముందు కూడా చాలామంది తమ సినిమాలపై నమ్మకంతో ఇలా చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే సీనియర్ నటుడు అయిన రాజేంద్రప్రసాద్ రవితేజ మాస్ జాతర కోసం ఇంతలా ప్రామిస్ చేయడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. 

చాలా మంది హీరోలతో కలిసి పనిచేసిన తమ కెరీర్‌లో, రవితేజతో మొదటిసారి కలిసి నటించడం చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుందని చెప్పారు. ఇందుకు"ఇప్పటిదాకా ఎందరో హీరోలతో కలిసి నటించాను. కానీ, రవితేజతో నటించలేదు. 'మాస్ జాతర' లాంటి మంచి సినిమా చేయాలనే ఇంత సమయం పట్టినట్టుంది దర్శకుడు భాను అద్భుతమైన సినిమాని రూపొందించాడు. సినిమా ఎలా ఉంటుంది? నా పాత్ర ఎలా ఉంటుంది? అనేది ఇప్పుడు చెప్పను. మీరు ఖచ్చితంగా థియేటర్ లో చూసి ఆనందించాల్సిన చిత్రమిది" అని ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచారు.

“మేమందరం భయం భక్తులతో ఈ సినిమా చేశాము. ఈ సినిమాలో యాక్షన్, సెంటిమెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి. అద్భుతమైన మాస్ సినిమా ఇది. మాస్ జాతర' సినిమా చూసిన తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులంతా మమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు." అని పూర్తి నమ్మకంతో చెప్పారు.

ఈ వేడుకకు తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన మాట్లాడుతూ రవితేజపై తన ప్రేమను వ్యక్తపరిచారు. "ఎనర్జీ మనిషి రూపంలో ఉంటే అది రవితేజ గారు" అని చెప్పిన సూర్య మాటలకు అభిమానులు భారీగా హర్షధ్వానాలు చేశారు. ఇంకా ఆయన, "అక్టోబర్ 31న మాస్ జాతర రూపంలో రవితేజ గారి జాతర చూడబోతున్నాం" అని చెప్పి సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్ అవ్వాలని కోరుకున్నారు.

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rajendra PrasadMass JatharaRavi Tejapre-release eventTelugu cinema

Trending News