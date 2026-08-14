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రాజేంద్ర ప్రసాద్ ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’ మూవీ మెప్పించిందా.. !!

Panchali Panchabhartruka Review: పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో పలు చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈయన లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్‌ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:00 PM IST
రాజేంద్ర ప్రసాద్ ‘పాంచాలి పంచభర్తృక’ మూవీ మెప్పించిందా.. !!
Image Credit: Panchali Panchabhartruka Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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