English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Collections: రజినీకాంత్ ‘కూలీ’ మూవీతో బయ్యర్స్ కు నిజంగానే కూలీ గిట్టలేదా..!

Coolie Collections: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ 75యేళ్ల వయసులో కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తా చాటుతున్నారు. ఈ వయసులో బాక్సాఫీస్ దగ్గర  ఈ రేంజ్ లో సత్తా చూపుతున్న హీరో ప్రపంచంలో మరెకరు లేరేమో.ఇప్పటికీ మాస్ సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ ను రఫ్పాడించారు. అయితే ఈ సినిమా తొలి రోజు రికార్డు బ్రేక్ వసూళ్లను సాధించింది. కానీ ఇప్పటికీ ఈ మూవీ అమ్మినా రేట్లతో పోలిస్తే.. వచ్చిన వసూళ్లు తక్కువగానే ఉన్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:25 AM IST

Trending Photos

Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
5
Mokshagna
Mokshagna Video: రేవంత్ రెడ్డి కూతురుతో.. బాలకృష్ణ కొడుకు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
7
Central Govt Pension
Pension Scheme: పెన్షన్ తీసుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్!!..అదనపు పింఛనుకు వయస్సు తగ్గించే అవకాశం?
Free Bus: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. తిరుమల కొండపై వరకు ఫ్రీ బస్
5
Free Bus To Tirumala Hill
Free Bus: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్.. తిరుమల కొండపై వరకు ఫ్రీ బస్
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
5
Snake Control
Snakes Control: వర్షాకాలంలో ఇలా చేస్తే.. ఇక పాములు ఇంటికి రమ్మన్న రావు.. ముఖ్యంగా ఇది చల్లడం తప్పనిసరి..!
Coolie Collections: రజినీకాంత్ ‘కూలీ’ మూవీతో బయ్యర్స్ కు నిజంగానే కూలీ గిట్టలేదా..!

Coolie Collections: అందరికీ వయసు పెరుగుతుంటే కథానాయకుడిగా  క్రేజ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. కానీ హీరోల్లో రజినీకాంత్ వేరనే చెప్పాలి. ఈయన ఈ ఏజ్ లో  ఈ రేంజ్ లో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్నాడు. అంతేకాదు ‘కూలీ’ చిత్రంతో మరోసారి ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసారు. అయితే ఇది ఓపెనింగ్స్ వరకు మాత్రమే పనికొచ్చింది. లోకేష్ కనగరాజ్ .. రజినీకాంత్ ఇమేజ్ తో పాటు పాడింగ్ కోసం పెద్ద స్టార్ క్యాస్ట్ నమ్ముకొని స్టోరీని పక్కన పెట్టడంతో రెండో రోజు నుంచి వసూళ్లను నెమ్మదించాయి. కానీ రజినీ కాంత్ ఇమేజ్ తో ఈ సినిమాకు మొదటి నాలుగు రోజులు డీసెంట్ వసూళ్లను రాబట్టాయి. 

అయితే.. తెలుగు, తమిళ్ సహా అన్ని ఏరియాల్లో ఎక్కువ రేట్లకు సినిమాను అమ్మడం.. పైగా జోరు వానలు కూలీ వసూళ్ల వర్షానికి బ్రేకులు వేసాయనే చెప్పాలి. పైగా ఈ సినిమాకు యూనామస్ గా సూపర్ హిట్ టాక్ కాకుండా మిక్స్ టాక్ రావడం  వంటివి ఈ సినిమాకు ప్రతికూలంగా మారాయి. అవి ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ పై ప్రభావం చూపించాయి.  ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 151 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో దుమ్ము దులిపింది.  ఓ సీనియర్ సూపర్ స్టార్ నటించిన ఓ మూవీకి ఈ రేంజ్ ఓపెనింగ్స్ రావడం మాములు విషయం కాదనే చెప్పాలి. ఈ చిత్రంలో ఇతర హీరోలు నటించినా.. ఇది పూర్తిగా రజినీ సినిమానే అని చెప్పాలి. తన నటనతో స్క్రీన్ ను మాయ చేసాడు. 
 
ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 222 కోట్ల షేర్ (రూ.440 కోట్ల గ్రాస్ ) వసూళ్లను రాబట్టింది. తెలుగులో ఈ సినిమా రూ. 40 కోట్ల షేర్ (రూ. 60 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని రూ. 45 కోట్లకు అమ్మారు. రూ. 46 కోట్ట బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం ఇంకా రూ. 6 కోట్ల వరకు రాబట్టాలి. ఇప్పటికే తెలుగులో ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ లక్షల్లో పడిపోయింది. ఇక ముందు కోలుకోవడం కష్టమే అని చెప్పాలి. తెలుగులో ఈ సినిమా అబౌ యావరేజ్ అని చెప్పాలి. 

ఇక  ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 305 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 307 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగింది. ఇప్పటికే 222 కోట్లను రాబట్టింది. ఇంకా ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవలంటే రూ. 84 కోట్ల వరకు షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే.. ఎంత చేసినా ఇంకా మరో 20 కోట్ల వరకు రాబట్టినా.. ఇంకా రూ. 64 కోట్ల లాస్ బయ్యర్స్ కు నష్టాలను మిగుల్చనుంది. ఓవరాల్ గా ‘కూలీ’ సినిమాను తీసుకున్న బయ్యర్స్ కు కూలీ సరిగా గిట్టలేదనేది ఈ మూవీకి వచ్చిన వసూళ్లను బట్టి చెప్పొచ్చు. అలా అని రజినీకాంత్ ఈ ఏజ్ లో ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం ఆషామాషీ కాదు. రజినీకాంత్ ఇమేజ్, లోకేస్ కనగరాజ్ ట్రాక్ చూసి ఈ సినిమాను ఎక్కువ రేట్లకు అమ్మడం వలన లాస్ వచ్చిందనే చెప్పాలి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Coolie World Wide Box Office CollectionsCoolie 7 Days CollectionsCoolie OTT Streaming Datecoolie Box office CollectionsCoolie Losses

Trending News