Kamal Haasan Rajinikanth Movie: కమల్ హాసన్, రజినీకాంత్ల మల్టీస్టారర్ మొదలయ్యేలోపే ఇద్దరి లెజెండ్స్ ప్లాన్స్ మాత్రం వేరేలా ఉన్నాయి. కలిసి బాక్సాఫీస్ రచ్చ చేయడానికి ముందే.. సోలోగా బాక్సాఫీస్పై దండయాత్రకు ఈ ఇద్దరు ముదురు స్టార్ హీరోలు రెడీ అవుతున్నట్టు సమాచారం. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో గతంలో ఎన్నడూ లేనట్టుగా సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ కాంబోలో మల్టీస్టారర్ రాబోతున్నట్టు అఫీషియల్ న్యూస్ ఫ్యాన్స్కి పూనకాలు తెప్పిస్తోంది. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ విజువల్ వండర్ 2027లో సెట్స్ పైకి వెళ్లనున్నట్టు చెప్పారు. . అప్పటిలోపు ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ బాక్సాఫీస్ను సోలోగా షేక్ చేసే ప్లాన్లో ఉన్నారు.
ఏడు పదుల వయసులోనూ పడుచు హీరోలకు ఏమాత్రం తీసిపోని స్పీడ్తో సినిమాలు చేస్తున్నారు రజినీ కాంత్. ఇప్పటికే బ్లాక్ బస్టర్ సీక్వెల్ 'జైలర్ 2' షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసి రిలీజ్కు రెడీగా ఉంది. అక్టోబర్ 15న దసరా కానుకగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఆ వెంటనే డ్రాగన్ ఫేమ్ అశ్వత్ మరిమత్తు దర్శకత్వంలో ‘ధర్మన్’అనే మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను పట్టాలెక్కించాడు. ఈ సినిమాకు ఈ రెండు పూర్తయ్యాకే కమల్తో మూవీకి ఫుల్ టైమ్ కేటాయించాలని డిసైడ్ అయ్యారు.
వరుస పెట్టి సినిమాలు చేస్తోన్న సీనియర్స్..
మరోవైపు కమల్ హాసన్ కూడా రజినీకాంత్కు తనేం తక్కువ కాకుండా వరస పెట్టి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులను లైన్లో పెట్టి తన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ ‘కల్కి 2’లో పవర్ఫుల్ విలన్గా నటిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్స్ అన్బరివ్ ద్వయం దర్శకత్వంలో ఓ ఫుల్ లెంగ్త్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు సమాచారం.
మొత్తానికి కమల్, రజినీ ఇద్దరూ మల్టీస్టారర్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపే చెరో రెండు భారీ సినిమాలతో థియేటర్లలో తమ బాక్సాఫీస్ స్టామినా ఏంటో మరోసారి ప్రూవ్ చేసుకోబోతున్నారు. దశాబ్దాల తర్వాత ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తే ఆ కిక్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలంటే మాత్రం 2028 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఆలోపు వీళ్లిద్దరు సోలోగా సక్సస్ అందుకుంటే..ఈ మల్టీస్టారర్ రేంజ్ మరింత పెరగడం ఖాయమని చెప్పారు.
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