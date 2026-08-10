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రాజేంద్ర ప్రసాద్ ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’.. సినిమా నచ్చకపోతే టికెట్ డబ్బులు రిటర్న్..!

Panchali Panchabhartruka Movie Pre Release Event: పాంచాలి పంచభర్తృక సినిమా ప్రేక్షకులను తప్పకుండా అలరిస్తుందని.. సినిమా నచ్చకపోతే టికెట్ డబ్బులు వెనక్కి ఇస్తామని డైరెక్టర్ గంగ సప్తశిఖర తెలిపారు. ఆగస్టు 14న ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుండగా.. ప్రీరీలీజ్ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 10, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:18 PM IST
రాజేంద్ర ప్రసాద్ ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’.. సినిమా నచ్చకపోతే టికెట్ డబ్బులు రిటర్న్..!
Image Credit: Panchali Panchabhartruka Movie Pre Release Event

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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రాజేంద్ర ప్రసాద్ ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’.. సినిమా నచ్చకపోతే టికెట్ డబ్బులు రిటర్న్..!
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