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రజినీకాంత్ పై ఈ సారైనా చిరంజీవి రివేంజ్ తీర్చుకుంటాడా..! జైలర్ 2 Vs విశ్వంభర..

Jailer Vs Vishwambhara: బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇద్దరు సమఉజ్జీలు పోటీ పడితే ఆ మజానే వేరు. ఇపుడు మరోసారి తెలుగు బాక్సాఫీస్ తెరపై అలాంటి సీన్ రిపీట్ కాబోతుంది. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన ‘జైలర్ 2’ మూవీతో పాటు చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘విశ్వంభర’ సినిమా వన్ డే గ్యాప్‌లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఢీ అంటే ఢీ అనబోతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:41 PM IST
రజినీకాంత్ పై ఈ సారైనా చిరంజీవి రివేంజ్ తీర్చుకుంటాడా..! జైలర్ 2 Vs విశ్వంభర..
Image Credit: Jailer 2 Vs Vishwambhara (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రజినీకాంత్ పై ఈ సారైనా చిరంజీవి రివేంజ్ తీర్చుకుంటాడా..! జైలర్ 2 Vs విశ్వంభర..
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