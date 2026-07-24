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రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్‌ల సినిమా ఇప్పట్లో లేనట్టేనా..!

Rajinikanth Kamal Haasan Multistarrer:రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్‌ల  మల్టీస్టారర్ మూవీకి అనౌన్స్ అయినప్పటి నుంచి ఈ సినిమా కోసం ఇరు హీరోల అభిమానులు కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా  అనుకున్న దానికంటే ఇంకా ఆలస్యం కానున్నట్టు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను అనౌన్స్ చేసినంత ఈజీగా పట్టాలెక్కించలేకపోతున్నట్టు ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే.. ఈ  ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించి ఇన్నాళ్లైనా ఇంకా ఎందుకు స్టార్ట్ కాలేదు. అసలు వీళ్ల ప్లాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:26 PM IST
రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్‌ల సినిమా ఇప్పట్లో లేనట్టేనా..!
Image Credit: Kamal Rajini Multistarrer(X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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