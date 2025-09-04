Coolie OTT::ఓటిటిలోకి వచ్చేస్తోన్న రజినీకాంత్ కూలీ..ఎప్పుడు ఎక్కడంటే..

Coolie OTT Release Date : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా యాక్షన్ థ్రిల్లర్..కూలీ ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. సెప్టెంబర్ 11నుంచి ఈ చిత్రం ప్రైమ్ వీడియోలో.. విడుదల కానుంది. తమిళ భాషతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లోనూ డబ్ చేయబడిన ఈ చిత్రం భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా.. 240కి పైగా దేశాల్లో..ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ చిత్రానికి లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించగా, సంగీతం అనిరుధ్ అందించారు. రజనీకాంత్తో పాటు నాగార్జున, సౌబిన్, ఉపేంద్ర, శృతి హాసన్, సత్యరాజ్, ఆమీర్ ఖాన్, రచిత రామ్, పూజా హెగ్డే వంటి ప్రముఖ నటులు ఇందులో ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు.
ఇక ఈ సినిమా..కథ విశాఖపట్నం రేవుల నేపథ్యంలో కొనసాగుతుంది. ఇందులో దేవ అనే మాజీ కూలీ పాత్రలో రజనీకాంత్ కనిపిస్తారు. తన ప్రాణ స్నేహితుడు అనుమానాస్పదంగా మరణించడంతో, దాని వెనుకున్న నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆయన చేసే ప్రయత్నంతో కథ సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో దేవ ఒక భారీ స్మగ్లింగ్ సిండికేట్ను కనుగొంటాడు.
ఇక రజినీకాంత్ 50 సంవత్సరాల సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ వచ్చిన ఈ చిత్రం.. రజిని అభిమానులనే కాకుండా అందరినీ కూడా ఆకట్టుతుంది. ఇక బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర కూడా ఈ సినిమా పరవాలేదు అనిపించుకుంది.
ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ తో పాటు నాగర్జున కూడా తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. తమిళనాడులో నాగార్జునకి సైతం ఈ సినిమాతో ప్రత్యేక ఫ్యాన్ క్రేజ్ వచ్చింది. ఇక చివరిలో ఒక 10 నిమిషాల పాటు అమీర్ ఖాన్ కనిపించి మెప్పించారు. ఉపేంద్ర సైతం కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు.
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.