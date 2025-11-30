English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rajendra Prasad: బ్రహ్మానందంను “ముసలి ముం* కొడుకు” అన్న రాజేంద్రప్రసాద్.. మరోసారి మొదలైన వివాదం..!

Rajendra Prasad: బ్రహ్మానందంను “ముసలి ముం* కొడుకు” అన్న రాజేంద్రప్రసాద్.. మరోసారి మొదలైన వివాదం..!

Rajendra Prasad on Brahmanandam: కొన్నిసార్లు వయసు పైబడినప్పుడు లేకపోతే మనం మన స్నేహితులతో అందరి ముందర కూడా ఎక్కువ చనువుగా ఉన్నప్పుడు.. కొన్ని అనుకోని మాటలు నోటి నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ మాటలు స్నేహితులు, స్నేహితులు అనుకుంటే తప్పులేదు కానీ.. ఒక పదిమంది ముందర ఒక సెలబ్రిటీ అంతే మాత్రం.. అది చాలా పెద్ద చర్చలకు దారితీస్తుంది.. ప్రస్తుతం అదే జరిగింది..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Nov 30, 2025, 10:38 AM IST

Rajendra Prasad Controversy: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో న‌ట‌కిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ పేరు వినగానే చాలా మంది ప్రేక్షకులకు ఎన్నో నవ్వులు పంచిన సినిమాలు గుర్తొస్తాయి. ఎన్నో సంవత్సరాలు కామెడీ హీరోగా..తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా ఆయన చేసిన నటనకు మంచి పేరు ఉంది. అయితే గత కొంతకాలంగా ఆయన పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో మాట్లాడే తీరు కారణంగా తరచూ వివాదాలు వస్తున్నాయి. ప్రత్యేకంగా అసభ్య పదాలు..ఆవేశంగా మాట్లాడటం, ఎవరినైనా పరోక్షంగా అవమానించే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై విమర్శలు ఎక్కువయ్యాయి.
ఇటీవలి సంఘటన కూడా అలాంటి వివాదం కి దారితీసింది. సకుటుంబానం అనే సినిమా ఈవెంట్‌లో రాజేంద్రప్రసాద్, ప్రముఖ కమెడియన్ బ్రహ్మానందం మాట్లాడిన తర్వాత మైక్ తీసుకుని మాట్లాడారు. మొదట ఆయన సాధారణంగా మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించినా, ఒక్కసారిగా "నువ్వు ముసలి ము** కొడుకు" అంటూ బ్రహ్మానందాన్ని ఉద్దేశిస్తూ చెప్పిన మాటలు అందరికీ షాక్ ఇచ్చాయి. వెంటనే బ్రహ్మానందం "ఎవరు?" అని అడగగా.. రాజేంద్రప్రసాద్ "నేనే" అంటూ ఆ మాటను సరదాగా మార్చే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అప్పటికే వీడియో బయటకు వచ్చి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
ఈ వీడియో వైరల్ అయ్యిన తర్వాత నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందించారు. సీనియర్ ఆర్టిస్టుగా, అందరి ఆదరణ పొందిన నటుడిగా ఇలాంటి పదజాలం వాడటం సరైంది కాదని చాలా మంది కామెంట్ చేశారు. కొందరు ఆయనను ఇకపై ఈవెంట్లకు పిలవొద్దని కూడా కోరుతున్నారు. మరికొందరు రాజేంద్రప్రసాద్ వయస్సుతో పాటు ఆత్మ నియంత్రణ తగ్గిందని, పబ్లిక్‌లో మాట్లాడే ముందు కొంత జాగ్రత్త వహించాలని సూచించారు.
ఇది మొదటిసారి జరిగిన వివాదం కాదు. ఇటీవలే ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్‌పై.. కూడా అసభ్య పదాలు వాడినట్లు వీడియోలు వచ్చాయి. అలాగే మరొక కార్యక్రమంలో కమెడియన్ అలీపై కూడా అసహనంగా మాట్లాడి విమర్శలు తెచ్చుకున్నారు. 
ఆ సంఘటనల తరువాత రాజేంద్రప్రసాద్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇకపై ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా జాగ్రత్త పడతానని చెప్పారు. కానీ తాజా సంఘటన చూస్తే ఆయన మాటల్లో మార్పు రాలేదని చాలా మంది భావిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మానందం వంటి గౌరవనీయమైన నటుడిపై సరదాగా అయినా అలాంటి పదాలు వాడటం వేడుక వాతావరణాన్ని చెడగొట్టిందని అందరూ అంటున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై సినీ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. రాజేంద్రప్రసాద్ మరోసారి స్పందిస్తారా? లేక ఈ వ్యాఖ్యలు మరింతగా వివాదం పెంచుతాయా? అనేది చూడాలి.

Also Read: BRS Party: 'కేసీఆర్‌ పోరాడి తెచ్చిన తెలంగాణ ఇప్పుడు పందికొక్కుల చేతిలో బందీ'

Also Read: Pawan Kalyan: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే సంచలన డిమాండ్‌.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలంగాణ వదిలి పారిపో

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

