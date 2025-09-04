English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie OTT::ఓటిటిలోకి వచ్చేస్తోన్న రజినీకాంత్ కూలీ..ఎప్పుడు ఎక్కడంటే..

Coolie OTT Release: రజినీకాంత్ హీరోగా.. లోకేష్ ‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కూలీ సినిమా థియేటర్స్ లో పాజిటివ్ స్పందన తెచ్చుకోగా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్.. ప్లాట్ ఫామ్ లో అభిమానులను ఆకట్టుకునే దానికి సిద్ధమైపోయింది. ఈ చిత్రం ఈనెల ఓటిటిలోకి రానుంది.. దీక్షిక ఎప్పుడు ఎక్కడ అనే విషయానికి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 4, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
6
Hyderabad wine shops closed
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
5
Iqoo Z10 5G
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
Coolie OTT::ఓటిటిలోకి వచ్చేస్తోన్న రజినీకాంత్ కూలీ..ఎప్పుడు ఎక్కడంటే..

Coolie OTT Release Date : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా యాక్షన్ థ్రిల్లర్..కూలీ ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. సెప్టెంబర్ 11నుంచి ఈ చిత్రం ప్రైమ్ వీడియోలో.. విడుదల కానుంది. తమిళ భాషతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లోనూ డబ్ చేయబడిన ఈ చిత్రం భారత్‌తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా.. 240కి పైగా దేశాల్లో..ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ చిత్రానికి లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించగా, సంగీతం అనిరుధ్ అందించారు. రజనీకాంత్‌తో పాటు నాగార్జున, సౌబిన్, ఉపేంద్ర, శృతి హాసన్, సత్యరాజ్, ఆమీర్ ఖాన్, రచిత రామ్, పూజా హెగ్డే వంటి ప్రముఖ నటులు ఇందులో ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు. 

ఇక ఈ సినిమా..కథ విశాఖపట్నం రేవుల నేపథ్యంలో కొనసాగుతుంది. ఇందులో దేవ అనే మాజీ కూలీ పాత్రలో రజనీకాంత్ కనిపిస్తారు. తన ప్రాణ స్నేహితుడు అనుమానాస్పదంగా మరణించడంతో, దాని వెనుకున్న నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆయన చేసే ప్రయత్నంతో కథ సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో దేవ ఒక భారీ స్మగ్లింగ్ సిండికేట్‌ను కనుగొంటాడు. 

ఇక రజినీకాంత్ 50 సంవత్సరాల సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ వచ్చిన ఈ చిత్రం.. రజిని అభిమానులనే కాకుండా అందరినీ కూడా ఆకట్టుతుంది. ఇక బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర కూడా ఈ సినిమా పరవాలేదు అనిపించుకుంది.

ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ తో పాటు నాగర్జున కూడా తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. తమిళనాడులో నాగార్జునకి సైతం ఈ సినిమాతో ప్రత్యేక ఫ్యాన్ క్రేజ్ వచ్చింది. ఇక చివరిలో ఒక 10 నిమిషాల పాటు అమీర్ ఖాన్ కనిపించి మెప్పించారు. ఉపేంద్ర సైతం కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు.

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rajinikanth Coolie OTTCoolie OTT release dateCoolie Amazon PrimeCoolie movie streamingRajinikanth new movie OTT

Trending News