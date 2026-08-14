/రాజేంద్ర ప్రసాద్ ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’ మూవీ మెప్పించిందా.. !!

మూవీ రివ్యూ: పాంచాలి పంచభర్తృక (Panchali Panchabhartruka)
నటీనటులు: డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, కమెడియన్ పృధ్వీ, జెమిని సురేష్, వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి సరీహ్ ఫార్, రోల్ రైడా, రాజ్ పవన్ తదితరులు
ఎడిటర్: జానీ బాషా నాగ
మ్యూజిక్: మహేష్ నారాయణ, బ్షేక్
ప్రొడ్యూసర్స్: వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి (అమెరికా), రాజ్ పవన్ కోసర్ల
డైరెక్టర్: గంగా సప్తశిఖర
‘పాంచాలి పంచభర్తృక’ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘దాన వీర శూర కర్ణ’ సినిమాలో మయసభలో దుర్యోధనుడికి జరిగిన పరాభవానికి నవ్వుతున్న వారిని వారిస్తున్న పాంచాలిని చూసి.. పాంచాలి పంచభర్తృ’ అంటూ ఎన్టీఆర్ చెప్పిన డైలాగ్ ఎంతో ఫేమస్ అయింది. అంతేకాదు ఐదుగురు భర్తలు కలదని అర్ధం. ఇపుడు అదే క్రేజీ డైలాగ్నే టైటిల్గా సినిమా రావడంతో ఈ సినిమాపై క్రేజ్ పెరిగింది. రాజేంద్రప్రసాద్, పృధ్వీరాజ్ వంటి భారీ తారాగణం నటించడంతో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విసయానికొస్తే..
డాక్టర్ దమయంతిని డాన్సన్ మనుషులు కిడ్నాప్ చేస్తారు. ఆమెను హత్య చేస్తామని బెదిరించి తమ వ్యాపారంలో సహకరించేలా ఆమెను ఒప్పిస్తారు. మరోవైపు సీరియల్స్ డైరెక్ట్ చేసే చిత్తరంజన్ (జెమిని సురేష్)కు ఎప్పటికైనా సినిమా డైరెక్టర్ కావాలనే కోరిక ఉంటుంది. దాని కోసం ట్రై చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో రెంట్ హౌస్ కోసం కాట్రాజ్, పుష్పరాజ్ ఇద్దరూ వెదుకుతూ ఉంటారు. వారికి చిత్తరంజన్ తమ అపార్ట్మెంటులోని పెంట్ హౌస్లో తమతో పాటు ఉండమని చెబుతాడు. అలా రెంట్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అపార్ట్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ బాబ్జీ ముగ్గురు ఉండటానికి ఒప్పుకోడు. అతడిని తమ దారిలోకి తెచ్చుకుంటారు. అలా నలుగురూ కలిసి ఒక అమ్మాయిని తెచ్చుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అలా సెనోరిటాని ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటారు. ఆమె వాళ్లకు తన బాయ్ఫ్రెండ్ గురించి చెబుతుంది. ఆ తరువాత నలుగురూ ఓ పని మీద బయటకు వెళతారు. వెళ్లి వచ్చేసరికి సెనోరిటా రక్తపు మడుగులో శవమై కనిపిస్తుంది. ఆ శవాన్ని మాయం చేద్దామని సూట్కేసులో పెడితే చివరకు ఆ సూట్కేసు కూడా కనిపించకుండా పోతుంది. అసలు శవంతో ఉన్న సూట్కేసు ఏమైంది? పరమసుందరి (రాజేంద్ర ప్రసాద్) ఎవరు? సినిమాలో రోజ్మేరి క్యారెక్ట్ ఏమిటి? సీక్రెట్ ఏజెంట్ ఏడుకొండలు అలియాస్ ఎకో ఏం చేశాడు? చివరకు సెనో రీటాను ఎవరు చంపారు. ఆమె చంపడానికి మోటివ్ ఏమిటి.. ? అంతేకాదు కిడ్నాప్ చేయబడ్డ దమయంతి ఎవరనే విషయం తెలియాంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
తెలుగులో ఇలాంటి తరహా కథలు చాలానే వచ్చాయి. ఒక అమ్మాయి అనుకోకుండా హత్య కావడం.. ఆ ఉచ్చులో హీరో అండ్ గ్యాంగ్ పడటం.. చివరకు ఆ హత్య ఎవరు చేసారనే కోణంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ అనే యాంగిల్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్త కాదు. కానీ ఎంత కొత్తగా చెప్పారనే దానిపై ఓ సినిమా విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. నలుగురు కలిసి ఓ అమ్మాయిని తెచ్చుకోవడం.. ఆమె హత్య కావడం.. చివరి వరకు హంతకుడు ఎవరో తెలియకుండా స్క్రీన్ ప్లే నడిపించిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది.
ఫస్ట్ హాఫ్లో సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ పరిచయం.. కామెడీ సీన్స్.. మర్డర్తో ఇంటర్వెల్ కార్డ్ వేయడం.. సెకండాఫ్లో చేయని మర్డర్కు ఎక్కడా పోలీసులకు దొరికిపోతామనే భయంతో పాటు ఉత్కంఠ కలిగించడంలో దర్శకుడు బాగానే సక్సెస్ అయ్యాడు. సినిమాలో పాత్రల పరిచయానికి కమెడియన్ సునీల్ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం ఇక్కడ వెరీ స్పెషల్.
క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఆకట్టుకుంటుంది. సస్పెన్స్, మర్డర్, థ్రిల్లర్కు కామెడీ జత చేసి నడిపిన తీరు బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. మొత్తంగా బోర్ కొట్టకుండా చివరి కంటా సస్పెన్స్ మెయింటెన్ చేస్తూ సినిమా సాగడం స్పెషాలిటీ. దర్శకుడు గంగా సప్తశిఖరకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ముఖ్యంగా పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కామెడీ కింగ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటన గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్యారెక్టర్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఫర్ఫెక్ట్ చాయిస్. కమెడియన్ పృధ్వీలు తమ పాత్రల్లో జీవించారు. అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. జెమినీ సురేష్కు మంచి ప్రాధాన్యతతో ఉన్న క్యారెక్టర్ దక్కింది. ఆయన కూడా దానిని చక్కగా యూజ్ చేసుకున్నాడు. రోల్ రైడాకు ఇంతకాలానికి సినిమాలో ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్లో ఒదిగిపోయాడు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో నటించిన కొత్తవాళ్లు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ పవన్ సైతం ఓ కీలక పాత్రలో మెప్పించారు. మిగిలిన వాళ్లు పర్వాలేదనిపించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’ మెప్పించే కామెడీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్
రేటింగ్: 2.75/5
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