Rajinikanth: రజినీకాంత్ తో ఉన్న ఈ బుడ్డోడిని గుర్తు పట్టారా..! ప్రస్తుతం దేశ బాక్సాఫీస్ ను ఏలుతున్న టాప్ స్టార్..

Hrithik Roshan Tweet About Rajinikanth: ప్రస్తుతం మన దేశ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూలీ, వార్ 2 సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటీ పడుతున్నాయి. ఇందులో కూలీ సినిమాను లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్ట్ చేశారు. అటు వార్ 2 చిత్రాన్ని అయాన్ ముఖర్జీ డైరెక్ట్ చేశారు. ఇక ‘కూలీ’ సినిమాలో రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి హీరోలు యాక్ట్ చేయడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరోవైపు ‘కూలీ’ మూవీకి పోటీగా ‘వార్ 2’ చిత్రం వస్తుంది. ఈ సినిమాలో సౌత్ టాప్ స్టార్ ఎన్టీఆర్.. నార్త్ టాప్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ నటించారు. ఇక రజినీకాంత్ ఈ నెల 15తో యాక్టర్ గా 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకోబోతున్నారు. మరోవైపు కూలీ, వార్ 2 చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటాపోటీగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఢీ అంటున్నాయి. ఇక వార్ 2 లో హీరోగా నటించిన హృతిక్ రోషన్ .. తన తొలి చిత్రాన్ని రజినీకాంత్ తో కలిసి నటించడం విశేషం. ఆ చిత్రమే ‘భగవాన్ దాదా’. నటుడిగా రజినీకాంత్ 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకోబోతున్న సందర్భంగా.. మరోవైపు తన చిత్రంతో పోటీ పడుతున్న కూలీ సినిమా హీరో రజినీకాంత్ హృతిక్ రోషన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
వార్ 2 & కూలీ విడుదలకు ఒక రోజు ముందు, హృతిక్ రోషన్ ఎక్స్ లో "మీ పక్కన నటుడిగా నా తొలి అడుగులు వేశాను. మీరు నా మొదటి గురువులలో ఒకరు అని కొనియాడారు. రజినీకాంత్ సార్, మీరు నాకు ఎప్పుడూ ఆదర్శం. 50 సంవత్సరాల ఆన్-స్క్రీన్ మ్యాజిక్ పూర్తి చేసుకున్నందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ పోస్ట్ చేయడం విశేషం.
Took my first steps as an actor at your side. You were one of my first teachers, @rajinikanth sir, and continue to be an inspiration and a standard. Congratulations on completing 50 years of on-screen magic!
— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 13, 2025
1986లో హృతిక్ రోషన్ తొలిసారి కెమెరా ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమాను ఓం ప్రకాష్ డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్, హృతిక్ రోషన్ తండ్రి రాకేష్ రోషన్ హీరోలుగా నటించారు. హీరోయిన్స్ గా శ్రీదేవి, టీనా మునీమ్ నటించారు. ఈ సందర్భంగా 50 యేళ్లుగా చిత్ర పరిశ్రమను అలరిస్తున్న హీరోగా రజినీకాంత్ ఇమేజ్ ను గుర్తు చేసుకున్నారు.
హృతిక్ రోషన్ తను నటించిన ‘వార్ 2’ చిత్రాన్ని ను ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు.. రజనీకాంత్ ను అభినందిస్తూ పోస్ట్ చెయ్యడంతో అభిమానుల్లో, సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వార్ సినిమాకు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో హృతిక్ మేజర్ కబీర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వార్ చిత్రం 2019లో విడుదలైన సినిమాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
‘వార్ 2’ సినిమా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా వస్తోన్న ఆరో చిత్రం. ఈ సినిమాలో హృతిక్ రోషన్, ఎన్టీఆర్, కియారా అద్వానీ నటించారు. ‘వార్ 2’ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హిందీలో రూ. 175 కోట్లు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో .. రూ. 90.50 కోట్లు.. కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ -18.50 కోట్లు.. ఓవర్సీస్.. రూ. 56 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 340 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు వెర్షన్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 116 కోట్లు.. మొత్తంగా చూసుకుంటే.. ఈ సినిమా రూ. 342 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 700 కోట్లు రాబడితేనే బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్ అనిపించుకుంటుంది.
ఇక రజినీకాంత్, నాగార్జున ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన కూలీ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే..
తమిళనాడు.. రూ. 120 కోట్లు.. తెలుగు రాష్ట్రాలు.. రూ.45 కోట్లు.. కర్ణాటక.. రూ. 30 కోట్లు.. కేరళ+ రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్..రూ. 25 కోట్లు.. ఓవర్సీస్.. రూ. 85 కోట్లు.. మొత్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 305 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.. ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 307 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. ఓవరాల్ ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 600 కోట్ల గ్రాస్ రాబడితే హిట్ అనిపించుకుంటుంది. మరి ఈ బాక్సాఫీస్ వార్ లో ఎవరు విజేతులుగా నిలుస్తారనేది తెలియంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
